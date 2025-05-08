Кот в мешке? Что именно предусматривает соглашение об ископаемых с США

Народные депутаты собираются ратифицировать соглашение с США об украинских недрах. Что именно оно предусматривает и несет ли какие-либо риски для государственных финансов?

8 мая Верховная Рада планирует ратифицировать соглашение с США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления более известное широкой общественности как "соглашение об ископаемых".

Этот договор вице-премьер Юлия Свириденко подписала в Вашингтоне 30 апреля после нескольких месяцев напряженных переговоров, ссоры между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме, а также сливов в СМИ неприемлемых требований американской стороны о признании Украиной долгов за предоставленную ранее американскую помощь.

И хотя само соглашение, которое ратифицировал парламент, доступно для широкой общественности на сайте правительства и Рады, однако у депутатов все равно есть стойкое ощущение, что будут голосовать за "кота в мешке". Дело в том, что ключевые детали договоренности - по управлению фондом, распределению доходов или отбору инвестиционных проектов - содержатся в других соглашениях, которые ратификации не подлежат и текст которых до сих пор известен лишь нескольким представителям Кабмина.

Что известно

Документ, который планирует ратифицировать Рада, предусматривает создание Американско-Украинского фонда восстановления. Его участниками будут государственные учреждения от каждой стороны: от США - Корпорация по финансированию международного развития (DFC), а от Украины - Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства. Последнее существует уже длительное время, но почти не осуществляет видимой деятельности - последние новости на его сайте обновлялись в феврале 2025 года.

Цель фонда следует из его названия - инвестировать в восстановление Украины. Будут вкладываться в него средства, которые будут получаться от разработки украинских недр: 50% от рентных и лицензионных платежей, а также сумм, подлежащих уплате по соглашениям о разделе продукции. Остальные 50% по-прежнему будут идти в госбюджет.

Важно, что соглашение распространяется только на новые лицензии на добычу недр (выданные после вступления в силу соглашения) или на так называемые спящие лицензии - выданные до вступления в силу соглашения, но добыча по которым пока не осуществляется.

Соглашение распространяется на лицензии по добыче следующих ископаемых: алюминия, сурьмы, мышьяка, барита, бериллия, висмута, церия, цезия, хрома, кобальта, меди, диспрозия, эрбия, европия, фтора, плавикового шпата, гадолиния, галлия, германия, золота, графита, гафния, гольмия, индия, иридия, лантана, лития, лютеция, магния, марганца, неодима, никеля, ниобия, палладия, платины, калия, празеодима, родия, рубидия, рутения, самария, скандия, тантала, теллура, тербия, тулия, олова, титана, вольфрама, урана, ванадия, итербия, иттрия, цинка, циркония, нефти, природного газа (включая сжиженный).

Интересно, что указанный в соглашении перечень - не исчерпывающий, ведь там содержится формулировка, которая позволяет расширить его по согласованию сторонами.

По условиям соглашения, фонд будет иметь "право первого отказа" со всеми новыми лицензиями по добыче указанных недр. Это означает, что все государственные органы, которые будут выдавать лицензии на добычу недр, будут обязаны прописывать в лицензионных условиях требование предоставлять информацию о потенциальных инвестициях в разработки этих недр в фонд.

И если фонд выразит заинтересованность в инвестициях в добычу, то держатель лицензии будет обязан провести с ним "добросовестные переговоры" в соответствии с условиями, прописанными в дополнительном Соглашении об ограниченном партнерстве, текста которого в открытом доступе пока нет. Если же фонд не заинтересуется предложением, то держатель лицензии будет обязан воздержаться от предоставления лучших предложений любому другому потенциальному инвестору.

Иными словами, фонд получит преимущественное право на инвестиции в добычу украинских недр и будет получать наиболее выгодные условия таких вложений.

Более того, во всех будущих лицензиях на добычу указанных в договоре недр будет прописан пункт, предусматривающий преимущественное право DFC или уполномоченной этой американской корпорацией компании на выкуп добытых ресурсов в течение всего срока действия такой лицензии.

