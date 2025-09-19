Что искал и что нашел в Украине основатель крупнейшей ЧВК в мире? История Эрика Принса и Blackwater

На фоне идеи президента США Дональда Трампа привлечь в рамках гарантий безопасности для Украины американские ЧВК украинскими дронами заинтересовался основатель самой известной из них - Blackwater. Кто он и что ищет в Украине?

Частные военные компании (ЧВК) - неотъемлемый инструмент современных войн. Для многих украинцев эта аббревиатура ассоциируется прежде всего с российской ЧВК "Вагнер", которая подчинялась приближенному к Путину Евгению Пригожину.

В мире есть немало других ЧВК, но крупнейшей считается Blackwater. Основал ее Эрик Принс - бывший офицер ВМС США, а сейчас - участник MAGA-сообщества, спонсор президентских кампаний Трампа и один из его ключевых неофициальных советников, который, по данным СМИ, имеет влияние на главу разведки США Тулси Габбард.

Начиная с двух администраций Буша-младшего, Blackwater была основным получателем денег Пентагона, которые направлялись на войны в Ираке и Афганистане. Однако массовое убийство наемниками гражданских в Багдаде привело к тюремным срокам, расследованиям Конгресса и внесению компании в черный список. Спустя годы Трамп помиловал всех наемников, причастных к стрельбе.

Принс пытается использовать близость к Трампу в своих целях. Во время первой его каденции он вел переговоры с главой Офиса президента Андреем Ермаком о покупке "Мотор Сичи" и создании в Украине консорциума на 10 млрд долл. Эти планы не реализовались из-за поражения республиканца на выборах 2020 года.

После возвращения Трампа в Белый дом Принс активизировался. Он хочет получить подряд на массовую депортацию из США мигрантов и раздувает тему возможной войны США с богатой нефтью Венесуэлой. Он снова заинтересовался Украиной: изучает возможность приобретения производителей дронов, вероятно, с согласия Белого дома.

"Злодей из фильмов о Джеймсе Бонде", "оппортунист", "самый известный наемник современности" - самые яркие эпитеты, которыми описывают основателя Blackwater. Как Принс построил одну из самых известных ЧВК мира и почему ее продал? Что объединяет Украину с Гаити как объект интереса Принса и почему он не смог купить "Мотор Сич"?

Как появилась Blackwater

Эрик Принс родился в 1969 году в состоятельной семье основателя производителя автозапчастей Prince Machine Corporation Эдгара Принса. Компания стала ключевым поставщиком для американского автопрома: отец будущего лидера рынка ПВК инвестировал часть прибыли в другие типы автозапчастей и торговые центры, постепенно создав сеть фирм и недвижимости на более чем 1 млрд долл.

Принс часто путешествовал с родителями. Большое впечатление на него произвел визит в Европу, когда отец показал ему концлагерь Дахау, Берлинскую стену и место высадки союзных войск в Нормандии. Эрик стремился стать военным. Он поступил в Военно-морскую академию США, но проучился там всего три семестра. Впоследствии он объяснял, что любил ВМС, но не полюбил академию.

Принс продолжил обучение в колледже. Во время изучения экономики работал парамедиком и спасателем, а после колледжа и школы офицеров-кандидатов в 23 года стал "морским котиком" ВМС США. Во время службы вместе с командой SEAL 8 он побывал на Гаити, Ближнем Востоке и Балканах. Позже Эрик писал, что в Югославии увидел потребность в частных учебных заведениях для спецопераций.

Когда в 1995 году умер его отец, Эрик унаследовал значительное состояние, досрочно завершил военную службу и с инструктором Алом Кларком создал частный тренировочный центр. Принс стал главным инвестором проекта, приобретя за 6 млн долл. 24 кв. км земли возле Большого Мрачного болота (Great Dismal Swamp) в Северной Каролине. Это дало название компании - Blackwater (черная вода).

