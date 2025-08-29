Чиповая зависимость. Почему правительство Трампа покупает 10% долю в Intel

Важнейшая для техносектора США компания Intel никак не выберется из кризиса. На фоне ее огромных проблем Трамп решил превратить правительство в крупнейшего акционера корпорации.

Когда-то корпорация Intel была крупнейшим мировым производителем чипов и считалась сердцем Кремниевой долины. Однако ее раннее доминирование в сфере производства компьютеров сделало компанию слишком самоуверенной, из-за чего она проиграла конкурентную борьбу.

Сначала корпорация не воспользовалась возможностью разработать чип для iPhone, впоследствии ее производственные мощности отстали от тайваньской TSMC. В последние годы компания "проспала" бум искусственного интеллекта, из-за чего терпит миллиардные убытки и массово сокращает работников. Однако Intel все еще остается надеждой США на возрождение отрасли и уменьшение зависимости от Тайваня на фоне технологической войны с Китаем.

Индустрия чипов является стратегически важной - именно этим Дональд Трамп и объяснил свое решение получить 10% акций Intel. Такое вмешательство государства в частный бизнес - первое со времен мирового кризиса 2008 года.

Что на самом деле стоит за решением Белого дома: спасение кризисного, но сверхважного гиганта, подготовка к войне Китая с Тайванем или безосновательное давление на частный бизнес? И что Трамп планирует делать дальше?

Важность чипов и кризис Intel и кризис Intel

Несмотря на часто диаметрально противоположные взгляды на экономику, администрации Джо Байдена и Дональда Трампа имеют общую черту: они стремятся повысить потенциал США в производстве самых современных микросхем, необходимых для всех отраслей высокотехнологичной промышленности.

В 2022 году администрация Байдена приняла Закон о чипах, который поощрил тайваньскую TSMC и корейскую Samsung строить или расширять свои заводы в США, а также существенно помог Intel, GlobalFoundries и Micron - все они получили многомиллиардные субсидии.

Особую ставку предыдущая администрация сделала на Intel, которая едва ли не единственная в США пытается навязать борьбу TSMC. Однако в последние десятилетия американский техногигант столкнулся с рядом серьезных проблем. Когда-то компания считалась сердцем Кремниевой долины и золотым стандартом в производстве передовых продуктов с неизменно высоким качеством, но сейчас это уже не так.

Читайте также: Отец чипов: как основатель TSMC вывел Тайвань на технологическую карту мира

Intel ставил финансовые показатели выше инженерного совершенства. Это принесло немалые дивиденды в краткосрочной перспективе, но в "игре в долгую" едва не привело к краху. Сначала компания отказалась от контракта на производство микросхем для первых iPhone, побоявшись рисковать, затем отстала от конкурентов в технологии гравировки мельчайших микросхем и, как следствие, проспала ИИ-бум.

Со временем доходы корпорации просели, а стоимость акций резко обвалилась. Поэтому у Intel не оставалось другого выхода, кроме как массово сокращать работников, закрывать убыточные проекты и брать миллиардные кредиты, чтобы хоть как-то отыграть потерянное.

Американские власти не могут позволить компании уйти в небытие. В случае покорения Тайваня Китаем американский технологический сектор может оказаться в критической зависимости от Пекина. Поэтому Intel - единственная возможность обеспечить локальное производство чипов на уровне TSMC при условии достаточного финансирования для масштабирования.

Intel пытается отыграть упущенное, но выйти из кризиса пока не получается. Фото: Getty Images

В прошлом году CEO Intel Пэт Гелсингер пообещал превратить компанию в крупнейшего американского производителя ИИ-чипов, сделав ставку на мегафабрику в Огайо, которая должна была заработать в 2028 году. Однако амбициозный план постоянно тормозился и теперь завершение первой стадии строительства ожидается не ранее 2030 года.

Из-за проблем Intel предыдущий CEO Пэт Гелсингер был вынужден уйти в отставку. Фото: Getty Images

Чтобы переломить ситуацию, Intel решил сменить гендиректора: Гелсингера в марте 2025 года заменил натурализованный гражданин США Лип-Бу Тан, который родился в Малайзии и вырос в Сингапуре.

