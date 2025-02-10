Аптека мира: сколько Индия зарабатывает на экспорте лекарств и как планирует обогнать США и Китай

В чем особенность фарминдустрии Индии и как ей удается удерживать лидерские позиции в мире?

В последние годы Индия пытается забрать у Китая статус главной фабрики мира. Космические программы и новые высокотехнологичные заводы, расширение присутствия ведущих мировых корпораций и обнадеживающие прогнозы инвестиционных банков способствуют ее превращению в крупную промышленную державу.

Сначала пандемия, а затем геополитическая напряженность и торговая война между Вашингтоном и Пекином подчеркнули важность устойчивости и диверсификации цепей поставок. Как следствие растет интерес к стратегии "Китай + 1": компании все больше инвестируют в альтернативные производственные локации, в частности в Индию, которая снижает налоги и предлагает другие экономические стимулы.

Незаменимой составляющей экономической стратегии правительства Нарендры Моди является фармацевтическая промышленность. Эта индустрия Индии, которую благодаря объему (третья после США и Китая), ассортименту и невысокой стоимости лекарств называют аптекой мира, переживает бум. Если в 2020 году ее рынок оценивали в 40 млрд долл., то к 2030 году он, по прогнозам, достигнет 130 млрд долл., а к 2047-му - 450 млрд долл.

Индия уже удовлетворяет более 50% потребностей африканских стран в генериках (копия, которая по терапевтической эффективности и безопасности должна соответствовать оригинальному препарату), около 40% спроса на генерики в США и до 25% потребностей во всех лекарствах в Британии. В целом Нью-Дели контролирует более 20% мировой цепи поставок фармпрепаратов и около 60% всего спроса на вакцины.

Судьбоносное решение Ганди

Первая индийская фармкомпания Bengal Chemicals&Pharmaceuticals открылась в Калькутте в 1901 году. Со временем в стране заработал патентный режим, который признавал патенты на продукцию и производственные процессы. Тогда доминировали иностранные предприятия, которые контролировали 80-90% рынка в основном благодаря импорту.

Необходимость импортозамещения путем укрепления технологического потенциала, уменьшения иностранного доминирования и поощрения малых производств было требованием времени. В 1970 году правительство Индиры Ганди разработало закон, запрещающий патентование состава лекарств, сохранилось только патентование способа получения.

"Идея более упорядоченного мира заключается в том, что медицинские открытия будут свободны от патентов и не будет спекуляции на жизни и смерти", - говорила Ганди.

Так локальные производители получили возможность изготавливать дешевые аналоги оригинальных лекарств, не нарушая патентных прав в Индии. Это сработало: в течение следующих 25 лет количество фармкомпаний выросло до 24 тыс.

ФОТО 1 Исследовательские работы в Институте фармацевтических наук им. Именно решение правительства Ганди стало знаковым для развития сектора.

Фото Института фармацевтических наук имени Индиры Ганди

Со временем производители вышли на внешние рынки, чему способствовала экономическая либерализация в Индии, проведенная в 1991 году. Она открыла страну для приватизации и глобализации. Знаковым для отрасли стал 2005 год, когда Индия подписала соглашение с ВТО. Новый правовой режим запретил индийским производителям изготавливать генерики, пока препараты находились под патентной защитой.

В то же время это соглашение открыло новые возможности. Индия производила качественные недорогие лекарства, а знание работниками английского языка делало страну хорошим деловым партнером для других государств. Более низкая себестоимость, чем в США и Европе, привлекла западных гигантов, которые начали переносить свою упаковочную и производственную деятельность в Индию. Сейчас там, в частности, работают Pfizer, Novartis, AstraZeneca.

Аптека мира

По данным Deloitte, индийская фармотрасль насчитывает более 3 тыс. компаний и более 10 тыс. производств. Крупнейшими по рыночной капитализации являются Sun Pharma, Cipla, Dr. Reddy's Laboratories, Torrent Pharmaceuticals и Lupin. Главные производственные мощности сосредоточены в штатах Карнатака, Махараштра, Гуджарат, Уттар-Прадеш, Тамилнад, а также в Национальном столичном округе Дели.

