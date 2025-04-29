Новости 29 апреля: детали блэкаута на Пиренеях и претензии НБУ к Порошенко

Об отключении света в Испании и Португалии. В странах по состоянию на утро 29 апреля восстановили электроснабжение почти для всех потребителей, после масштабных отключений света.

О меди в Китае. Запасы меди в стране могут полностью иссякнуть уже через несколько месяцев, поскольку рынок переживает "один из самых серьезных дефицитов в истории" на фоне опасений введения пошлин в США.

О ценах на электроэнергию. Кабинет министров принял решение сохранить неизменным тариф на электроэнергию для населения до 31 октября 2025 года.

О НБУ и Порошенко. Нацбанк Украины 28 апреля признал репутацию мажоритарного акционера Международного инвестиционного банка (МИБ) Петра Порошенко небезупречной. Экс-президент Украины считает его незаконным.

О налогообложении такси. Кабинет министров 29 апреля утвердил законопроект о налоговой отчетности для операторов цифровых платформ. Речь идет об онлайн-сервисах, которые предлагают услуги такси, аренды недвижимости, маркетплейсов и тому подобное.

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