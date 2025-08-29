Украинская правда
Чиповая зависимость. Почему правительство Трампа покупает 10% долю в Intel

Алексей Павлыш — 29 августа, 07:40
Getty Images

Важнейшая для техносектора США компания Intel никак не выберется из кризиса. На фоне ее огромных проблем Трамп решил превратить правительство в крупнейшего акционера корпорации.

Когда-то корпорация Intel была крупнейшим мировым производителем чипов и считалась сердцем Кремниевой долины. Однако ее раннее доминирование в сфере производства компьютеров сделало компанию слишком самоуверенной, из-за чего она проиграла конкурентную борьбу.

Сначала корпорация не воспользовалась возможностью разработать чип для iPhone, впоследствии ее производственные мощности отстали от тайваньской TSMC. В последние годы компания "проспала" бум искусственного интеллекта, из-за чего терпит миллиардные убытки и массово сокращает работников. Однако Intel все еще остается надеждой США на возрождение отрасли и уменьшение зависимости от Тайваня на фоне технологической войны с Китаем.

Индустрия чипов является стратегически важной - именно этим Дональд Трамп и объяснил свое решение получить 10% акций Intel. Такое вмешательство государства в частный бизнес - первое со времен мирового кризиса 2008 года.

Что на самом деле стоит за решением Белого дома: спасение кризисного, но сверхважного гиганта, подготовка к войне Китая с Тайванем или безосновательное давление на частный бизнес? И что Трамп планирует делать дальше?

Несмотря на часто диаметрально противоположные взгляды на экономику, администрации Джо Байдена и Дональда Трампа имеют общую черту: они стремятся повысить потенциал США в производстве самых современных микросхем, необходимых для всех отраслей высокотехнологичной промышленности.

В 2022 году администрация Байдена приняла Закон о чипах, который поощрил тайваньскую TSMC и корейскую Samsung строить или расширять свои заводы в США, а также существенно помог Intel, GlobalFoundries и Micron - все они получили многомиллиардные субсидии.

Особую ставку предыдущая администрация сделала на Intel, которая едва ли не единственная в США пытается навязать борьбу TSMC. Однако в последние десятилетия американский техногигант столкнулся с рядом серьезных проблем. Когда-то компания считалась сердцем Кремниевой долины и золотым стандартом в производстве передовых продуктов с неизменно высоким качеством, но сейчас это уже не так.

Intel ставил финансовые показатели выше инженерного совершенства. Это принесло немалые дивиденды в краткосрочной перспективе, но в "игре в долгую" едва не привело к краху. Сначала компания отказалась от контракта на производство микросхем для первых iPhone, побоявшись рисковать, затем отстала от конкурентов в технологии гравировки мельчайших микросхем и, как следствие, проспала ИИ-бум.

Со временем доходы корпорации просели, а стоимость акций резко обвалилась. Поэтому у Intel не оставалось другого выхода, кроме как массово сокращать работников, закрывать убыточные проекты и брать миллиардные кредиты, чтобы хоть как-то отыграть потерянное.

Американские власти не могут позволить компании уйти в небытие. В случае покорения Тайваня Китаем американский технологический сектор может оказаться в критической зависимости от Пекина. Поэтому Intel - единственная возможность обеспечить локальное производство чипов на уровне TSMC при условии достаточного финансирования для масштабирования.

Intel пытается отыграть упущенное, но выйти из кризиса пока не получается
Intel пытается отыграть упущенное, но выйти из кризиса пока не получается. Фото: Getty Images

В прошлом году CEO Intel Пэт Гелсингер пообещал превратить компанию в крупнейшего американского производителя ИИ-чипов, сделав ставку на мегафабрику в Огайо, которая должна была заработать в 2028 году. Однако амбициозный план постоянно тормозился и теперь завершение первой стадии строительства ожидается не ранее 2030 года.

Из-за проблем Intel предыдущий CEO Пэт Гелсингер был вынужден уйти в отставку. Фото: Getty Images

Чтобы переломить ситуацию, Intel решил сменить гендиректора: Гелсингера в марте 2025 года заменил натурализованный гражданин США Лип-Бу Тан, который родился в Малайзии и вырос в Сингапуре.

