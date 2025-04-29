Только членам профсоюза. Как одесские бизнесмены хотят застроить санаторий "Жовтень" в Конче-Заспе

Бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский хотят застроить территорию санатория "Жовтень" в Конче-Заспе под Киевом. Кто им помогает?

Киевлянка Ирина в 1991 году получила путевку в санаторий "Жовтень" в Конча-Заспе. Он специализировался, в частности, на медицинском сопровождении беременных женщин. "Там были все условия для отдыха: чистый воздух, теплая река, уход врачей", - рассказывает она.

Беременные, люди с болезнями сердца и сосудов, ветераны российско-украинской войны восстанавливались в профсоюзном санатории до 2019 года. Шесть лет назад он закрылся из-за конфликта в руководстве, финансовых проблем и юридических споров.

В 2020 году суд арестовал санаторий, когда выяснилось, что в начале 1990-х Федерация профессиональных союзов незаконно присвоила "Жовтень" и еще 101 объект госимущества. В 2022 году ГБР сообщило о возвращении объекта в госсобственность. Санаторий передали в управление Агентству по розыску и менеджменту активов.

Действия государства противоречили планам частного бизнеса, который положил глаз на территорию заведения и с 2010 года реализовывал сценарий захвата ценного актива в сговоре с руководством профсоюзов. Часть земельного участка и недвижимости "Жовтня" перешли в собственность компании, следы которой ведут к бизнесмену Борису Кауфману.

Предприниматель может получить оставшуюся землю в пользование и готовится получить разрешение в Киевском городском совете на застройку территории санатория.

Жест доброй воли

Санаторий "Жовтень" расположен на 27-м километре Столичного шоссе, на административной границе Киева и Киевской области. До 2010 года комплекс занимал 23 га посреди заповедного дубового леса на берегу залива Днепра. Пятнадцать лет назад заведение, которое с начала 1990-х годов принадлежало ЧАО "Укрпрофздравница" (владельцем 93% акций является Федерация профсоюзов), начало терять земельные участки.

Сначала "Укрпрофздравница" по собственной инициативе отдала 4,4 га на берегу залива Козинскому поселковому совету. Депутаты сельсовета часть полученной земли передали Украинской православной церкви московского патриархата, а другую часть поделили на мелкие участки и продали 22 физическим лицам.

Еще на почти 8 га между лесом и главным корпусом санатория претендует компания "Девелопмент солюшн". Соответствующий проект решения подготовили в Киевской городской госадминистрации, однако за документ еще не голосовали. Целевое назначение участка - для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения.

Основание для получения земли - право собственности на 12 зданий на этом участке. Речь идет о небольших сооружениях: котельной, сарае, складе, теплице и гараже. "Девелопмент солюшн" купила их у другой компании - "УБК "Каштан".

Одесская "УБК "Каштан" стала владелицей недвижимости, когда руководство санатория решило продать часть имущества для погашения накопленных долгов. В 2018 году Федерация профсоюзов узаконила разделение целостного имущественного комплекса и выделила 12 объектов общей площадью 5,3 тыс. кв. м, оценив их 16 млн грн.

"УБК "Каштан" пообещала погасить долг и профинансировать строительство четырех мини-котельных, прачечной, склада и гаражей. Работы не начались, а недвижимость получила новых "добросовестных приобретателей", что впоследствии закрепили решением суда.

Участок, где расположен главный корпус санатория, находится в пользовании "Укрпрофздравницы", а все самые большие участки - в коммунальной собственности Киева.

Интерес Кауфмана

Компанию "УБК "Каштан", которая первая получила в собственность 12 зданий санаторного комплекса, основал бизнесмен Александр Грановский. Согласно реестрам, фирма имеет тот же номер телефона, что и компания "Укр мет плюс". Последняя, по данным системы Youcontrol, принадлежит к группе компаний Бориса Кауфмана.

Кауфман - одесский предприниматель, наиболее известный как владелец бывшего табачного дистрибьютора-монополиста "Тедис Украина". Издание "Forbes Украина" оценивает его состояние в 220 млн долл. Нынешний владелец 12 зданий - "Девелопмент солюшн" - принадлежит кипрской компании "Мекуда лимитед", конечной бенефициарной владелицей которой является Кристина Софоклеус. Ее отец Андреас Софоклеус вместе с Кауфманом и Грановским были совладельцами Финбанка.

Софоклеус - экс-президент кипрского футбольного клуба "АЕЛ". Он является номинальным владельцем олигархических активов и юридически сопровождает бизнесменов и политиков, в частности Виктора Медведчука, Вадима Новинского и Николая Злочевского.

