"Агентство неможливо врятувати": Маск заявив, що працює над закриттям USAID

Мільярдер Ілон Маск, який очолює ініціативу президента США Дональда Трампа зі зменшення федерального уряду, повідомив, що триває робота над закриттям Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомляє агентство Reuters.

Маск обговорював діяльність Департаменту урядової ефективності (DOGE) під час розмови в соцмережі X, якою він володіє.

Розмова, в якій брали участь колишній кандидат у президенти від республіканців Вівек Рамасвамі та сенатори-республіканці Джоні Ернст і Майк Лі, почалася з того, що Маск заявив про роботу над закриттям USAID.

"Це агентство неможливо врятувати", – сказав Маск, додавши, що президент Трамп згоден із необхідністю його ліквідації.

Довідка: Попри те, що DOGE називається "департаментом", він не входить до структури федерального уряду США, створення кого вимагало б ухвалення Конгрессу. Дональд Трамп пояснював, що це буде не офіційна держагенція, а приватна ініціатива, яка консультуватиме Білий дім.

Тим часом більшість співробітників USAID у понеділок отримали вказівку не з’являтися в штаб-квартиру у Вашингтоні та працювати віддалено, згідно з електронним листом, який переглянуло агентство Reuters. У повідомленні йшлося: "Подальші інструкції будуть надані згодом".

У неділю Reuters повідомило, що адміністрація Трампа усунула двох високопоставлених посадовців служби безпеки USAID після того, як вони спробували не допустити представників DOGE до закритих зон будівлі, згідно з інформацією трьох джерел.

Пізніше в неділю Трамп заявив журналістам, що USAID "управляли радикальні фанатики", додавши: "Ми їх звільняємо, а потім приймемо рішення".

Читайте також: Які державні органи та організації не отримають кошти через призупинення фінансування USAID? Список

Нагадаємо:

Призупинення USAID фінансування програм негативно позначиться на українському агросекторі, тому уряд шукає можливості розв'язання цієї проблеми та залучення альтернативного фінансування.

Сайт Агенства США з міжнародного розвитку, що займається невійськовою допомогою іншим країнам, припинив роботу 1 лютого.