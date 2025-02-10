Выплавка стали в Украине выросла после полугодового падения

В январе 2025 года украинские металлургические предприятия нарастили выпуск стали и чугуна.

Об этом сообщает "Укрметаллургпром".

Суточное производство стали достигло 19 700 т, тогда как в декабре этот показатель составлял 17 600 т. Это лучший результат с июня 2024 года, когда выплавка достигла 24 500 т.

В январе общий объем производства стали вырос на 12% по сравнению с декабрем - до 611 000 т. Выпуск чугуна увеличился на 5%, до 595 000 т. А вот производство проката, напротив, снизилось на 0,2%, составив 480 000 т.

Если сравнивать с январем 2024 года, производство стали выросло на 12,3%, чугуна - на 7,2%, проката - на 6%.

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Напомним:

Украинские металлургические предприятия в январе-ноябре 2024 года произвели 7,03 млн тонн стали, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время, падение объемов фиксируется уже шестой месяц подряд.

Украина поднялась с 21-го на 20-е место в рейтинге 71 страны, крупнейших производителей стали.