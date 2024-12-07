TikTok програв апеляцію у справі про свій примусовий продаж в США

Федеральний апеляційний суд США в п'ятницю підтримав закон, що вимагає від китайської компанії ByteDance продати свій популярний додаток для розміщення коротких відеороликів TikTok в США до початку наступного року, інакше йому загрожує заборона.

Про це повідомляє Reuters.

Це рішення є великою перемогою для Міністерства юстиції та опонентів китайського додатку і нищівним ударом для материнської компанії TikTok - ByteDance. Воно значно підвищує ймовірність безпрецедентної заборони всього за шість тижнів додатку для соціальних мереж, яким користуються 170 мільйонів американців.

Детально пояснюючи свою підтримку закону, апеляційний суд зазначив, що він став результатом спільної роботи республіканців і демократів, а також двох президентів «в рамках ширших зусиль з протидії добре обґрунтованій загрозі національній безпеці, яку становить КНР.

TikTok планує оскаржити це рішення у Верховному суді.

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд назвав це рішення "важливим кроком у блокуванні китайського уряду від використання TikTok як зброї".

Посольство Китаю у Вашингтоні, свожю чергою, назвало закон "кричущим актом комерційного пограбування" і попередило, що Сполучені Штати "повинні розглядати цю справу обачно, щоб не завдати шкоди взаємній довірі між двома країнами і розвитку двосторонніх відносин".

Закону, проти якого виступає Tik Tok дає ByteDance час до 19 січня, щоб продати або відмовитися від американських активів TikTok, або зіткнутися з забороною.

Нагадаємо:

Європейська комісія надіслала TikTok низку запитань, пов'язаних з можливим впливом на перший тур президентських виборів у Румунії, що завершились перемогою несистемного антизахідного кандидата Келіна Джорджеску.

Материнська компанія TikTok, ByteDance, наразі оцінюється приблизно в $300 мільярдів — це одна з найвищих оцінок для китайської технологічної компанії, навіть попри те, що вона намагається зберегти свою популярну соціальну мережу в США.