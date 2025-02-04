Белый дом обнародовал перечень "растрат и злоупотреблений" в USAID

Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала перечень "растрат и злоупотреблений" в Агентстве США по международному развитию (USAID).

Об этом говорится на сайте Белого дома.

"Десятилетиями Агентство США по международному развитию (USAID) было неподотчетным налогоплательщикам, поскольку направляло огромные суммы денег на бессмысленные - и, во многих случаях, злонамеренные - любимые проекты укоренившихся бюрократов, практически без надзора", - говорится в сообщении.

В перечень "растрат и злоупотреблений" попали, в частности:

- сотни миллионов долларов на финансирование "оросительных каналов, сельскохозяйственного оборудования и даже удобрений, которые используются для поддержки беспрецедентного выращивания мака и производства героина в Афганистане", приносящего пользу Талибану;

- сотни тысяч блюд, которые ушли связанным с Аль-Каидой боевикам в Сирии;

- миллионы для EcoHealth Alliance, который участвовал в исследованиях в лаборатории Ухань;

- 6 млн долларов на финансирование туризма в Египте;

- 2,5 млн долларов на электромобили для Вьетнама.

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Напомним:

Миллиардер Илон Маск, возглавляющий инициативу президента США Дональда Трампа по уменьшению федерального правительства, сообщил, что продолжается работа над закрытием Агентства США по международному развитию (USAID).

Сайт Агентства США по международному развитию, занимающегося невоенной помощью другим странам, прекратил работу 1 февраля.