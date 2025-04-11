Акції в Японії впали на 4%

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону торгуються змішано після того, як Волл-стріт відновив розпродажі, оскільки напруженість у торговельній війні між Китаєм та США підживлювала ризиковані настрої.

Про це повідомляє CNBC.

Австралійський S&P/ASX 200 впав на 1,32%. Японський Nikkei 225 втратив 4,19%, в той час як Topix торгувався на 3,98% нижче. Південнокорейський Kospi впав на 0,92%, а Kosdaq виріс на 1,51%. Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 0,56%, в той час як китайський CSI 300 знизився на 0,1%. Тайванський Taiex виріс на 2%.

"Продовження терміну не зменшує невизначеність. Існує скептицизм щодо результатів торговельних переговорів, і це продовжуватиме тиснути на інвестиції, а отже, і на перспективи зростання" - пишуть аналітики ANZ щодо відтермінування введення мит Трампом на 90 днів.

Нагадаємо:

Ставка тарифів США на китайський імпорт зараз фактично становить 145%, підтвердили у Білому домі.