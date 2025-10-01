Україна допоможе Азербайджану з будівництвом першої гідроакумулюючої електростанції

Група українських фахівців долучилася до розробки проєкту першої в Азербайджані гідроакумулюючої електростанції (ГАЕС) потужністю 1000 МВт.

Про це йдеться у релізі Азербайджансько-Української енергетичної асоціації, передає Укрінформ.

Вартість проєкту ГАЕС оцінюється у 1,8 млрд дол.

Він передбачає використання Мінгячевірського водосховища як нижнього басейну і може стати основою для ефективної інтеграції сонячної та вітрової генерації в енергосистему країни.

В асоціації наголошують, що програма будівництва ГАЕС в Азербайджані має вивести двостороннє співробітництво Києва та Баку на новий стратегічний рівень.

Так, в Україні власними силами зводять кілька ГАЕС із часткою постачання вітчизняного обладнання не менше 70%. Якщо українські компанії (зокрема, державний холдинг "Українські енергетичні машини") приєднаються до азербайджанського проєкту, то можуть отримати значні експортні контракти.

Професор Юрій Ландау зазначив, що нині у світі спостерігається справжній бум сонячної та вітрової енергетики - і при цьому провідні країни активно будують ГАЕС.

"Це пояснюється тим, що нестабільну відновлювану енергетику можна ефективно використовувати лише в поєднанні з балансуючими потужностями, серед яких ГАЕС є найефективнішими", - прокоментував він.

Нагадаємо:

Україна у липні здійснила свою першу імпортну поставку азербайджанського газу через Трансбалканський коридор.