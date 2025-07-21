Масовий збій ІТ-системи спричинив призупинення авіарейсів у США

Alaska Airlines тимчасово зупинила всі рейси через збій в ІТ-системі. Це вже другий інцидент такого масштабу за останній рік для американської авіакомпанії.

Про це пише Reuters.

У неділю ввечері американська авіакомпанія Alaska Airlines тимчасово призупинила всі свої рейси через збій в ІТ-системі. Компанія повідомила, що проблема виникла близько 20:00 за тихоокеанським часом (03:00 за Гринвічем у понеділок), не уточнивши, що саме стало причиною аварії.

Авіакомпанія поінформувала, що залишкові наслідки відчуватимуться впродовж вечора, але деталі наразі не розкриваються. Національне агентство авіації США (FAA) також не надало коментарів.

Це вже другий масштабний збій в Alaska Airlines за останній рік. У квітні 2024 року компанія призупинила польоти через помилку в системі, яка розраховує вагу та баланс літаків.

Також у червні дочірня компанія Alaska — Hawaiian Airlines — повідомила про хакерську атаку, яка вивела з ладу частину IT-систем. Цей інцидент збігся в часі з попередженням компаній Google і Palo Alto Networks про активність хакерської групи «Scattered Spider», яка проявляє інтерес до авіаційної галузі.

Alaska Air Group має 238 літаків Boeing і 87 Embraer. Відповіді на запит про можливу причетність кібератаки до останньої аварії компанія поки не надала.