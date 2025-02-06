ArcelorMittal розширює присутність в США: побудує новий металургійний завод

ArcelorMittal побудує сучасний сталеливарний завод у Калверті, штат Алабама, прагнучи збільшити свої виробничі потужності для задоволення попиту автомобільного сектору США.

Про це пише Reuters.

Другий за величиною виробник сталі у світі заявив, що завод зможе щорічно постачати до 150 тис тонн електротехнічної сталі преміум-класу, яка використовується в основному у виробництві великих автомобілів, повнорозмірних пікапів і позашляховиків.

Компанія заявила, що попит на складні види електротехнічної сталі в США зростає, тоді як внутрішні постачання обмежені, що має підтримати преміальні ціни на електротехнічну сталь, вироблену на новому заводі.

Вартість будівництва заводу оцінюється в 0,9 млрд дол, а початок виробництва очікується в другій половині 2027 року, повідомили в ArcelorMittal.

За даними Wards Intelligence, у 2024 році продажі нових автомобілів у США зросли до п'ятирічного максимуму завдяки гібридним моделям.

Нагадаємо:

Сталеливарна компанія ArcelorMittal відкладає ухвалення рішення про інвестиції в більш екологічні виробничі потужності, відзначаючи відсутність чіткої політики Євросоюзу в цій сфері, а також сприятливих ринкових умов.