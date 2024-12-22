Антимонопольне відомство Японії визнає Google порушником закону

Очікується, що антимонопольне відомство Японії визнає компанію Google винною в порушенні антимонопольного законодавства країни.

Про це повідомляє Nikkei, передає Reuters.

Японська комісія з чесної торгівлі (JFTC) незабаром видасть наказ про припинення і відмову від монополістичної практики, в якому попросить Google припинити її, йдеться у повідомленні.

Японське антимонопольне відомство розпочало розслідування щодо можливого порушення Google антимонопольного законодавства у сфері веб-пошуку в жовтні минулого року, слідом за аналогічними кроками влади в Європі та інших великих економіках.

Chrome - найпоширеніший у світі веб-браузер, який є основою бізнесу Google, надаючи інформацію про користувачів, що допомагає компанії таргетувати рекламу більш ефективно і прибутково.

Минулого місяця Міністерство юстиції США довело перед суддею, що компанія Google, яка належить корпорації Alphabet, повинна продати свій браузер Chrome і не повинна мати права повертатися на ринок браузерів протягом п'яти років, щоб покласти край монополії Google на пошукову систему.