Индия третья в мире по объемам производства лекарств и одиннадцатая - в стоимостном выражении. В 2023-2024 финансовом году ее экспорт вырос на 10% до 27,9 млрд долл. Среди крупнейших рынков сбыта - США (31%), Британия и Нидерланды (по 3%). Кроме того, Индия открыла рынки Черногории, Чада, Брунея, Швеции, Гаити и Эфиопии.

Каковы причины такого роста? Во-первых, квалифицированная рабочая сила со знанием английского языка дешевле, чем в развитых странах. Во-вторых, в Индии не один год действует государственная программа по поддержке сектора, которая предусматривает налоговые льготы. Как следствие, индийские лекарства на 50-60% дешевле, чем в Евросоюзе или США.

Индийские фармкомпании прежде всего сосредотачиваются на относительно недорогих генериках и биосимилярах (препараты, похожие на одобренные регуляторами). Также в фокусе их внимания - безрецептурные препараты, вакцины и контрактные исследования. Так, Индия первая вывела на рынок доступные аналоги лекарств от ВИЧ ("Зидовудин") и рака ("Иматиниб") через несколько лет после их запуска в США.

Также благодаря индийским производителям генериков на 99% снизились цены на лекарства против туберкулеза, малярии, ВИЧ, гепатита C и неинфекционных заболеваний.

Индия является ведущим мировым источником доступных лекарств от ВИЧ, особенно для стран Африки: более 80% препаратов для антиретровирусной терапии ВИЧ-инфицированных в мире поставляют индийские компании.

ФОТО 2 Индия помогла снизить цены на лекарства от малярии, ВИЧ, гепатита С и туберкулеза

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Местные производители поставляют и недорогие вакцины. Когда крупные западные фирмы имели полную монополию на рекомбинантную вакцину против гепатита В, именно Индия первая выпустила ее на рынок по доступной цене.

Кроме того, страна является мировым лидером по поставкам АКДС-вакцин (комбинированная вакцина против дифтерии, коклюша и столбняка), БЦЖ (против туберкулеза) и вакцин против кори. Индия имеет критическое значение для ВОЗ, обеспечивая от 40% до 70% спроса организации на АКДС и БЦЖ, а также 90% потребности в вакцинах против кори. Около 65% детей в мире получают по крайней мере одну индийскую вакцину.

ФОТО 3 Индийские производители покрывают 90% потребностей в вакцинах против кори

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Важную роль фармацевтическая индустрия страны сыграла и в лечении COVID-19. В рамках "вакцинной дипломатии" Индия поставила почти 300 млн доз собственной вакцины Covaxin и ряда других в 101 страну, в том числе - бесплатно.

ФОТО 4 Индийская Bharat Biotech разработала вакцину против COVID-19 Covaxin

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Правительство Моди также активно развивает в фармотрасли сектор контрактных исследований и производства (CDMO): иностранные гиганты передают исследования, испытания и производство препаратов на аутсорсинг. В 2023 году индийский рынок CDMO оценивали почти в 20 млрд долл., а к 2029 году он может достичь 45 млрд долл.

ФОТО 5 Вакцина Covishield индийского производства - лицензированный аналог препарата, разработанного Оксфордским университетом и AstraZeneca. Это первая вакцина от ковида, которая попала в Украину, став объектом политических баталий.

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Перспективы, вызовы и проблемы

Фармацевтическая промышленность Индии велика и в то же время хрупка. Хотя страна является крупным поставщиком активных фармацевтических ингредиентов (АФИ), почти 70% компонентов она импортирует из Китая. Эта зависимость подчеркивает критическую проблему: инвестиции в исследования и разработки (R&D) до сих пор недостаточны.

