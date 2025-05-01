Apple обвиняют в неуважении к суду США

Apple нарушила постановление суда США, которое требовало от производителя iPhone разрешить большую конкуренцию за загрузки приложений и способы оплаты в его прибыльном магазине App Store.

Об этом сообщает Reuters.

Окружной судья США Ивонн Гонсалес Роджерс в Окленде заявила, что Apple не выполнила ее предыдущий судебный запрет, который был вынесен в рамках антимонопольного иска, поданного производителем "Fortnite" компанией Epic Games.

"Постоянные попытки Apple вмешиваться в конкуренцию не будут терпимыми", - заявила Гонсалес Роджерс. Она добавила: "Это судебный запрет, а не переговоры. После того, как сторона намеренно игнорирует судебное решение, переговоры не начинаются".

Гонсалес Роджерс обратилась к федеральным прокурорам с просьбой расследовать уголовное дело о неуважении к суду в отношении поведения Apple а также вице-президента по финансам компании Алекса Романа.

Роман дал показания о шагах, которые сделала Apple, чтобы выполнить судебный запрет, которые были полны дезинформации и откровенной лжи"," - написала судья.

В заявлении Apple говорится, что категорически не согласны с этим решением. "Мы выполним постановление суда и подадим апелляцию".

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Напомним:

Apple в июле 2024 года одобрила приложение Epic Games для онлайн-магазина игр на iPhone и iPad в Европе, на фоне судебного дела между компаниями, которое ведут с 2020 года.

12 марта 2024 года Apple уступил в борьбе за доминирование App Store на iPhone и других устройствах в Европе, заявив, что разработчики смогут свободно распространять свои программы непосредственно потребителям.