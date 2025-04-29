Правительство одобрило законопроект о налогообложении доходов с цифровых платформ

Кабинет министров 29 апреля утвердил законопроект о налоговой отчетности для операторов цифровых платформ. Речь идет об онлайн-сервисах, которые предлагают услуги такси, аренды недвижимости, маркетплейсов и тому подобное.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно законопроекту, текст которого обнародовал заместитель руководителя комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, операторы цифровых платформ будут определены налоговыми агентами и автоматически будут взимать налоги с граждан, которые получают доходы от продажи товаров или оказания услуг с их использованием.

Ставка налога составит 5%, дополнительно будет взиматься 5% военного сбора.

Речь идет о любом из следующих видов деятельности, осуществляемой продавцом через платформу за вознаграждение:

предоставление в аренду недвижимого имущества, в том числе жилой и нежилой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и мест для парковки;

личные услуги;

продажа товаров;

предоставление в аренду транспортных средств.

Предполагается, что налоговая ставка может составлять 18%, если годовой доход превышает установленный лимит - 834 минимальные зарплаты.