Индия тратит на R&D 0,8% ВВП по сравнению с 3-4% на Западе. Дефицит инвестиций является барьером на пути к достижению амбициозных планов глобального лидерства.

"Успех индийской фармотрасли в значительной степени обусловлен ее способностью производить качественные генерические препараты. Однако нынешние вызовы включают восходящую рыночную конкуренцию, усиление регуляторного контроля, новые налоговые режимы и зависимость от сырья из других стран. Индийской фармацевтической отрасли пора учесть уроки прошлого при планировании будущего", - считают в Deloitte.

Чтобы уменьшить зависимость от Китая, правительство Моди обновило национальную фармацевтическую политику. Главная ее цель - увеличить долю АФИ местного производства, что усилит фармацевтическую безопасность страны.

Также Индия значительно либерализовала инвестиционную политику, что способствует стратегическому партнерству между индийскими и иностранными компаниями. С апреля 2000 года по март 2024-го индустрия привлекла 22,5 млрд долл. прямых иностранных инвестиций.

Одним из успешных примеров является партнерство Sun Pharma и американской Merck Sharp&Dohme (MSD), которые вывели на рынки тилдракизумаб для лечения бляшечного псориаза. Благодаря такому сотрудничеству Индия получила доступ к мировым рынкам и передовым технологиям, а американцы воспользовались производственными возможностями партнеров, знанием местной специфики и кадровым резервом.

Кроме экспорта лекарств, Моди стремится увеличить долю Индии на мировом рынке медицинских изделий с нынешних 1,5% до 12% к 2030 году. На это выделят 400 млн долл. Нью-Дели стремится привлечь частные инвестиции в производство оборудования для лечения рака, анестезиологических приборов и имплантов.

Чтобы сделать Индию более конкурентоспособной, ставку корпоративного налога снизили до 22% для нынешних компаний и до 15% - для новых. Правительство ужесточило законодательство об интеллектуальной собственности, а также предлагает льготную ставку налога, 10%, на доходы от патентов, разработанных и зарегистрированных в Индии.

ФОТО 6 Правительство Моди наращивает инвестиции в исследования и разработки, но они еще недостаточны, чтобы стать крупнейшим мировым рынком по объему

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Ожидается, что международные соглашения и внутренние программы и реформы повлияют на фармсектор Индии. В 2023 году было подано больше всего патентных заявок. По прогнозам, в течение следующих шести лет стоимость индийской фарминдустрии вырастет более чем вдвое до 130 млрд долл., а к 2047 году достигнет 450 млрд долл.

Однако вызовов тоже немало. Подделки, ценовые ограничения, влияющие на прибыльность компаний, отслеживание соблюдения регуляторных норм - лишь некоторые из них. Контроль качества - не менее острая проблема. Власти говорят, что стандартам качества не соответствуют более 15% препаратов, которые производят малые предприятия.

Ударом по репутации индийского фармпрома стал скандал 2022-2023 годов: после употребления сиропов от кашля умерли более 300 детей по всему миру. Выяснилось, что эти лекарства содержали высокие уровни двух токсинов, которые приводят к острому поражению почек и смерти. Индийские власти закрыли 36% площадок, которые производили эти сиропы.

Несмотря на вызовы, Индия стремится стать крупнейшим в мире фармацевтическим рынком по объему и войти в пятерку крупнейших фармацевтических секторов по стоимости.

"В ближайшие пять-шесть лет Индия должна воспользоваться увеличением инвестиций в фармсектор, сосредотачиваясь на ключевых стратегических направлениях. Страна должна модернизировать свою инфраструктуру и внедрять передовые технологии, такие как ИИ и анализ данных, чтобы трансформировать разработку лекарств.

Усиление сотрудничества между промышленностью и учеными, инвестиции в таланты, ускорение R&D и оптимизация процессов будут жизненно важными для создания инновационной экосистемы", - резюмирует Deloitte.