Вскоре там появился первый большой полигон со стрелковыми комплексами, спортивными тренажерами и несколькими десятками тактических площадок, которые имитировали различные условия боя: от села до городской площади с сожженными автомобилями. База сначала была убыточной, но со временем ее начали посещать до 30 тыс. человек в год.

Еще через два года Blackwater вышла с локального на национальный уровень. В 2000 году у берегов Йемена взорвали американский корабль USS Cole. К тому времени компания имела постоянный контингент, который впоследствии стал костяком ЧВК. Большинство ее членов были бывшими "морскими котиками", пехотинцами или "зелеными беретами". Blackwater начала учить моряков, получив контракт на 35 млн долл.

Тренировочный центр Blackwater в Северной Каролине Фото AP

Другим знаковым моментом стали теракты 11 сентября 2001 года. Американское правительство начало резко увеличивать инвестиции в охранные и военно-тренировочные мероприятия, поэтому компания Принса получала все больше государственных контрактов.

Сначала сотрудничество предусматривало подготовку персонала и патрулирование улиц, а затем - сопровождение важных грузов и делегаций и охранные функции для ЦРУ.

Пик эпохи ЧВК

Сложность задач росла, а с ней - и гонорары. За короткое время Blackwater превратилась в одного из главных подрядчиков Госдепа США. Компания охраняла дипломатов в Ираке и Афганистане, доставляла на фронт грузы, готовила наемников и кадровых военных, выполняла тайные задания ЦРУ.

Blackwater быстро стала ключевым подрядчиком Госдепа США Фото Getty Images

Если в 2000 году у компании Принса было правительственных заказов на 200 тыс. долл., то через несколько лет - на 1 млрд долл. Более 800 млн долл. пришлись на два крупных контракта Госдепа США по охране дипломатов в Ираке в 2004-2006 годах.

Именно тогда Blackwater превратилась в частную армию. В ее задачи входили не только охрана и логистика, но и участие в боевых операциях, в частности в Афганистане и Ираке. В ее распоряжении и под ее ответственностью были десятки тысяч сотрудников, сотни единиц техники, собственный авиапарк и хорошо вооруженные отряды.

Наемники Blackwater в Афганистане Фото AP

Эта трансформация считается пиком развития Blackwater и символом эпохи ЧВК. Компания Принса считалась тогда почти незаменимой для Пентагона и Госдепа. Фирма открыла подразделение ученых и инженеров, которые начали разрабатывать различные виды оружия и собственный транспорт, в частности 14-тонный бронированный автомобиль Grizzly.

Подтверждением тогдашней незаменимости Blackwater стало ее участие в ликвидации последствий смертоносного урагана "Катрина" в 2005 году. Наемники доставляли пострадавшим провизию и воду, спасали раненых. В то же время Blackwater становилась предметом журналистских расследований и обвинений в контрабанде оружия и превышении полномочий. Появились факты казни гражданского населения в Ираке.

Репутационный скандал и смена собственника

Настоящим вызовом для Blackwater стал 2007 год. 16 сентября колонна бронированных авто наемников, сопровождая машины чиновников Госдепа США в Багдаде, расстреляла гражданских - 17 человек погибли, а 20 получили ранения.

Были версии, что стрельба началась как реакция на движение, вероятно, заминированной машины, но впоследствии появились подтверждения, что один из бойцов продолжал стрелять даже несмотря на призывы коллег прекратить огонь. Наемник остановился только тогда, когда его коллега навел на него прицел своего оружия. Трое других, которые наблюдали за инцидентом, сообщили, что не видели причин для стрельбы.

Вспыхнул международный скандал, начались расследования и суды. ЧВК приостановили лицензию на работу в Ираке, из-за чего она потеряла десятки миллионов долларов, а четырех наемников приговорили к длительным срокам за решеткой (в 2020 году Трамп их помиловал). Массовое убийство стало символом проблемы неконтролируемости и поставило вопрос о целесообразности существования частных армий.

