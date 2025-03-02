$3 мільярди від продажу Абрамовичем "Челсі" досі заморожені в Британії – їх обіцяли передати жертвам війни в Україні

2,5 млрд фунтів стерлінгів (3 млрд доларів), отримані від продажу ФК "Челсі" російським олігархом Романом Абрамовичем, досі лишаються замороженими на рахунку у Великій Британії попри обіцянки передати їх жертвам війни в Україні.

Про це пише The Athletic.

Уряд Великої Британії змусив Абрамовича продати клуб Англійської Прем'єр-ліги "Челсі" після вторгнення РФ в лютому 2022 року. 2 березня того ж року він оприлюднив заяву, що "всі надходження від продажу будуть пожертвувані на користь усіх жертв війни в Україні".

Британський уряд, який тоді очолював Борис Джонсон, назвав Абрамовича "прокремлівським олігархом" і наклав на нього санкції, заяввши, що продаж "Челсі" можливий лише за умови, що Абрамович не отримає особистої вигоди від транзакції.

У травні 2022 року було досягнуто домовленості про продаж клубу Тодду Боелі за 2,5 млрд фунтів стерлінгів, але кошти досі залишаються замороженими.

"Комісія з питань благодійності, організація, яка реєструє та регулює діяльність благодійних організацій в Англії та Уельсі, підтвердила нам, що вона ще не отримувала заявки на створення фонду", - пише The Athletic.

Міністерство закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії (FCDO) повідомило виданню, що все ще веде переговори з представниками Абрамовича.

"Наш уряд докладає всіх зусиль для того, щоб кошти від продажу футбольного клубу "Челсі" якнайшвидше були спрямовані на гуманітарні потреби в Україні", - заявив представник FCDO.

"Наразі кошти заморожені на банківському рахунку у Великій Британії, поки не буде створено новий незалежний фонд для управління та розподілу цих грошей.

Британські офіційні особи продовжують вести переговори з представниками пана Абрамовича, експертами та міжнародними партнерами, і ми подвоїмо наші зусилля, щоб досягти вирішення цієї проблеми", - додав він.

Раніше видання The Athletic повідомляло, що ключовою причиною затримки є розбіжності щодо того, як будуть розподілені кошти.

Абрамович хоче, щоб виручені кошти пішли на допомогу всім жертвам війни, в тому числі російським солдатам, а також на інші благодійні цілі за межами України.

Уряд Великої Британії, який зараз очолює Кір Стармер, не змінив своєї позиції з 2022 року і наполягає, щоб 2,5 млрд фунтів стерлінгів були спрямовані виключно на гуманітарні цілі в Україні.

Нагадаємо:

У травні 2022 року Абрамович продав ФК "Челсі" американському консорціуму на чолі з Тоддом Боелі.

У січні 2024 року повідомлялось, що кошти від продажу футбольного клубу "Челсі", який належав Абрамовичу, вже 2 роки заморожені на банківському рахунку у Британії.