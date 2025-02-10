Суд вернул "королю контрабанды" арестованное оборудование

Шевченковский суд г. Киева вернул арестованное БЭБ оборудование, которое использовалось для изготовления нелегального табака.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, речь идет о компании "известного деятеля теневого фронта Альперина", а фамилия судьи - Бугиль.

Во время обыска было изъято 1,2 млн сигарет с поддельными марками акцизного налога.

"Суд решил защитить "бизнес", ворующий у армии деньги в войну", - отметил Гетманцев.

"Хочу обратиться к судьям, которые честно выполняют свою работу. Друзья, мы знаем, что вы есть и уважаем вас за принципиальность. Но пока ваши "коллеги" творят такое и не получают адекватную реакцию прежде всего от вас самих, дискредитирована вся судебная система. И никакого доверия от общества к ней нет", - написал нардеп.

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Напомним:

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) провели обыски на производстве и складах табачного предприятия, которое связывают с "известным подсанкционным одесским контрабандистом". По данным источников ЭП речь идет о Вадиме Альперине. Его называют "королем контрабанды".