Выкуп будет осуществляться на "рыночных коммерческих условиях". В то же время, если DFC откажется от такой возможности, то держатель лицензии не сможет предложить более выгодных условий продажи добытых ископаемых третьим лицам в течение "некоторого периода времени" (предварительно речь идет о полугода).

Министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер Юлия Свириденко демонстрируют подписанное ими Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина facebook Юлии Свириденко

Подобные преференции в соглашении касаются и инвестиций в инфраструктурные проекты: фонд первым будет узнавать о таких возможностях и будет иметь "право первого отказа" от них.

Соглашение будет действовать бессрочно. Прекратить его можно только в случае согласия обеих сторон: Украины и США. При этом, Украина добровольно согласилась, что положения соглашения будут иметь большую силу, чем ее внутреннее законодательство и пообещала не ухудшать инвестиционные условия для деятельности фонда.

В то же время в соглашение могут вноситься изменения - при совместном согласии США и Украины. В частности, в части евроинтеграции. Если какие-либо пункты соглашения будут противоречить требованиям по вступлению Украины в ЕС, то стороны должны совместно обсудить изменения в соглашение о фонде, которые бы устранили эти противоречия.

Что неизвестно

Большинство важнейших деталей по соглашению будут прописаны в Соглашении об ограниченном партнерстве и в уставе фонда. Текстов этих документов в публичном доступе нет, хотя по большинству принципиальных положений в них Украина и США уже договорились, сообщил ЭП заместитель министра экономики Тарас Качка.

Соглашение об ограниченном партнерстве подпишут между собой DFC и Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства после того, как Рада ратифицирует украино-американский договор о создании фонда. Именно это соглашение будет определять принципиальные положения, которые могут превратить договоренность с США как в выгодную инвестиционную возможность для государства, так и в "кабальную" договоренность о сдаче национальных интересов.

Прежде всего, это Соглашение будет определять, кто будет управлять созданным фондом. Из публичных заявлений представителей Кабмина известно, что управление будет паритетным: на 50% украинским и на 50% американским.

Накануне издание "Зеркало недели" писало, что хотя совет, который будет управлять фондом, будет состоять из трех представителей США и трех украинцев, однако в его специальных комитетах преимущество в основном будет за американцами. В инвестиционном и административном - по три представителя США и по два от Украины, в аудиторском - по два от каждой из сторон, а в комитете по поиску проектов - два от США и три от Украины.

Также издание отмечает, что Соглашение об ограниченном партнерстве предусматривает, что украинские представители могут потерять право голоса в совете фонда и его комитетах в случае, если Украина нарушит условия договоренности с США.

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Тарас Качка, который принимал активное участие в переговорах с США, в комментарии ЭП отметил, что сейчас вопрос распределения представителей США и Украины в комитетах фонда все еще обсуждается и не является окончательным.

Кроме этого, Соглашение будет определять более подробные правила отбора инвестиционных проектов и условия переговоров между фондом и держателями лицензий по инвестициям в добычу недр или по выкупу добытого. Этот документ будет подробнее прописывать, как стороны будут делать взносы в фонд, а также где будут находиться его банковские счета (по данным ЭП речь идет о штате Делавэр).

Соглашение должно пролить свет на еще один ключевой элемент договоренностей с США - распределение доходов. Из публичных заявлений чиновников известно, что первые 10 лет деятельности фонда все заработанные средства он планирует реинвестировать в Украину. Сейчас это лишь слова или даже ожидания украинской стороны, неподкрепленные реальным соглашением.

"Мы ожидаем, что первые 10 лет доходы и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину - в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждаться дополнительно", - сообщила Свириденко, комментируя подписание соглашения.

Украина заплатит за американскую помощь, но позже

Экономическое соглашение о создании американо-украинского фонда восстановления имеет для Украины военное значение. Прежде всего потому, что в документе прямо упоминается возможность предоставления США новой военной помощи - на что администрация нового президента все еще не решилась.

Соглашение создает определенное поощрение для американской стороны предоставлять Украине оружие, и в то же время не создает каких-либо дополнительных фискальных рисков для Киева.

