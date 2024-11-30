Єврокомісія звернулась до TikTok через підозри про вплив на вибори в Румунії

Європейська комісія надіслала TikTok низку запитань, пов'язаних з можливим впливом на перший тур президентських виборів у Румунії, що завершились перемогою несистемного антизахідного кандидата Келіна Джорджеску.

Про це Єврокомісія сповістила в пʼятницю, 29 листопада, пише "Європейська правда".

Виконавчий орган ЄС заявив, що попрохав TikTok надати додаткову інформацію про стеження за контентом "на тлі поточних виборів у Румунії".

Платформу попрохали детально розповісти, як вона зменшила ризик неавтентичного або автоматизованого використання свого сервісу, а також ризики, що випливають з її системи рекомендованого контенту.

Також Єврокомісія просить TikTok розповісти про те, як вона залучає треті сторони до громадського контролю над контентом та стежить за ризиками, повʼязаними з виборчими процесами.

"TikTok має надати запитувану інформацію до 13 грудня. На основі оцінки відповідей Комісія визначить, чи будуть доцільними подальші кроки", – йдеться в повідомленні.

Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) раніше заявила, буцімто TikTok не маркував Келіна Джорджеску як політичного кандидата, що збільшило його охоплення в соцмережі та могло посприяти перемозі в першому турі виборів.

Заступник голови телекомунікаційного регулятора Румунії ANCOM Павел Попеску навіть закликав призупинити роботу TikTok в країні до завершення розслідування щодо потенційних маніпуляцій на президентських виборах.

Сама соцмережа звинувачення у свій бік відкидає.

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Європейська правда