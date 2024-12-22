Антимонопольное ведомство Японии признает Google нарушителем закона

Ожидается, что антимонопольное ведомство Японии признает компанию Google виновной в нарушении антимонопольного законодательства страны.

Об этом сообщает Nikkei, передает Reuters.

Японская комиссия по честной торговле (JFTC) вскоре издаст приказ о прекращении и отказе от монополистической практики, в котором попросит Google прекратить ее, говорится в сообщении.

Японское антимонопольное ведомство начало расследование в отношении возможного нарушения Google антимонопольного законодательства в сфере веб-поиска в октябре прошлого года, вслед за аналогичными шагами властей в Европе и других крупных экономиках.

В прошлом месяце Министерство юстиции США доказало перед судьей, что компания Google, которая принадлежит корпорации Alphabet, должна продать свой браузер Chrome и не должна иметь права возвращаться на рынок браузеров в течение пяти лет, чтобы положить конец монополии Google на поисковую систему.