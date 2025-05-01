Apple звинувачують у неповазі до суду США

Apple порушила постанову суду США, яка вимагала від виробника iPhone дозволити більшу конкуренцію за завантаження додатків і способи оплати в його прибутковому магазині App Store.

Про це повідомляє Reuters.

Окружний суддя США Івонн Гонсалес Роджерс в Окленді заявила, що Apple не виконала її попередню судову заборону, яка була винесена в рамках антимонопольного позову, поданого виробником "Fortnite" компанією Epic Games.

"Постійні спроби Apple втручатися в конкуренцію не будуть терпимими", - заявила Гонсалес Роджерс. Вона додала: "Це судова заборона, а не переговори. Після того, як сторона навмисно ігнорує судове рішення, переговори не починаються".

Гонсалес Роджерс звернулася до федеральних прокурорів з проханням розслідувати кримінальну справу про неповагу до суду щодо поведінки Apple а також віце-президента з фінансів компанії Алекса Романа.

Роман дав свідчення про кроки, які зробила Apple, щоб виконати судову заборону, які були сповнені дезінформації та відвертої брехні»," - написала суддя.

У заяві Apple йдеться, що категорично не згодні з цим рішенням. "Ми виконаємо постанову суду і подамо апеляцію".

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Нагадаємо:

Apple у липні 2024 року схвалила додаток Epic Games для онлайн-магазину ігор на iPhone і iPad в Європі, на фоні судової справи, між компаніями, яку ведуть з 2020 року.

12 березня 2024 року Apple поступився в боротьбі за домінування App Store на iPhone та інших пристроях у Європі, заявивши, що розробники зможуть вільно поширювати свої програми безпосередньо споживачам.