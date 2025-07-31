"Прокси-война США и Китая": почему конфликтуют Таиланд и Камбоджа и чья экономика страдает больше

На полуострове Индокитай быстро вспыхнул, и не менее быстро завершился военный конфликт между Таиландом и Камбоджей. Как долго продлится перемирие и кто выиграет от конфликта?

24 июля на карте мира вспыхнула еще одна "горячая точка": на границе Таиланда и Камбоджи начались бои с использованием артиллерии и авиации. За пять дней войны погибли по меньшей мере 36 человек, еще более 200 тыс. жителей приграничных провинций с обеих сторон эвакуированы.

Нынешняя волна многолетнего конфликта между Таиландом и Камбоджей формально началась с того, что 23 июля тайский солдат подорвался на мине и потерял ногу. В тот же день Таиланд отозвал своего посла из Пномпеня и выслал камбоджийского посла из Бангкока.

Утром следующего дня на границе произошла перестрелка. По версии Бангкока, отряд камбоджийских солдат попытался проникнуть на территорию страны и был встречен огнем. По версии Камбоджи, первыми напали именно тайские солдаты. В ход пошли установки "Град" со стороны Пномпеня и истребители F-16 - со стороны Бангкока.

Когда начало казаться, что очередная эскалация перерастет в полномасштабную войну, стороны договорились о перемирии при посредничестве Малайзии и давлении США и Китая.

В чем суть 100-летнего конфликта Таиланда и Камбоджи? Почему его нынешнюю эскалацию называют "прокси-войной" США и Китая? Почему объявленное перемирие является шатким и чья экономика пострадает больше в случае новой волны войны?

Суть конфликта

Таиланд и Камбоджа имеют 800-километровую покрытую джунглями границу со спорными территориями, на которые претендуют обе стороны. Этому конфликту уже более 100 лет - причиной является разночтение карт начала 20-го века, которые определяли границу между колонией Французский Индокитай (современные Камбоджа, Лаос и Вьетнам) и королевством Сиам (современный Таиланд). В спорной зоне оказались несколько древних храмов в горах Дангрек, в частности комплексы кхмеров Prasat Preah Vihear и Prasat Ta Muen Thom, которые и стали символическим центром конфликта.

В 1962 году Международный суд в Гааге присудил храм Preah Vihear Камбодже, но территория вокруг него осталась спорной. В 2008 году Preah Vihear по заявке Камбоджи вошел в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Таиланде это восприняли как провокацию: началось вооруженное столкновение, в результате которого погибли несколько солдат. В последующие годы обе страны строили военные лагеря и минировали территорию. Перестрелки случались регулярно, иногда с жертвами среди военных и мирных жителей.

Спорный древний храм Ta Muen Thom, март 2025 года Getty Images

Большая эскалация, похожая на нынешнюю, произошла в 2011 году - перестрелка переросла в бои с применением артиллерии и ракетных установок. Были разрушены школы и жилые дома, пострадали и храмы. Погибло более 20 человек, тысячи жителей по обе стороны границы вынуждены были бежать.

В конце концов, в 2011 году суд в Гааге решил, что обе стороны должны отвести войска из зоны конфликта и допустить международных наблюдателей. Эти требования выполнялись частично, а ситуация оставалась напряженной.

Жители камбоджийской провинции Оддар Меанчи в очереди за водой, 26 июля 2025 года Reuters

А в 2013 году суд постановил, что не только сам храм Preah Vihear, но и прилегающая к нему территория принадлежит Камбодже. Правительство Таиланда подчинилось решению, несмотря на протесты местных консерваторов и военных.

Предпосылки нынешней эскалации

Хотя тайцы гордятся тем, что были единственной нацией Юго-Восточной Азии, которая не была колонизирована Западом, тогдашнее Королевство Сиам под давлением колонизаторов потеряло ряд территорий современных Лаоса и Камбоджи.

Этот нарратив "национального унижения" объясняет, почему тайские консерваторы так нервничают действиями своего объективно более слабого соседа: за территориальными претензиями Камбоджи стоят воспоминания об унизительных капитуляциях перед западными государствами.

Для Камбоджи же перспектива территориальных потерь, даже незначительных, тоже тесно связана с наследием французского колониального правления и чувством "национальной потери и унижения".

В обеих странах эти нарративы играют важную роль в политике, где их используют как для утверждения легитимности правительств, так и для того, чтобы отвлечь внимание от экономических проблем.

