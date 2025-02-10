"Разданы "уважаемым" людям": Гетманцев предлагает провести ревизию месторождений

Украине нужно провести ревизию всех месторождений полезных ископаемых и вернуть народу незаконно похищенные для того, чтобы привлечь США к добыче украинских недр.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Для того чтобы предоставить разрешение на недропользование, его надо иметь. Но не секрет, что за 30 лет все разрешения на коммерчески интересные месторождения уже розданы "уважаемым" людям. То есть предлагать партнерам нечего или почти нечего", - рассказал Гетманцев.

Он отметил, что дискуссия относительно идеи привлечения США к добыче украинских полезных ископаемых "вернула актуальность нескольких важных тем, которые усилиями заинтересованных лиц еще до войны ушли с повестки дня".

По его словам, первый вопрос, который нужно решить, - это проведение ревизий всех месторождений полезных ископаемых и возвращение народу Украины незаконно украденных.

"И скажем прямо: его надо решать независимо от интересов США или других партнеров. Это наше дело и интерес народа", - подчеркнул Гетманцев.

В качестве примера он привел экс-министра-беглеца Николая Злочевского, который продолжает получать значительный доход от украинских месторождений.

Гетманцев подчеркнул, что после возвращения месторождений "возможно и целесообразно передать их иностранному инвестору из стран-партнеров на взаимовыгодных условиях, но точно без льгот и со справедливой долей от стоимости добытого и желательно потом переработанного в Украине".

Напомним:

Шевченковский суд г. Киева вернул арестованное БЭБ оборудование, использовавшееся для изготовления нелегального табака.