Российский "Аэрофлот" продолжает отменять рейсы из-за кибератаки

"Аэрофлот" во вторник отменил 53 рейса из столичного аэропорта Шереметьево и в его направлении на фоне последствий кибератаки на IT-инфраструктуру компании.

Об этом пишет "Интерфакс".

По данным онлайн-табло Шереметьево, отменены 22 рейса из Москвы и 31 рейс в направлении столицы. Речь идет как о собственных полетах "Аэрофлота", так и о рейсах, выполняемых совместно с дочерней компанией "Россия".

В пресс-службе перевозчика сообщили, что до 10:00 отмены носили точечный характер, после чего программа собственных рейсов стабилизировалась. На вторник запланировано выполнение 93% рейсов от первоначального графика (216 парных рейсов из 233).

Накануне из-за кибератаки было отменено 59 парных рейсов. Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Региональные направления при этом продолжали обслуживаться в полном объеме.

Онлайн-регистрация на рейсы восстановлена и открыта за 24 часа до вылета, в аэропортах маршрутной сети регистрация осуществляется штатно.

Напомним:

Хакерская группа Silent Crow совместно с "Киберпартизаны BY" 28 июля взломала внутреннюю ИТ-инфраструктуру "Аэрофлота" и уничтожила около семи тысяч физических и виртуальных серверов.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" утром 28 июля отменяла почти 50 рейсов из-за сбоя в работе информационных систем. Проукраинские хакеры Silent Crow и "Киберпартизаны BY" заявили, что причастны к этому.