Почему Трамп требовал отставки гендиректора Intel, а потом передумал

Новый CEO предложил антикризисный план: сокращение расходов, увольнение дополнительных 33 тысяч работников до конца 2025 года, а также изменение подхода к производству чипов.

Строительство мегазавода Intel в Огайо задерживается. Фото: Intel

Теперь Intel планирует выпускать только те продукты, которые можно будет продать на 50% дороже себестоимости. Любое продуктовое предложение, которое не соответствует этому показателю, не будет продвигаться дальше, а инженерные ресурсы для него не будут выделяться.

Все амбициозные планы Тана оказались под угрозой после публичного призыва Трампа об отставке нового главы Intel. Американский президент обвинил его в связях с Китаем и инвестициях в компании, которые могут быть связаны с военной отраслью КНР.

Новый CEO Intel Лип-Бу Тан ненадолго оказался под жесткой критикой Трампа из-за связей с Китаем. Фото: Getty Images

"Гендиректор Intel находится в жестком конфликте интересов и должен немедленно уйти в отставку. Другого решения этой проблемы нет", - написал Трамп в Truth Social. После поста Трампа акции Intel упали более чем на 3%.

Накануне сенатор-республиканец Том Коттон написал письмо, в котором утверждал, что связи Тана с КНР вызывают сомнения в способности Intel быть "ответственным распорядителем средств американских налогоплательщиков и соблюдать нормы безопасности".

Также агентство Reuters установило, что Тан вложил не менее 200 млн долл. в сотни китайских компаний, некоторые из которых связаны с китайскими вооруженными силами. Эти инвестиции он осуществлял лично или через свои фонды в период с 2012 года по декабрь 2024 года.

Хотя американцам не запрещено инвестировать в китайские компании, но еще во время первой каденции Трампа США ужесточили правила технологических связей с Китаем из-за опасений по поводу рисков для национальной безопасности США, которые разделяла и администрация Байдена.

Лип-Бу Тан ответил открытым письмом, в котором заверил, что обвинения в его адрес основаны на дезинформации. По его словам, США были его домом более 40 лет и он любит эту страну и "разделяет стремление Трампа к укреплению национальной и экономической безопасности США". "Мы взаимодействуем с администрацией, чтобы обсудить поднятые вопросы и предоставить достоверные факты", - заявил Тан.

Эксперт по индустрии чипов Патрик Морхед предположил, что Трамп использовал тему связей Тана с Китаем как рычаг давления на Intel на фоне вероятных разногласий по инвестициям компании в США. "Для меня очевидно, что между ними велись переговоры, результат которых Трампу не понравился. Он, вероятно, решил, что это удобный момент, чтобы надавить на Intel", - заявил Морхед.

События следующих нескольких недель доказали, что Морхед был прав. После личной встречи с Таном Трамп резко изменил публичную риторику и начал его хвалить. А еще через неделю президент США объявил о планах приобрести 10-процентную долю Intel, заключив соглашение о конвертации 8,9 млрд долл. грантов в акции компании. "Я сказал: "Вы должны отдать нам 10% компании", и они согласились", - заявил глава Белого дома.

Оправдано ли решение Трампа

Решение Трампа превратило американское правительство в крупнейшего акционера Intel. Одни аналитики считают, что такие шаги оправданы, учитывая "войну чипов" с Китаем и стратегическую важность корпорации, другие предупреждают об опасном прецеденте, который рискует привести к неконтролируемому вмешательству государства в частный бизнес.

В частности, Суджай Шивакумар из Center for Strategic & International Studies в Вашингтоне поддерживает решение Белого дома. По его словам, глобальная полупроводниковая промышленность не является "равным полем игры" из-за масштабной государственной поддержки сектора в КНР, Тайване и Южной Корее.

"Пришло время понять, что такая промышленная политика сейчас является нормой для развитых экономик и что правительства предоставляют такую форму широкой поддержки. Если мы будем придерживаться мифа о чистом рынке здесь, в США, мы рискуем потерять позиции в одной из самых стратегических отраслей века", - добавил экономист.

