<Федеральный апелляционный суд США в пятницу поддержал закон, требующий от китайской компании ByteDance продать свое популярное приложение для размещения коротких видеороликов TikTok в США до начала следующего года, иначе ему грозит запрет.

Об этом сообщает Reuters.

Это решение является большой победой для Министерства юстиции и оппонентов китайского приложения и сокрушительным ударом для материнской компании TikTok - ByteDance. Оно значительно повышает вероятность беспрецедентного запрета всего за шесть недель приложения для социальных сетей, которым пользуются 170 миллионов американцев.

Детально объясняя свою поддержку закона, апелляционный суд отметил, что он стал результатом совместной работы республиканцев и демократов, а также двух президентов "в рамках более широких усилий по противодействию хорошо обоснованной угрозе национальной безопасности, которую представляет КНР.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд назвал это решение "важным шагом в блокировании китайского правительства от использования TikTok в качестве оружия".

Посольство Китая в Вашингтоне, в свою очередь, назвало закон "вопиющим актом коммерческого ограбления" и предупредило, что Соединенные Штаты "должны рассматривать это дело осмотрительно, чтобы не нанести ущерб взаимному доверию между двумя странами и развитию двусторонних отношений".

<Закон, против которого выступает Tik Tok дает ByteDance время до 19 января, чтобы продать или отказаться от американских активов TikTok, или столкнуться с запретом.

Напомним:

Европейская комиссия направила TikTok ряд вопросов, связанных с возможным влиянием на первый тур президентских выборов в Румынии, завершившихся победой несистемного антизападного кандидата Келина Джорджеску.

Материнская компания TikTok, ByteDance, в настоящее время оценивается примерно в $300 миллиардов - это одна из самых высоких оценок для китайской технологической компании, даже несмотря на то, что она пытается сохранить свою популярную социальную сеть в США..