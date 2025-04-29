Порошенко прокомментировал решение НБУ о его небезупречной репутации

Нацбанк Украины 28 апреля признал репутацию мажоритарного акционера Международного инвестиционного банка (МИБ) Петра Порошенко небезупречной. Экс-президент Украины считает его незаконным.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии "Европейская Солидарность".

НБУ принял такое решение в связи с введенными против него указом президента Владимира Зеленского санкциями СНБО.

"На самом деле рассмотрение вопроса о "небезупречной репутации" свидетельствует о серьезных проблемах с репутацией самого Нацбанка, который по Конституции должен быть сугубо независимым регулятором, а по сути стал исполнителем политического заказа", - считает Порошенко.

По его словам, рассмотрение состоялось из-за введенных президентом Владимиром Зеленским превентивных санкций.

"Это означает - никаких нарушений не было, но санкции есть, а значит, и с репутацией можно не церемониться. Все это - вопиющее, позорное злоупотребление властными полномочиями и нарушение закона", - отметил Порошенко.

Он расценивает это как этап "зачистки политического поля и создания проблем для оппозиции".

Напомним:

В феврале сообщалось, что Национальный банк Украины может принять решение о запрете Петру Порошенко пользоваться своим правом голоса по акциям "Международного инвестиционного банка" (МИБ).

В частности, в НБУ отметили, что введенные против Петра Порошенко санкции запятнают его деловую репутацию как владельца МИБ. В то же время, согласно закону "О банках и банковской деятельности", владельцы и руководители украинских банков должны иметь безупречную деловую репутацию.