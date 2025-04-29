В Украине цена на электроэнергию останется неизменной

Кабинет министров принял решение сохранить неизменным тариф на электроэнергию для населения до 31 октября 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Таким образом, сохраняется единая фиксированная цена на электроэнергию для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч.

Также остается в силе"Ночной тариф" для потребителей с установленным двухзонным счетчиком, который составляет 2,16 грн за кВт*ч.

"Мы пережили сложную зиму и интенсивные вражеские обстрелы, которые разрушили и повредили около 10 ГВт генерирующих мощностей. Энергетики продолжают масштабные восстановительные и ремонтные работы по всей стране", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Напомним:

"Нафтогаз Украины" до апреля 2026 года продлил действие "Фиксированного тарифа" на поставку газа для населения.