Офис юридической компании "Софоклеус и партнеры консалтинг" расположен в здании инвестиционной компании Dragon Capital Томаша Фиалы, которая владеет "Украинской правдой". В Dragon Capital ЭП сообщили, что помещение, в котором расположен офис Софоклеуса, находится в частной собственности и не принадлежит Dragon, а сама инвесткомпания не имеет с юристами Софоклеуса никаких контактов.

В октябре 2024 года Владимир Зеленский ввел против Андреаса и Кристины Софоклеусов санкции на десять лет. Уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк объяснял, что они помогали обходить санкции бизнесменам.

К слову, "Девелопмент солюшн" до 2024 года была зарегистрирована в Киеве на улице Шота Руставели, 39/41 - в офисном центре "Укрпрофздравницы". Эти помещения ей сдавал в субаренду табачный гигант Кауфмана - "Тедис Украина".

Кауфмана и Грановского (новое имя - Алекс Борухович) обвиняют в незаконном завладении имуществом Одесского международного аэропорта стоимостью 118 млн грн и присвоении более 2,5 млрд грн доходов от его деятельности в течение 2012-2022 годов. В феврале 2025 года они заключили соглашение со следствием.

Самая дешевая недвижимость Киева

Параллельно продолжалась сюжетная линия с другим участком, на котором расположен главный корпус санатория. В 2019 году, когда у "Жовтня" начались финансовые и корпоративные проблемы, "Укрпрофздравница" реорганизовала дочернее предприятие (ДП) "Клинический санаторий "Жовтень" в ООО "Клинический санаторий "Жовтень", куда привлекла частного инвестора с долей 49%.

Бывший начальник юридического управления АРМА Андрей Потемкин считает, что новый совладелец "Жовтня" - ООО "Бенефит оффер" - подконтролен Кауфману или по крайней мере действует в его интересах.

Главный корпус санатория общей площадью 22,7 тыс. кв. м остался в собственности "Укрпрофздравницы", а движимое имущество - технику, мебель и кухонную посуду - передали на баланс ООО "Клинический санаторий "Жовтень".

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В 2022 году суд передал в управление АРМА 102 объекта "Укрпрофздравницы", в частности "Жовтень". Агентство наняло независимого оценщика (ООО "Торгово-экспертная палата Украины"), который оценил актив в 60,7 млн грн. В АРМА сообщили, что объявят отбор управляющего в "Прозоро.Продажах". Победитель должен был перезапустить работу санатория, что приносило бы доход ему и государству.

Однако конкурс не состоялся - АРМА ограничилось "предварительными консультациями". Потемкин считает, что действия вокруг "Жовтня" выглядят как фикция и на самом деле агентство не заинтересовано в прозрачной передаче актива в управление.

Дело в том, что потенциальный управляющий получит в пользование только недвижимое имущество, "голые стены", ведь прокуроры не ходатайствовали об аресте и передаче в АРМА имущества ООО "Клинический санаторий "Жовтень", которому принадлежит движимое имущество.

"Придет управляющий, ему скажут: телевизоры, кондиционеры, посуда, мебель, ковры, обои, мусоровоз и лодки тебе не принадлежат. Управляющему придется купить инвентарь на 10-20 миллионов гривен", - говорит Потемкин.

Основное здание санатория "Жовтень" Основное здание санатория "Жовтень" zruchno.travel

В 2022 году "ДТЭК Киевские электросети" и "Киевгазтрейд" инициировали процедуру банкротства ООО "Клинический санаторий "Жовтень" из-за долга 5 млн грн. Соответственно, движимое имущество на его балансе могут отдать кредиторам на погашение долга.

Ликвидация общества - наиболее вероятный сценарий, говорит арбитражный управляющий "Жовтня" Игорь Мучинский. Ему не удалось установить контакт с фирмой "Бенефит оффер", которая вместе с "Укрпрофздравницей" владеет ООО "Клинический санаторий "Жовтень". "Корреспонденция возвращается", - говорит Мучинский.

Арбитражный управляющий рассказал, что в главном корпусе демонтировали интерьер, окна и двери, остались голые железобетонные конструкции. По его информации, желающих брать в управление то, что осталось от санатория, нет.

Кроме того, если "Девелопмент солюшн" получит от Киевсовета в аренду соседние 7,9 га земли вплотную к главному корпусу, то потенциальный управляющий потеряет доступ к тепловым, водопроводным, электрическим, канализационным сетям и дороге.

"Укрпрофздравница" за все годы существования санатория не инициировала и не подготовила ни одного документа относительно права землепользования санатория", - добавляет Мучинский. С представителями фирмы "Девелопмент солюшн" арбитражному управляющему также не удалось ни разу пообщаться.

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В ответе на запрос ЭП в АРМА не объяснили, ходатайствовали ли об аресте движимого имущества ООО, как собираются противодействовать потере движимого имущества в рамках процедуры банкротства и что именно собираются передавать в управление.