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Любая новая оборонная помощь будет увеличивать капитальный вклад США в фонд на оценочную стоимость этой помощи. На практике это будет означать, что военной помощью Штаты будут "покупать" акции фонда.

При этом, предоставление США оборонной помощи не означает, что Украина должна автоматически вносить в фонд средства в объеме, эквивалентном ее стоимости. Просто доля США в фонде будет увеличиваться.

Как пояснил Качка, при создании фонда Украина и США будут иметь по 50% акций класса "Б" (условно обычные акции). Каждая новая военная помощь Штатов будет конвертироваться в акции класса "А", которые имеют высший приоритет при распределении прибыли (условно привилегированные). То есть, когда фонд решит выплатить сторонам дивиденды, то сначала он должен будет покрыть дивиденды по акциям класса "А", а уже потом - класса "Б".

Иными словами, чем больше вооруженной помощи Вашингтон будет предоставлять Украине, тем больше будет его доля в полученных дивидендах от деятельности фонда.

По словам Качки, на начальном этапе США внесут в фонд первый взнос в размере около 25 млн долл. - для того, чтобы запустить его работу. В дальнейшем фонд будет пополняться отчислениями от ренты с украинских недр и добровольными взносами Украины и США.

Сколько средств будет зарабатывать фонд? Все будет зависеть от новых инвестиций в добычу минералов и других ископаемых в Украине. Ведь, опять же, на действующие проекты деятельность фонда распространяться не будет.

Сами чиновники, представляя депутатам соглашение с США, отметили, что потенциальные негативные последствия для бюджета будут минимальными. По расчетам Министерства финансов, если бы соглашение с США подписали в таком виде в 2019 году, то вклад Украины от выданных с тех пор новых лицензий на добычу недр составил бы всего 3 млрд грн, пересказывает нардеп Ярослав Железняк.

Заработает ли соглашение

Несмотря на то, что потенциальные фискальные последствия от подписания соглашения с США не выглядят катастрофическими, народные депутаты относятся к нему с настороженностью. Прежде всего потому, что не знают деталей функционирования американо-украинского фонда, которые будут прописываться в дополнительных соглашениях.

Возможно поэтому с подачи депутатов оппозиционных фракций в тексте закона о ратификации появилась формулировка о том, что "Верховной Радой не был получен текст Соглашения об ограниченном партнерстве, других соглашений, заключение которых обусловлено этим Соглашением" и что ратификация договора не означает автоматического одобрения депутатами других дополнительных договоренностей.

Кроме этого, как пересказывают ЭП собеседники в парламенте, депутаты будут иметь еще один скрытый козырь: ратификацию договора можно будет попытаться отменить, сославшись на то, что она осуществлялась с нарушением украинского законодательства.

Так, ч. 7 ст. 9 закона "О международных договорах" предусматривает, что в случае, если ратификация любого международного договора предусматривает изменения в украинское законодательство, то такие документы голосуются одновременно. Договор с США предусматривает внесение изменений в Бюджетный кодекс, однако соответствующий законопроект Рада рассмотрит в лучшем случае через неделю после ратификации соглашения, да и то - только в первом чтении.

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Для чего же ратифицировать соглашение с такой спешкой, созывая экстренное заседание Рады и пренебрегая требованиями украинского законодательства? Вероятно, потому, что такая ратификация имеет прежде всего символическое значение для США.

Ведь как иначе объяснить спешку с подписанием соглашения между Украиной и США именно 30 апреля - на 100-ый день президентства Трампа. Ратифицируют соглашение 8 мая, которое Трамп накануне провозгласил Днем победы США во Второй мировой войне.

"Возникает впечатление, что для США важнее форма, а не суть. Они не особо вникают в то, о чем договорились", - пересказывает не под запись один из опрошенных ЭП нардепов.

Он надеется, что Трамп оценит подарок Украиной символической "победы" в виде ратифицированного соглашения о недрах и возможно это склонит переменчивый настрой американского президента в пользу предоставления оборонной поддержки Киеву.

А это, в свою очередь, может приблизить и День победы Украины, что сейчас выглядит гораздо приоритетнее, чем размышления о будущей деятельности новосозданного фонда.