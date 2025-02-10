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Аптечные сети готовы уменьшить стоимость лекарств - профильная ассоциация

Алена Кириченко — 10 февраля, 18:24
Аптечные сети готовы уменьшить стоимость лекарств - профильная ассоциация
Getty Images

Участники Аптечной профессиональной ассоциации Украины поддерживают инициативу по уменьшению цен на лекарственные препараты.

Об этом говорится на сайте союза.

Отмечается, что Ассоциация направила в Министерство здравоохранения Декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств. В ней участники союза предлагают осуществить снижение стоимости лекарств, применив пропорциональную производителю скидку на свою наценку, в то же время, оставляя за производителем возможность определить размер такой скидки на продукцию.

Если все стороны будут согласны с условиями, то Декларация вступит в силу 1 марта.

Напомним:

5 февраляпрезидент Украины Владимир Зеленский раскритиковал завышенные цены на лекарства и пригрозил кадровыми изменениями, если ситуация не изменится.


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