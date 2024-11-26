ArcelorMittal відкладає інвестиції екологічні потужності через брак підтримки ЄС

Сталеливарна компанія ArcelorMittal відкладає ухвалення рішення про інвестиції в більш екологічні виробничі потужності, відзначаючи відсутність чіткої політики Євросоюзу в цій сфері, а також сприятливих ринкових умов.

Про це йдеться у релізі компанії, пише "Інтерфакс-Україна".

Раніше компанія заявляла про намір інвестувати в заміну низки вугільних доменних печей у Європі на установки DRI-EAF, в яких використовується водень.

"Це мало бути ключовим стратегічним першим кроком до зниження викидів", - ідеться в пресрелізі ArcelorMittal.

Плануючи ці проєкти, компанія розраховувала на сприятливе ринкове середовище і регулювання, які сприяли б інвестиціям у декарбонізацію, наголошується в повідомленні.

"Однак європейська політика, а також ринкове середовище в енергетичному секторі не пішли в сприятливому напрямку. Розвиток сфери "зеленого" водню відбувається дуже повільно, а використання природного газу в установках DRI-EAF наразі не є конкурентним як тимчасове рішення", - ідеться в пресрелізі ArcelorMittal.