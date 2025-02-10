Минобороны заказало сухпайки по 258 грн/комплект: без консервов

ГП "Государственный оператор тыла" МОУ в конце января заключило семь контрактов на поставку 1,4 млн суточных полевых наборов продуктов (ГПНП) по норме №15 на 2025 год.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

Общая сумма сделок - 364,57 млн грн. Поставить наборы должны четырьмя партиями, с предельным сроком - 10 декабря. За каждый из лотов соревновались три-четыре компании, которые активно торговались между собой. В итоге средняя цена суточного пайка составила 258 грн/компл ($6,12). Это на 7%, или 27,52 млн грн ниже ожидаемой стоимости.

Сухпайки по норме №15 не содержат металлических консервов - все блюда упакованы в реторт-пакеты. Это фактически полноценный набор из трех приемов пищи - завтрака, обеда и ужина. С октября 2023 года ассортимент ДПНП увеличили с 7 до 14 вариантов меню, разнообразив блюда дополнительными составляющими: сладким перцем, горошком, кукурузой, грибами и тому подобное. ДОТ законтрактовал наборы по всем 14 рационам.

В нынешней закупке предусмотрены стандартные варианты пайков. Обычный паек содержит основные блюда, напитки, специи и приборы, общая калорийность - не менее 3500 ккал. Главное отличие от усиленного варианта - отсутствие жевательной резинки, шоколада, сухофруктов и беспламенных нагревателей.

Несмотря на утверждение в сентябре 2024 года технической спецификации на инклюзивные сухпайки, в частности халяльные, такие рационы в этой закупке не предусмотрены. ДОТ сообщил, что торги на кошерные и халяльные рационы планируются на первый квартал 2025 года. Технической спецификации на веганские наборы, пока еще нет.

В нынешних контрактах ДОТ усилил контроль за качеством продукции. Перед комплектацией каждая партия товара должна пройти обязательный лабораторный контроль: пищевые продукты - в Управлении безопасности пищевых продуктов (УБХП) МОУ, а непродовольственные товары - в аккредитованной лаборатории. Также по информации ДОТ перед фасовкой предусмотрена процедура дегустации. Срок годности продукции на момент сдачи должен составлять не менее 90% от установленного технической спецификацией (не менее 20 месяцев).

В целом торги были объявлены на 1,7 млн комплектов и 485 млн грн, но закупки по двум лотам на 93,55 млн грн не состоялись, поскольку по условиям тендера с одним участником можно было заключить на более трех договоров.

В результате подряды на 364,57 млн грн разделили три фирмы.

ООО "Партнер юкрейн" из Днепра работает с 2017 года. Владелец - Станислав Яблонский, доля предприятия принадлежит АО "ЗНВКИФ "ВС Инвестмент" Владислава Штипельмана.

ООО "Фабрика вкуса" из Одессы принадлежит Игорю Левинзону (52%) и Ольге Боголюбовой (48%).

ООО "Митформ" из Полтавской области принадлежит Александру Скрипнику.

Напомним:

Закупочное агентство Министерства обороны "Государственный оператор тыла" для усовершенствования региональной модели закупки топлива для Вооруженных сил Украины увеличило количество лотов.