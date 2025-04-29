Новини 29 квітня: деталі блекаута на Піренеях та претензії НБУ до Порошенка

Про відключення світла у Іспанії та Португалії. У країнах станом на ранок 29 квітня відновили електропостачання майже для всіх споживачів, після масштабних відключень світла.

Про мідь у Китаї. Запаси міді в країні можуть повністю вичерпатися вже за кілька місяців, оскільки ринок переживає "один із найсерйозніших дефіцитів в історії" на тлі побоювань запровадження мит у США.

Про ціни на електроенергію. Кабінет міністрів ухвалив рішення зберегти незмінним тариф на електроенергію для населення до 31 жовтня 2025 року.

Про НБУ та Порошенка. Нацбанк України 28 квітня визнав репутацію мажоритарного акціонера Міжнародного інвестиційного банку (МІБ) Петра Порошенка небездоганною. Експрезидент України вважає його незаконним.

Про оподаткування таксі. Кабінет міністрів 29 квітня затвердив законопроєкт про податкову звітність для операторів цифрових платформ. Йдеться про онлайн-сервіси, які пропонують послуги таксі, оренди нерухомості, маркетплейсів тощо.

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