Зато Майкл Стрейн из консервативного American Enterprise Institute назвал такой подход странным. "То, что мы видим, - это не столько стратегический, продуманный переход к государственному капитализму, сколько оппортунистическая демонстрация корпоративных потрясений", - считает он.

Решение стать крупнейшим акционером Intel президент США объяснил угрозой нацбезопасности со стороны Китая. Фото: Reuters

По словам Стрейна, потребность в политической поддержке может усложнить для компании внедрение необходимых изменений для сохранения конкурентоспособности, включая политически непопулярные шаги - закрытие заводов и увольнение работников.

"Развитие производства микросхем в США потребует десятилетий последовательной политики со стороны обеих партий. Возможно ли это, когда партии разделены, политика определяется по прихоти президента, а долгосрочное корпоративное планирование ограничено четырехлетним циклом президентских выборов?", - риторически спрашивает он.

Это невиданное вмешательство правительства в компанию, которая не находится на грани краха, в свою очередь считает Гаутам Мукунда из Йельской школы менеджмента. Белый дом все утверждения о том, что он чрезмерно вмешивается в частный рынок отвергает. Администрация считает этот шаг оправданным, учитывая важность полупроводников для экономики и уникальное положение Intel на рынке.

Однако там забывают добавить, что 8,9 млрд долл. грантов, которые администрация президента США планирует обменять на акции, предусматривались законом о чипах Джо Байдена. Согласно ему, средства компании должны были поступить в случае выполнения определенных условий, в частности - производства чипов на территории Штатов. У Трампа же эти предохранители фактически отменили, обменяв средства на капитал.

Несмотря на это, Трамп считает инвестицию "выгодной для Америки и Intel" и подчеркивает важность развития американского производства полупроводников. В то же время эксперты резюмируют, что соглашение хоть и делает государство крупнейшим акционером Intel, однако не гарантирует безусловной поддержки компании в будущем.

Что дальше

При второй каденции Трампа Белый дом все больше склоняется к национализации ключевых технологических отраслей. Такая политика ранее была немыслимой для республиканцев, которые придерживались идеи свободного от государственного вмешательства рынка.

Анонсировав приобретение 10% акций Intel, Трамп дал понять, что будет продолжать подобные инвестиции в другие крупные компании, описав свою новую экономическую стратегию как попытку "получить как можно больше".

Ранее, чтобы завершить поглощение U.S. Steel, японская Nippon Steel согласилась предоставить американскому правительству "золотую акцию" в объединенной компании - право вето на корпоративные решения и право назначать своего члена совета директоров.

В июле Белый дом объявил, что правительство США станет крупнейшим акционером единственного действующего в Штатах месторождения редких металлов - неодима и празеодима, которое принадлежит компании MP Materials. Эти металлы имеют решающее значение для изготовления сильнейших в мире постоянных неодимовых магнитов, которые используются в смартфонах, МРТ-сканерах, электродвигателях.

Еще один пример изменения парадигмы - давление на производителей микросхем Nvidia и AMD, после которого те согласились выплачивать США около 15% дохода от продаж своих чипов в Китай.

Вхождение американского правительства в капитал Intel вызвало беспокойство среди конкурентов компании, которые теперь опасаются стать следующими в очереди на национализацию. Администрация Трампа давит на них, чтобы те увеличили инвестиции в США для получения финансирования по закону о чипах.

Руководитель Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт назвал Intel "очень особенным случаем". При этом он намекнул, что Белый дом будет искать подобные инвестиции в другие технологические компании, в частности в чипы и ИИ. А министр торговли США Говард Лутник изучает возможность приобретения правительством акций других производителей полупроводников, получивших субсидии во времена Байдена, - TSMC и Samsung.

Американцы все еще верят, что Intel может догнать TSMC. Фото: DW

Между тем сама Intel предупредила инвесторов о рисках, которые несет сделка с Белым домом: теперь компания напрямую ассоциируется с постоянно меняющейся политикой Трампа в отношении пошлин и международной торговли, что может вызвать негативные реакции со стороны внешних клиентов и партнеров.

Также в Intel опасаются судебных исков и роста политического внимания к компании. К тому же, выборы и изменение политической ситуации в Вашингтоне могут поставить под угрозу саму сделку.