Наемники ЧВК на крыше дома в Багдаде, 2007 год Фото Getty Images

Критика продолжалась и после избрания президентом США Барака Обамы. Защищаясь, Принс заявлял, что значительная часть этой критики вытекает из политики: Эрик с детства придерживался правых взглядов, называет себя консервативным христианином и является соратником Трампа. Он лоббирует участие частных подрядчиков в массовых депортациях мигрантов, стремясь получить сделку на 25 млрд долл.

Эрик Принс докладывает о частных охранных контрактах в Ираке и Афганистане на слушаниях в Капитолии, 2 октября 2007 года Фото Getty Images

К критике тогда добавились иски гражданских иракцев, которые обвиняли Blackwater в убийствах и ранениях их родных. Чтобы спасти имидж, Принс в 2009 году покинул пост CEO, а еще через 1,5 года продал компанию группе инвесторов. В 2009 году ее переименовали в Xe Services LLC, а еще через два года - в Academi с новым менеджментом и обещаниями начать все с "чистого листа".

В 2014-м Academi объединилась с крупной охранной компанией Triple Canopy, образовав холдинг Constellis Group. Blackwater как отдельная структура исчезла.

После объединения с Triple Canopy Blackwater исчезла как отдельная структура Фото Constellis

Сотрудничество с китайцами

После скандалов в Ираке Принс дистанцировался от Blackwater. Продав ЧВК, он инвестировал в технологические стартапы и основал компанию Frontier Services Group (FSG) в Гонконге. Фирма занялась охраной и логистикой в рискованных регионах, преимущественно в Африке, часто в сотрудничестве с китайскими правительственными структурами.

Продав Blackwater, Принс сотрудничал с китайцами, это ударило по его репутации на рынке Фото Getty Images

В 2019 году FSG анонсировала создание "тренировочного лагеря" (де-факто - компании наемников с бывшими военными армии Китая) в Синьцзяне, где мусульмане-уйгуры подвергаются жестким репрессиям со стороны местных сил безопасности.

Это негативно повлияло на репутацию Принса на рынке ЧВК в США. Он был вынужден оправдываться, что в FSG является лишь миноритарным акционером (мажоритарный - китайский государственный инвестфонд CITIC Group) и якобы ничего не знал о деятельности компании в Синьцзяне. В 2021 году Принс покинул компанию.

Советник Трампа и попытка зайти в Украину

После начала войны на востоке Украины в 2014 году в иностранных СМИ начала появляться информация о якобы участии бойцов Academi в АТО. Компания это опровергала.

Принс стал одним из спонсоров и MAGA-соратников Трампа во время его первой каденции. Тогда его сестра Бетси Девос возглавляла Минобразования США. Имея опыт в сфере безопасности, Эрик стал неофициальным советником Трампа. Он в частности вел переговоры о покупке "Мотор Сичи". Тогда продолжалась эпопея с потенциальной продажей акций компании китайцам и Белый дом стремился заблокировать сделку.

Принс тогда посещал Украину и общался по "Мотор Сичи" с местными чиновниками. В конце концов, на фоне давления США Украина заблокировала продажу акций компании китайцам, а после начала большой войны завод национализировали.

Во время первой каденции Трампа Принс был его неофициальным советником и хотел купить "Мотор Сич" и "Антонов" Фото Getty Images

Почему Принсу не удалось купить "Мотор Сич"? В 2021 году The Economist писал, что амбиции американца не ограничивались заводом в Запорожье. Он хотел взять под контроль завод "Антонов", создать вертикально-интегрированный холдинг, привлечь инвестиций и контрактов на 10 млрд долл. и стать конкурентом для Boeing и Airbus.

Также Принс планировал построить завод по производству боеприпасов и создать частную армию из экс-участников АТО по образцу Blackwater. Для этого он в 2020 году встречался с украинскими чиновниками, в частности с тогдашним советником президента Владимира Зеленского Игорем Новиковым и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. ЭП направила запросы Принсу и ОП относительно деталей этих встреч, но на момент выхода публикации ответов не получила.