Пограничный район Камбоджи AP

Новая волна эскалации началась весной 2025 года. Таиландские военные не пустили в храм группу камбоджийских паломников, а Пномпень в ответ запретил импорт фруктов из Таиланда и отключил интернет в приграничных районах. Впоследствии Бангкок закрыл несколько пограничных переходов. Произошла перестрелка, в результате которой один камбоджийский солдат погиб. Обе стороны обвинили друг друга.

Еще один шагом к нынешней пятидневной войне стало неожиданное решение лидера Камбоджи Хуна Сена, который после 40 лет во главе страны формально передал власть сыну Хуну Манету, обнародовать телефонный разговор с премьером Таиланда Пхетхонтхан Чинават.

38-летняя Пхетхонтхан - дочь бывшего премьера Таксина Чинавата, которая получила власть в основном благодаря популярности и богатству своего отца и собственным авторитетом почти не обладала.

Семьи Хуна и Чинават дружат десятилетиями, но слив разговора вызвал политический кризис в Таиланде. Молодой премьер в разговоре со старшим "дядей" раскритиковала одного из своих военачальников, возложив ответственность за эскалацию именно на военных, "которые хотят выглядеть круто". Слив возмутил военных, которые время от времени проводят в стране перевороты. А союзники Пхетхонтхан в правящей коалиции показательно отмежевались от нее, обвинив в неуважении к армии и слишком мягкой позиции по Камбодже.

Следствием этого стало решение Конституционного суда отстранить Пхетхонтхан от должности. Новое правительство сформировали военные - временным главой правительства стал бывший министр обороны Пхумтам Вечаячай.

Почему Хун Сен подставил правительство дружественной ему Пхетхонтхан? По одной из версий, он стремился либо сорвать в Таиланде принятие закона о легализации казино, который угрожал уменьшению доходов игрового сектора Камбоджи, либо предотвратить репрессии против камбоджийских киберпреступников.

По другой теории, он разжег кризис, чтобы улучшить репутацию своего непопулярного среди народа сына на фоне коррупции и экономических проблем Камбоджи. Позиция правительства - что Камбоджа является жертвой преднамеренной агрессии Таиланда - была рефлекторно принята большинством. Мощная китайская поддержка, вероятно, также сделала режим более уверенным в отстаивании своих интересов.

Но, по словам эксперта по камбоджийской политике Софала Эра, Хун Сен просчитался."Его намерением, скорее всего, была внутриполитическая выгода, но публично унизив премьер-министра Таиланда, он непреднамеренно дал военным Таиланда основание для эскалации", - резюмировал аналитик.

Одна из скам-ферм в Камбодже, где работают заключенные-мошенники Getty Images

Шаткое перемирие и влияние США и Китая

Если политические силы и в Таиланде, и в Камбодже имеют заинтересованность в позиционировании себя как жертвы и временной эскалации, то ни одно из правительств не заинтересовано в полномасштабной войне. Камбоджа вероятнее всего проиграет такой конфликт, который кроме больших человеческих потерь, потенциально грозит правящему режиму потерей влияния, считает Эр.

Для Таиланда победа получилась бы "пирровой": война, в которой ее военные бьют гораздо более слабого соседа, ухудшила бы отношения королевства с западными партнерами и усугубила бы проблемы, с которыми сталкивается тайская экономика.

Все это и стало предпосылками переговоров о прекращении огня. В конце концов, после пяти дней боев, лидеры Камбоджи и Таиланда договорились в Малайзии о безусловном прекращении огня - оно вступило в силу в полночь 29 июля.

Малайзия, Таиланд и Камбоджа совместно разработают детальный механизм "имплементации, верификации и отчетности о прекращении огня". Стороны также договорились о проведении 4 августа в Камбодже заседания "Совместного пограничного комитета".

Лидеры Таиланда и Камбоджи с премьером Малайзии после договоренности о прекращении огня Getty Images

Бангкок и Пномпень согласились на прекращение огня на фоне угроз Дональда Трампа не заключать с ними торговые соглашения, пока не прекратятся боевые действия. "Я позвонил лидерам обеих стран и сказал: "Мы не будем заключать соглашения, пока вы не прекратите войну", - написал президент США 27 июля в Truth Social.

Зависимый от торговли с США Таиланд пошел на этот шаг, ведь ведет с Вашингтоном переговоры по снижению анонсированной Трампом 36% пошлины, предлагая расширенный доступ для американских товаров.

"Тактика давления президента Трампа, похоже, работает, поскольку правительства Таиланда и Камбоджи переживают экономические трудности. Неспособность снизить тарифную ставку будет дорого стоить таиландскому правительству с политической точки зрения", - пишет Bloomberg. После объявления о прекращении огня Трамп заявил о готовности продолжить торговые переговоры.

