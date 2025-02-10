Годовая инфляция в Украине приближается к 13%: что подорожало больше всего

Годовая инфляция в Украине в январе составила 12,9% (по сравнению с январем 2024 года) против 12% в декабре.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Хотя по сравнению с декабрем темпы роста цен замедлились до 1,2% (с 1,4% в декабре), общая тенденция к подорожанию продолжается.

Наибольший рост зафиксировали в сфере связи. Тарифы на местную телефонную связь поднялись на 29,1%, а мобильную - на 15,6%.

Отмечается, что среди продуктов лидерами подорожания стали овощи (+5,5% за месяц), масло (+2,8%) и хлеб (+2,1%).

Если сравнивать с январем 2024 года, то больше всего прибавили в цене те же овощи, масло, хлеб, а также масло - от 20% до 34%.

Впрочем, яйца продолжают дешеветь. В январе они упали в цене сразу на 23%. Одежда и обувь также подешевели на 5,5%.

Напомним:

Национальный банк Украины ухудшил свои ожидания относительно индекса потребительских цен в 2025 году: с 6,9% до 8,4%.

В декабре 2024 года потребительские цены в Украине выросли на 1,4% по сравнению с ноябрем, а за весь год инфляция достигла 12%.