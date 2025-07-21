Массовый сбой ИТ-системы вызвал приостановку авиарейсов в США

Alaska Airlines временно остановила все рейсы из-за сбоя в ИТ-системе. Это уже второй инцидент такого масштаба за последний год для американской авиакомпании.

Об этом пишет Reuters.

В воскресенье вечером американская авиакомпания Alaska Airlines временно приостановила все свои рейсы из-за сбоя в ИТ-системе. Компания сообщила, что проблема возникла около 20:00 по тихоокеанскому времени (03:00 по Гринвичу в понедельник), не уточнив, что именно стало причиной аварии.

Авиакомпания проинформировала, что остаточные последствия будут ощущаться в течение вечера, но детали пока не раскрываются. Национальное агентство авиации США (FAA) также не предоставило комментариев.

Это уже второй масштабный сбой в Alaska Airlines за последний год. В апреле 2024 года компания приостановила полеты из-за ошибки в системе, которая рассчитывает вес и баланс самолетов.

Также в июне дочерняя компания Alaska - Hawaiian Airlines - сообщила о хакерской атаке, которая вывела из строя часть IT-систем. Этот инцидент совпал во времени с предупреждением компаний Google и Palo Alto Networks об активности хакерской группы "Scattered Spider", которая проявляет интерес к авиационной отрасли.

Alaska Air Group имеет 238 самолетов Boeing и 87 Embraer. Ответа на запрос о возможной причастности кибератаки к последней аварии компания пока не предоставила.