"Все указывает на то, что это просто заказная история, при которой санаторий искусственно довели до банкротства, "Укрпрофздравница" молчит и не вмешивается, АРМА имитирует управление в интересах третьих лиц", - считает Потемкин.

Стоимость недвижимости санатория 60,7 млн грн, которую утвердило АРМА, он называет "липовой". "Получаются 64 доллара за квадратный метр. Оценка недвижимости никогда не происходит без привязки к земле, на которой она расположена. На территории Киева даже разваленный сарай не может стоить дешевле 100 долларов за "квадрат", а это элитная Конча-Заспа и территория с инфраструктурой", - объясняет юрист.

В АРМА не объяснили, как согласовали оценку имущества. Только отметили, что это делает лицензированный субъект оценочной деятельности, определенный на конкурсной основе. К слову: в 2015-2019 годах глава агентства Елена Дума была членом или возглавляла по меньшей мере три профсоюзные организации.

Избирательность АРМА

Почему АРМА не заходит в дело о банкротстве "Жовтня", если на балансе ООО есть имущество санатория? По закону, АРМА не является стороной уголовного производства. "Изъял вещественное доказательство и несет ответственность за его сохранность Офис генпрокурора. АРМА не отвечает за дальнейшую судьбу имущества", - говорит Потемкин.

Он обвиняет главу АРМА в избирательности, когда речь идет об отмене решений судов по аресту имущества. Она делала публичные призывы к прокурорам об аресте газсбытов Дмитрия Фирташа, Полтавского турбомеханического завода и средств казино Pin-Up, хотя это не входит в ее обязанности, а по "Жовтня" таких призывов не было.

Прокуроры инициировали повторные аресты 12 зданий "Девелопмент солюшн" на соседнем участке. С декабря 2020 года до конца 2024 года Офис генпрокурора в суде четыре раза арестовывал здания и дважды передавал их в управление АРМА.

"Девелопмент солюшн", в свою очередь, четыре раза успешно добивалась отмены арестов и остановки управления АРМА этим имуществом. Сейчас эти 5,3 тыс. кв. м не арестованы и принадлежат компании, связанной с Кауфманом.

Глава парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина говорит, что у АРМА был период по крайней мере с февраля 2023 года до ноября 2024 года, когда арест на недвижимость действовал и "Жовтень" можно было отдать в управление. В сентябре 2024 года агентство объявило конкурс и через четыре дня в условия внесли изменения. Впрочем, на "Прозоро.Продажах" лот так и не разместили.

Процесс по делу о 12 зданиях продолжается, убеждают в АРМА. 9 апреля ЭП направила агентству запрос, а уже 11 апреля Дума обратилась письмом к прокурору относительно повторного ареста недвижимого имущества компании Софоклеуса.

В Офисе генпрокурора ЭП сообщили, что Государственное бюро расследований продолжает дело об отчуждении ГП "Клинический санаторий "Жовтень" "Укрпрофздравницей" без согласования с Фондом государственного имущества в 1990-х годах.

"В Печерский районный суд Киева не раз направлялись ходатайства об аресте имущества санатория, 12 частей объекта недвижимого имущества имущественного комплекса, которые постановлениями этого же суда удовлетворялись, однако в дальнейшем отменялись. Рассмотрение ходатайства прокурора об аресте этого имущества продолжается", - ответили прокуроры.

Продолжается и процесс расторжения договора с церковью и 22 физлицами по участкам на берегу реки. Эта недвижимость вернется Козинскому сельсовету, говорит Потемкин. Выставят ли депутаты землю на повторную продажу - вопрос риторический.

В парламенте есть предложение

По подсчетам Радиной, за почти два года работы в должности руководителя АРМА из 76 открытых конкурсов по поиску управляющих для арестованных активов состоялись 11. "Действующая система управления арестованным имуществом в АРМА недееспособна. Сейчас реальный частный бизнес не управляет арестованными активами", - говорит она.

По данным Transparency International Ukraine, АРМА не ищет управляющих для арестованных активов в среднем по полтора года с момента вынесения решений судами, а действующий закон не устанавливает жестких сроков по их поиску.

"Достоверной информации о том, какие активы переданы в АРМА, нет. Реестр арестованных активов неполный, не понятно, ведется ли адекватный учет. Это становится питательной средой для схем. Можно придержать актив в пользу владельца или заинтересованной стороны и за это ничего не будет. Владелец может зарабатывать на активе, несмотря на арест и передачу в АРМА. Куда идет прибыль от арестованных "Моршинской" или ТЦ Gulliver в центре Киева? Точно не государству", - добавляет Радина.

Она предлагает провести независимый аудит АРМА, установить сроки передачи активов в управление и предложить бизнесу лучшие условия управления ими.