"Если бы Трампа переизбрали еще на четыре года, Принс, пожалуй, закрыл бы эту сделку", - говорил тогда Новиков. Случилось иначе: выборы-2020 в США выиграл Джо Байден.

В Киеве тогда опасались, что с Принсом контактировали экс-депутаты Андрей Артеменко и Андрей Деркач. Последнего Вашингтон внес в список российских агентов. Оба - фигуранты расследования о вмешательстве РФ в выборы в США. Деркач сбежал из Украины и вошел в комитет безопасности и обороны Совета Федераций РФ.

Как Принс заинтересовался дронами

На фоне новостей о том, что Трамп рассматривает возможность использования американских ЧВК как элемента гарантий безопасности Украины после войны, Принс стремится приобрести украинские компании-производители дронов через свою новую фирму Vectus Global. Он ищет встреч с ведущими игроками отрасли, агрессивно рекламируя свои услуги.

Как отмечают источники, попытки Принса приобрести украинских производителей БПЛА пока безуспешны, ведь такие компании - стратегический актив Украины, а Принс имеет сомнительную репутацию после работы с Китаем. Это сделало его "неприемлемым" с точки зрения разведки. "Принс имеет плохую репутацию в отрасли. Ни один честный человек не наймет его", - признал руководитель международной компании, которая производит дроны.

По словам экспертов, своим интересом к украинским БПЛА Принс хочет повторить свою бизнес-модель "оппортунистического подрядчика Пентагона с тесными отношениями с Трампом и историей получения больших прибылей от зарубежных войн".

"Я не удивлен. Беспилотники - неотъемлемая часть мира частных военных подрядчиков. Если вы ЧВК и не имеете дронов или средств РЭБ, вы отстали", - признал один из бывших американских спецназовцев, работавший в Украине.

Пиковые времена работы бизнес-модели Blackwater во время войн в Ираке и Афганистане давно прошли, поэтому неудивительно, что Принс активно ищет новые возможности. В частности, в мае 2025 года правительство Эквадора привлекло его в качестве стратегического советника в "войне" с преступностью. Компания Эрика получила полномочия бороться с наркотерроризмом, пиратством и незаконным рыболовством в Тихом океане.

Эрик Принс в Эквадоре, там его компания будет бороться с преступностью Фото Getty Images

Интерес к дронам в Украине у него возник на фоне десятилетней сделки Vectus Global с Гаити. Фирма будет бороться с вооруженными бандами, которые контролируют значительную часть столицы. Компания привлекает наемников, дроны, вертолеты и катера, обучает местные силы безопасности, а после стабилизации ситуации поможет восстановить налоговую систему.

Программа использования дронов против банд, ключевым советником которой является Принс, вызвала немало дискуссий после того, как во время одной из таких операций погибли полицейские. Наемников критикуют за отсутствие координации с полицией Гаити.

Основатель Blackwater зашел с Vectus Global на Гаити не просто так. Там сосредоточены интересы западных горнодобывающих компаний. Такую же схему он хотел реализовать и в Афганистане в 2018 году, предлагая финансировать наемных солдат за деньги местных горнодобывающих проектов.

Читайте также: Кот в мешке? Что именно предусматривает соглашение об ископаемых с США

"Принс идет туда, где есть полезные ископаемые и где США хотят создать совместные суверенные фонды. Украина подходит под эту концепцию", - считает экс-подрядчик Blackwater в Ираке Морган Леретт, имея в виду соглашение о недрах между Украиной и США.

ЭП обратилась к Принсу с запросом относительно деталей его заинтересованности дронами в Украине, но на момент выхода материала ответа не получила.

