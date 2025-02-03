Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос
Нова економіка: криптовалюти, CBD та OnlyFans

"Агентство неможливо врятувати": Маск заявив, що працює над закриттям USAID

Артур Крижний — 3 лютого, 18:27
Агентство неможливо врятувати: Маск заявив, що працює над закриттям USAID
Getty Images

Мільярдер Ілон Маск, який очолює ініціативу президента США Дональда Трампа зі зменшення федерального уряду, повідомив, що триває робота над закриттям Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомляє агентство Reuters.

Маск обговорював діяльність Департаменту урядової ефективності (DOGE) під час розмови в соцмережі X, якою він володіє.

Розмова, в якій брали участь колишній кандидат у президенти від республіканців Вівек Рамасвамі та сенатори-республіканці Джоні Ернст і Майк Лі, почалася з того, що Маск заявив про роботу над закриттям USAID.

"Це агентство неможливо врятувати", – сказав Маск, додавши, що президент Трамп згоден із необхідністю його ліквідації.

Довідка: Попри те, що DOGE називається "департаментом", він не входить до структури федерального уряду США, створення кого вимагало б ухвалення Конгрессу. Дональд Трамп пояснював, що це буде не офіційна держагенція, а приватна ініціатива, яка консультуватиме Білий дім.

Тим часом більшість співробітників USAID у понеділок отримали вказівку не з’являтися в штаб-квартиру у Вашингтоні та працювати віддалено, згідно з електронним листом, який переглянуло агентство Reuters. У повідомленні йшлося: "Подальші інструкції будуть надані згодом".

У неділю Reuters повідомило, що адміністрація Трампа усунула двох високопоставлених посадовців служби безпеки USAID після того, як вони спробували не допустити представників DOGE до закритих зон будівлі, згідно з інформацією трьох джерел.

Пізніше в неділю Трамп заявив журналістам, що USAID "управляли радикальні фанатики", додавши: "Ми їх звільняємо, а потім приймемо рішення".

Читайте також: Які державні органи та організації не отримають кошти через призупинення фінансування USAID? Список

Нагадаємо:

Призупинення USAID фінансування програм негативно позначиться на українському агросекторі, тому уряд шукає можливості розв'язання цієї проблеми та залучення альтернативного фінансування.

Сайт Агенства США з міжнародного розвитку, що займається невійськовою допомогою іншим країнам, припинив роботу 1 лютого.

USAID

Останні новини