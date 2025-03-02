$3 миллиарда от продажи Абрамовичем "Челси" до сих пор заморожены в Британии – их обещали передать жертвам войны в Украине

2,5 млрд фунтов стерлингов (3 млрд долларов), полученные от продажи ФК "Челси" российским олигархом Романом Абрамовичем, до сих пор остаются замороженными на счету в Великобритании, несмотря на обещания передать их жертвам войны в Украине.

Об этом пишет The Athletic.

Правительство Великобритании заставило Абрамовича продать клуб Английской Премьер-лиги "Челси" после вторжения РФ в феврале 2022 года. 2 марта того же года он обнародовал заявление, что "все поступления от продажи будут пожертвованы в пользу всех жертв войны в Украине".

Британское правительство, которое тогда возглавлял Борис Джонсон, назвало Абрамовича "прокремлевским олигархом" и наложило на него санкции, заявив, что продажа "Челси" возможна только при условии, что Абрамович не получит личной выгоды от транзакции.

В мае 2022 года была достигнута договоренность о продаже клуба Тодду Боэли за 2,5 млрд фунтов стерлингов, но средства до сих пор остаются замороженными.

"Комиссия по вопросам благотворительности, организация, которая регистрирует и регулирует деятельность благотворительных организаций в Англии и Уэльсе, подтвердила нам, что она еще не получала заявки на создание фонда", - пишет The Athletic.

Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO) сообщило изданию, что все еще ведет переговоры с представителями Абрамовича.

"Наше правительство прилагает все усилия для того, чтобы средства от продажи футбольного клуба "Челси" как можно быстрее были направлены на гуманитарные нужды в Украине", - заявил представитель FCDO.

"Сейчас средства заморожены на банковском счете в Великобритании, пока не будет создан новый независимый фонд для управления и распределения этих денег.

Британские официальные лица продолжают вести переговоры с представителями Абрамовича, экспертами и международными партнерами, и мы удвоим наши усилия, чтобы достичь решения этой проблемы", - добавил он.

Ранее издание The Athletic сообщало, что ключевой причиной задержки являются разногласия относительно того, как будут распределены средства.

Абрамович хочет, чтобы вырученные средства пошли на помощь всем жертвам войны, в том числе российским солдатам, а также на другие благотворительные цели за пределами Украины.

Правительство Великобритании, которое сейчас возглавляет Кир Стармер, не изменило своей позиции с 2022 года и настаивает, чтобы 2,5 млрд фунтов стерлингов были направлены исключительно на гуманитарные цели в Украине.

Напомним:

В мае 2022 года Абрамович продал ФК "Челси" американскому консорциуму во главе с Тоддом Боэли.

В январе 2024 года сообщалось, чтосредства от продажи футбольного клуба "Челси", который принадлежал Абрамовичу, уже 2 года заморожены на банковском счете в Британии.