Почему Трамп требовал отставки гендиректора Intel, а потом передумал

Новый CEO предложил антикризисный план: сокращение расходов, увольнение дополнительных 33 тысяч работников до конца 2025 года, а также изменение подхода к производству чипов.

Строительство мегазавода Intel в Огайо задерживается. Фото: Intel

Теперь Intel планирует выпускать только те продукты, которые можно будет продать на 50% дороже себестоимости. Любое продуктовое предложение, которое не соответствует этому показателю, не будет продвигаться дальше, а инженерные ресурсы для него не будут выделяться.

Все амбициозные планы Тана оказались под угрозой после публичного призыва Трампа об отставке нового главы Intel. Американский президент обвинил его в связях с Китаем и инвестициях в компании, которые могут быть связаны с военной отраслью КНР.

Новый CEO Intel Лип-Бу Тан ненадолго оказался под жесткой критикой Трампа из-за связей с Китаем. Фото: Getty Images

"Гендиректор Intel находится в жестком конфликте интересов и должен немедленно уйти в отставку. Другого решения этой проблемы нет", - написал Трамп в Truth Social. После поста Трампа акции Intel упали более чем на 3%.

Накануне сенатор-республиканец Том Коттон написал письмо, в котором утверждал, что связи Тана с КНР вызывают сомнения в способности Intel быть "ответственным распорядителем средств американских налогоплательщиков и соблюдать нормы безопасности".

Также агентство Reuters установило, что Тан вложил не менее 200 млн долл. в сотни китайских компаний, некоторые из которых связаны с китайскими вооруженными силами. Эти инвестиции он осуществлял лично или через свои фонды в период с 2012 года по декабрь 2024 года.

Хотя американцам не запрещено инвестировать в китайские компании, но еще во время первой каденции Трампа США ужесточили правила технологических связей с Китаем из-за опасений по поводу рисков для национальной безопасности США, которые разделяла и администрация Байдена.

Лип-Бу Тан ответил открытым письмом, в котором заверил, что обвинения в его адрес основаны на дезинформации. По его словам, США были его домом более 40 лет и он любит эту страну и "разделяет стремление Трампа к укреплению национальной и экономической безопасности США". "Мы взаимодействуем с администрацией, чтобы обсудить поднятые вопросы и предоставить достоверные факты", - заявил Тан.

Эксперт по индустрии чипов Патрик Морхед предположил, что Трамп использовал тему связей Тана с Китаем как рычаг давления на Intel на фоне вероятных разногласий по инвестициям компании в США. "Для меня очевидно, что между ними велись переговоры, результат которых Трампу не понравился. Он, вероятно, решил, что это удобный момент, чтобы надавить на Intel", - заявил Морхед.

События следующих нескольких недель доказали, что Морхед был прав. После личной встречи с Таном Трамп резко изменил публичную риторику и начал его хвалить. А еще через неделю президент США объявил о планах приобрести 10-процентную долю Intel, заключив соглашение о конвертации 8,9 млрд долл. грантов в акции компании. "Я сказал: "Вы должны отдать нам 10% компании", и они согласились", - заявил глава Белого дома.

Оправдано ли решение Трампа

Решение Трампа превратило американское правительство в крупнейшего акционера Intel. Одни аналитики считают, что такие шаги оправданы, учитывая "войну чипов" с Китаем и стратегическую важность корпорации, другие предупреждают об опасном прецеденте, который рискует привести к неконтролируемому вмешательству государства в частный бизнес.

В частности, Суджай Шивакумар из Center for Strategic & International Studies в Вашингтоне поддерживает решение Белого дома. По его словам, глобальная полупроводниковая промышленность не является "равным полем игры" из-за масштабной государственной поддержки сектора в КНР, Тайване и Южной Корее.

"Пришло время понять, что такая промышленная политика сейчас является нормой для развитых экономик и что правительства предоставляют такую форму широкой поддержки. Если мы будем придерживаться мифа о чистом рынке здесь, в США, мы рискуем потерять позиции в одной из самых стратегических отраслей века", - добавил экономист.

Зато Майкл Стрейн из консервативного American Enterprise Institute назвал такой подход странным. "То, что мы видим, - это не столько стратегический, продуманный переход к государственному капитализму, сколько оппортунистическая демонстрация корпоративных потрясений", - считает он.