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Снаряды и ракеты продолжали падать на территории обеих стран даже во время мирных переговоров, поэтому эксперты единодушны - понадобится гораздо больше времени, чтобы охладить эмоции по обе стороны границы, вызванные разрушениями и гибелью людей. "Да, прекращение огня достигнуто, но лишь под бдительным оком двух сверхдержав и держится на "очень тонких дипломатических нитях", - отмечает WP.

Через несколько часов после заключения соглашения армия Таиланда обвинила Камбоджу в намеренном нарушении режима прекращения огня, добавив, что тайские войска "ответили в целях самообороны". Но и.о. премьера Таиланда впоследствии преуменьшил заявления о нарушении соглашения, заявив, что эскалации нет. "Сейчас все спокойно", - заверил он.

За нынешней эскалацией скрывается и геополитическое противостояние между Вашингтоном и Пекином за влияние на Юго-Восточную Азию - представители США и Китая были наблюдателями на переговорах в Малайзии.

Как отмечает The Diplomat, заявления США и Китая относительно конфликта демонстрируют нынешнюю стратегию обеих сторон. С одной стороны, пафосный Трамп приписал себе заслуги в подталкивании к диалогу, объявив себя "президентом мира" и "спасителем тысячи жизней". С другой стороны, как всегда, публично осторожный Пекин призвал к сдержанности и региональному сотрудничеству.

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Трамп со свойственной ему спесью заявил, что лично предупредил и Бангкок, и Пномпень прекратить боевые действия, иначе они рискуют потерять американские торговые льготы. Хотя Госдеп занял более сдержанную позицию, заявление президента США вызвало опасения, что в его глазах мир - не безусловный принцип, которого следует придерживаться, а товар, за который можно торговаться.

Вовлеченность Пекина была более осторожной - Китай публично ограничился общими заявлениями с сохранением нейтралитета, но при этом согласовывал детали с Камбоджей, имея все большее влияние на ее экономику.

"Контраст красноречив. США при Трампе стремятся к быстрым решениям и рычагам влияния, Китай же предпочитает медленное, но растущее влияние. Обе сверхдержавы при этом стремятся формировать региональный порядок, и обе внимательно наблюдали за тем, как Малайзия способствовала переговорам", - резюмирует The Diplomat.

Фактор оружия

Нынешняя эскалация на границе столкнула хорошо оснащенного союзника США - Таиланд - с заметно более слабым противником с прочными связями с Китаем - Камбоджей.

Вооруженныесилы Таиланда значительно превосходят соседнюю Камбоджу по численности личного состава и вооружению. Общая численность военнослужащих королевства - 360 тыс. человек, втрое больше чем в Камбодже. И эти войска располагают вооружением, о котором их визави могут только мечтать.

Аналитический центр Lowy Institute в рейтинге военного потенциала 27 стран региона за 2024 год поставил Таиланд на 10 место между Индонезией и Малайзией ("средняя сила"), а Камбоджу - на 23-е рядом с Бангладеш и Шри-Ланкой ("малая сила").

Такая диспропорция более чем ожидаема, учитывая то, что население Таиланда в четыре раза больше (71,6 млн против 17,8 млн), а ВВП - более чем в 10 раз (526 млрд долл. против 46 млрд долл. в 2024 году). В отличие от Камбоджи, Лаоса и Вьетнама, Таиланд избежал разрушительных войн, охвативших регион во второй половине 20-го века.

К тому же, Таиланд является союзником Соединенных Штатов в соответствии с Манильским пактом 1954 года о коллективной обороне Юго-Восточной Азии. Во время войны во Вьетнаме Таиланд принимал на авиабазах средства ВВС США, в том числе бомбардировщики B-52, а десятки тысяч тайских военных воевали на стороне поддерживаемого США Южного Вьетнама против коммунистического Северного.

Между Вашингтоном и Бангкоком с тех пор сохранились прочные связи. США относят Таиланд к основным союзникам вне НАТО, что дает ему особые преимущества, позволившие на протяжении десятилетий пользоваться американской поддержкой своих программ вооружений.

Камбоджийские солдаты применяли ракетную установку БМ-21 "Град" российского производства, 27 июля 2025 года Getty Images

В частности, Таиланд и Индо-Тихоокеанское командование США с 1982 года совместно проводят ежегодные военные учения Cobra Gold, к которым присоединяются вооруженные силы Индонезии, Японии, Малайзии, Сингапура и Южной Кореи.

