Білий дім оприлюднив перелік "розтрат та зловживань" в USAID
Адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила перелік "розтрат та зловживань" в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID).
Про це йдеться на сайті Білого дому.
"Десятиліттями Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) було непідзвітним платникам податків, оскільки направляло величезні суми грошей на безглузді — і, у багатьох випадках, зловмисні — улюблені проекти вкорінених бюрократів, практично без нагляду", – йдеться в повідомленні.
До переліку "розтрат та зловживань" потрапили, зокрема:
- сотні мільйонів доларів на фінансування "зрошувальних каналів, сільськогосподарського обладнання та навіть добрив, які використовуються для підтримки безпрецедентного вирощування маку та виробництва героїну в Афганістані", що приносить користь Талібану;
- сотні тисяч страв, які пішли пов’язаним з Аль-Каїдою бойовикам у Сирії;
- мільйони для EcoHealth Alliance, який брав участь у дослідженнях в лабораторії Ухань;
- 6 млн доларів на фінансування туризму в Єгипті;
- 2,5 млн доларів на електромобілі для В'єтнаму.
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Нагадаємо:
Мільярдер Ілон Маск, який очолює ініціативу президента США Дональда Трампа зі зменшення федерального уряду, повідомив, що триває робота над закриттям Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Сайт Агенства США з міжнародного розвитку, що займається невійськовою допомогою іншим країнам, припинив роботу 1 лютого.