Решение стать крупнейшим акционером Intel президент США объяснил угрозой нацбезопасности со стороны Китая. Фото: Reuters

По словам Стрейна, потребность в политической поддержке может усложнить для компании внедрение необходимых изменений для сохранения конкурентоспособности, включая политически непопулярные шаги - закрытие заводов и увольнение работников.

"Развитие производства микросхем в США потребует десятилетий последовательной политики со стороны обеих партий. Возможно ли это, когда партии разделены, политика определяется по прихоти президента, а долгосрочное корпоративное планирование ограничено четырехлетним циклом президентских выборов?", - риторически спрашивает он.

Это невиданное вмешательство правительства в компанию, которая не находится на грани краха, в свою очередь считает Гаутам Мукунда из Йельской школы менеджмента. Белый дом все утверждения о том, что он чрезмерно вмешивается в частный рынок отвергает. Администрация считает этот шаг оправданным, учитывая важность полупроводников для экономики и уникальное положение Intel на рынке.

Читайте также: Демократия им больше не нужна: как Маск и его соратники меняют Америку и мир

Однако там забывают добавить, что 8,9 млрд долл. грантов, которые администрация президента США планирует обменять на акции, предусматривались законом о чипах Джо Байдена. Согласно ему, средства компании должны были поступить в случае выполнения определенных условий, в частности - производства чипов на территории Штатов. У Трампа же эти предохранители фактически отменили, обменяв средства на капитал.

Несмотря на это, Трамп считает инвестицию "выгодной для Америки и Intel" и подчеркивает важность развития американского производства полупроводников. В то же время эксперты резюмируют, что соглашение хоть и делает государство крупнейшим акционером Intel, однако не гарантирует безусловной поддержки компании в будущем.

Что дальше

При второй каденции Трампа Белый дом все больше склоняется к национализации ключевых технологических отраслей. Такая политика ранее была немыслимой для республиканцев, которые придерживались идеи свободного от государственного вмешательства рынка.

Анонсировав приобретение 10% акций Intel, Трамп дал понять, что будет продолжать подобные инвестиции в другие крупные компании, описав свою новую экономическую стратегию как попытку "получить как можно больше".

Ранее, чтобы завершить поглощение U.S. Steel, японская Nippon Steel согласилась предоставить американскому правительству "золотую акцию" в объединенной компании - право вето на корпоративные решения и право назначать своего члена совета директоров.

Читайте также: Почему Байден заблокировал поглощение Японией ключевого производителя стали

В июле Белый дом объявил, что правительство США станет крупнейшим акционером единственного действующего в Штатах месторождения редких металлов - неодима и празеодима, которое принадлежит компании MP Materials. Эти металлы имеют решающее значение для изготовления сильнейших в мире постоянных неодимовых магнитов, которые используются в смартфонах, МРТ-сканерах, электродвигателях.

Еще один пример изменения парадигмы - давление на производителей микросхем Nvidia и AMD, после которого те согласились выплачивать США около 15% дохода от продаж своих чипов в Китай.

Вхождение американского правительства в капитал Intel вызвало беспокойство среди конкурентов компании, которые теперь опасаются стать следующими в очереди на национализацию. Администрация Трампа давит на них, чтобы те увеличили инвестиции в США для получения финансирования по закону о чипах.

Руководитель Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт назвал Intel "очень особенным случаем". При этом он намекнул, что Белый дом будет искать подобные инвестиции в другие технологические компании, в частности в чипы и ИИ. А министр торговли США Говард Лутник изучает возможность приобретения правительством акций других производителей полупроводников, получивших субсидии во времена Байдена, - TSMC и Samsung.

Американцы все еще верят, что Intel может догнать TSMC. Фото: DW

Между тем сама Intel предупредила инвесторов о рисках, которые несет сделка с Белым домом: теперь компания напрямую ассоциируется с постоянно меняющейся политикой Трампа в отношении пошлин и международной торговли, что может вызвать негативные реакции со стороны внешних клиентов и партнеров.

Также в Intel опасаются судебных исков и роста политического внимания к компании. К тому же, выборы и изменение политической ситуации в Вашингтоне могут поставить под угрозу саму сделку.