Тем не менее, несмотря на многолетнюю историю взаимоотношений с Вашингтоном, в течение последних 10 лет тайские военные стараются придерживаться более нейтрального подхода к оборонной политике, активно усиливая связи и с Китаем.

Не желая полагаться только на США и Китай, Таиланд развил собственную оборонную промышленность с помощью Израиля, Италии, России, Южной Кореи и Швеции.

Зато камбоджийская армия, созданная в 1993 году, является очень молодой по сравнению с таиландской.

Вооруженные силы Таиланда насчитывают более 300 тыс. человек CNN

"Самые важные международные оборонные связи Камбоджи - с Китаем и Вьетнамом. Несмотря на традиционную зависимость от России в вопросах оборонного оборудования, Китай со временем превратился в ключевого поставщика", - заявили в Международном институте стратегических исследований (IISS).

Пекин даже создал военно-морскую базу в Камбодже. По мнению аналитиков, военно-морская база Риам в Сиамском заливе сможет принимать китайские авианосцы. В мае Камбоджа и Китай завершили седьмые ежегодные совместные военные учения "Золотой дракон", которые были объявлены крупнейшими в истории.

"Китай и Камбоджа - друзья, которые всегда поддерживают друг друга. Обе армии имеют нерушимые отношения и крепкое братство", - уверяли в Минобороны КНР. Тем не менее, по оценкам IISS, в настоящее время Камбодже не хватает возможностей разрабатывать и производить современное оборудование для своих вооруженных сил.

Благодаря многолетней поддержке США военно-воздушные силы Таиланда хорошо оснащены и имеют на вооружении по меньшей мере 11 современных шведских истребителей Gripen и десятки старых самолетов F-16 и F-5 американского производства. Камбоджа же таких боеспособных ВВС не имеет.

Военнослужащие ВВС США на авиашоу ВВС Таиланда в Бангкоке, март 2025 года Getty Images

В то же время Таиланд имеет десятки боевых танков, в том числе 60 современных танков китайского производства VT-4 и сотни старых от США. А Камбоджа - около 200 старых танков китайского и советского производства.

При этом армия Таиланда имеет на вооружении более 600 артиллерийских установок, тогда как Камбоджа - лишь десяток 155-мм орудий и около 400 меньших буксируемых артиллерийских установок, свидетельствуют данные IISS.

Китайские военнослужащие во время совместных с Камбоджей военных учениях "Золотой дракон", май 2024 года Getty Images

Бангкок также имеет ударные вертолеты Cobra американского производства, а также 18 американских транспортных самолетов Black Hawk. Тогда как Пномпень - лишь несколько десятков старых советских и китайских транспортных вертолетов.

Влияние на турсектор

Туристическая отрасль является важным экономическим двигателем для обеих стран: в прошлом году сектор обеспечил 12% ВВП Таиланда и 9% Камбоджи соответственно. В 2024 году Таиланд принял более 35 миллионов туристов, а Камбоджа - 6,7 миллиона.

По словам аналитиков Observer Research Foundation, Камбоджа, в отличие от Таиланда, имеет меньше политических инструментов, чтобы смягчить удар. Но несмотря на то, что главные курортные локации Таиланда - Бангкок и Пхукет - далеко от зоны столкновений, местный турсектор также имеет слабые места.

"Таиланд, где туризм поддерживает большой сегмент рабочей силы, остается очень уязвимым к восприятию нестабильности. Даже краткосрочные бои у границы могут подорвать доверие туристов, что особенно вредно сейчас, когда Бангкок делает ставку на мощное восстановление экономики именно за счет туризма", - считают в Observer Research Foundation.

Аналитики соглашаются: вероятность срыва перемирия и дальнейшей эскалации создает риски для обеих экономик, зависимых от туризма. Но подчеркивают - Камбоджа является более уязвимой.

В случае срыва перемирия и длительной войны экономика Камбоджи потеряет больше Getty Images

Так как главные курортные районы далеко от зоны конфликта, боевые действия будут иметь "минимальное влияние" на экономику Таиланда, говорит старший научный сотрудник Council on Foreign Relations Джошуа Курланцик. По его словам, Пномпень потеряет больше, поскольку Камбоджа уже является более нестабильной и опасной, и не имеет такой большой базы постоянных туристов.

Камбоджа может потерять доходы и из-за закрытия границы, ведь многие тайцы ездили в соседнюю страну, чтобы развлечься в местных казино.