Принс хочет приобрести украинских производителей дронов Фото Минобороны Украины

Принс может действовать при содействии правительства США. Пентагон заинтересован в партнерстве с американскими производителями дронов, которые присутствуют в Украине, чтобы понимать, как будет вестись следующий большой конфликт и что потребуется солдатам.

В июле министр обороны Пит Хегсет объявил, что "начинает доминирование американских дронов", а по словам Зеленского, Украина готовит с США соглашение о покупке американского оружия в обмен на продажу украинских дронов.

"Безопасные" смартфоны, к которым куча вопросов

Еще одним проектом Принса является компания Unplugged, которая разрабатывает "лучший конфиденциальный" смартфон UP Phone. Компания объявила о нем в 2022 году, но он появился в продаже только в 2024-м. Unplugged не сообщает, сколько смартфонов было продано, утверждая, что они "разлетелись за несколько часов".

В августе 2025 года компания объявила о перезапуске UP Phone. По оценкам The Verge, техническая "начинка" осталась почти идентичной: процессор MediaTek Dimensity 1200, 6,67-дюймовый OLED-дисплей, 8 ГБ оперативной памяти и тройная задняя камера с основным объективом на 108 мегапикселей.

Цена тоже не изменилась: 989 долл. В эту сумму входит первый год подписки на сервис конфиденциальности Unplugged, который затем стоит 12,99 долл. в месяц и включает VPN, антивирус, шифрованные сообщения и облачное хранилище фотографий.

Читайте также: Персональный шпион. Действительно ли TikTok опасен

Компания заявляет, что смартфон работает на операционной системе Unplugged OS, специально разработанной для конфиденциальности, которая функционирует независимо от экосистем крупных технологических компаний, чтобы исключить слежку и сбор данных. По данным Unplugged, новый UP Phone использует открытый код Android без Google Mobile Services (GMS), что "предотвращает сбор данных".

Смартфон оснащен набором функций, ориентированных на конфиденциальность: встроенный брандмауэр, VPN, который не записывает и не сохраняет активность в интернете, и специальное приложение Privacy Center для управления данными.

Еще одна особенность - выключатель (kill switch) питания смартфона, что, как заявляет компания, блокирует отслеживание и сбор данных. Эти функции были и в первом UP Phone, но Unplugged заявляет, что операционную систему существенно обновили и улучшили.

Компания Принса выпускает "конфиденциальные" смартфоны, но к заявленной ею "уникальности" есть много вопросов Фото Unplugged

Смартфоны собираются в Индонезии. Компания обещает делать это в США, но детали будет покупать за рубежом. UP Phone можно приобрести только в США и Канаде.

Презентуя первый UP Phone, Unplugged обещала непроницаемость и защищенность сообщений, сопоставимую с правительственной защитой. Однако участники рынка оценили эти маркетинговые заявления как "преувеличенные" и компания отказалась от громких эпитетов.

Американские соцсети переполнены критикой UP Phone и сомнениями относительно заявленной безопасности, а разработчики операционной системы Graphene OS назвали первую версию смартфона "очевидным мошенничеством".

По словам критиков, Unplugged делает ставку на продвижение своего продукта среди консервативных американцев на основе политических связей и партнерств с подкастами, а не на его сути. "Это афера, они обманывают людей, подвергая их риску. Их устройства не имеют базовых средств защиты от извлечения и использования данных. Они намного хуже, чем iPhone", - настаивают разработчики Graphene OS.

Принс действительно рекламирует UP Phone в каждом эпизоде своего подкаста Off Leash. Он заявил, что этот смартфон предотвратил бы массовые убийства во время нападения ХАМАС на Израиль в 2023 году, утверждая, что именно данные телефонов были источником разведданных для ХАМАС. "Наш смартфон предотвратил бы это", - уверял Принс.

Эксперты по конфиденциальности данных скептически относятся к таким заявлениям. По их словам, функции, которые рекламирует Принс, можно включить на большинстве смартфонов, а деактивировать рекламные идентификаторы можно и на Android, и на iPhone.