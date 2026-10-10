Стартап з виробництва мікросхем Nuvacore оцінено у 2,5 мільярда доларів

За словами двох осіб, обізнаних із процесом залучення коштів, шестимісячний стартап Nuvacore, що займається розробкою мікрочипів і ще не має готового продукту, залучає сотні мільйонів доларів з оцінкою компанії приблизно в 2,5 млрд доларів для розробки нового центрального процесора, призначеного для центрів обробки даних.

Про це повідомляє Reuters.

Nuvacore прагне залучити кошти на тлі зростання попиту на центральні процесори, що зумовлено потребою у потужностях для обробки даних, необхідних для роботи чат-ботів, таких як Claude від Anthropic.

Центральні процесори виконують життєво важливі функції диспетчерів трафіку для чипів штучного інтелекту від Nvidia та забезпечують роботу автономного програмного забезпечення штучного інтелекту, відомого як "агенти".

Nuvacore ще не розробила жодного продукту. Минулого місяця компанія описала нетрадиційну стратегію розробки: спочатку створити основну функціональність мікросхеми, а вже потім визначитися з архітектурою, такою як x86, що використовується Intel та AMD, або Arm, яка застосовується у більшості мобільних телефонів.

Нагадаємо:

Компанія Anthropic може зіткнутися з судовими позовами від клієнтів та користувачів через дії неконтрольованих агентів штучного інтелекту.