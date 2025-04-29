На фоне пошлин США: Китай рискует вскоре остаться без всяких запасов меди

Запасы меди в Китае могут полностью иссякнуть уже через несколько месяцев, поскольку рынок переживает "один из самых серьезных дефицитов в истории" на фоне опасений введения пошлин в США.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на заявление руководителей сырьевой компании Mercuria.

По словам компании, большой спрос в США, где покупатели поспешно закупают медь из-за возможного введения пошлин администрацией Трампа, втягивает поставки металла в Америку со всего мира. В результате США впервые реально начали конкурировать с Китаем за медь.

Как сообщил Financial Times руководитель направления исследований металлов и горного дела Mercuria Николас Сноудон, запасы меди в Китае стремительно уменьшаются, и если тенденция сохранится, они могут иссякнуть уже к середине июня.

На прошлой неделе, по данным Шанхайской фьючерсной биржи, запасы снизились почти на 55 тысяч тонн - до 116,8 тысячи тонн. Это самое большое еженедельное сокращение в истории.

"Это потенциально может стать одним из самых мощных шоков дефицита, которые когда-либо переживал этот рынок", - сказал Сноудон. Он добавил, что у Китая практически нет запасов для покрытия внутреннего спроса.

Глава подразделения металлов Mercuria Костас Бинтас подтвердил: США впервые серьезно конкурируют с Китаем за поставки меди, и это может вызвать стремительный рост цен.

Помимо протекционизма США, на рынок также давит высокий внутренний спрос в Китае и возможные ответные пошлины на импорт медного лома, что также ограничит поставки.

Покупатели металла завозят большие объемы меди в США в преддверии потенциальных пошлин, которые могут быть введены после расследования президента Трампа относительно "демпинга и господдержки перепроизводства". Кстати, на импорт алюминия и стали Трамп уже ввел 25% пошлины.

Запасы меди на американской бирже Comex резко выросли в этом месяце, достигнув в пятницу самого высокого уровня с 2018 года.

Причиной этого является выгодная для трейдеров разница в ценах между биржами Нью-Йорка (Comex) и Лондона (LME), вызванная опасениями относительно пошлин.

Это позволяет трейдерам покупать фьючерсы в Лондоне и продавать в Нью-Йорке с выгодой. В понедельник эта разница составляла почти $1200 за тонну, а в марте превышала $1600 - значительно выше среднего уровня.

Напомним:

В феврале 2025 года стало известно, что трейдеры из США массово покупают медь, алюминий и сталь на фоне пошлин Трампа.

В марте цена на медь в Лондоне достигла пятимесячного максимума, превысив 10 тысяч долларов за тонну.