Аптечные сети готовы уменьшить стоимость лекарств - профильная ассоциация

Участники Аптечной профессиональной ассоциации Украины поддерживают инициативу по уменьшению цен на лекарственные препараты.

Об этом говорится на сайте союза.

Отмечается, что Ассоциация направила в Министерство здравоохранения Декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств. В ней участники союза предлагают осуществить снижение стоимости лекарств, применив пропорциональную производителю скидку на свою наценку, в то же время, оставляя за производителем возможность определить размер такой скидки на продукцию.

Если все стороны будут согласны с условиями, то Декларация вступит в силу 1 марта.

Напомним:

5 февраляпрезидент Украины Владимир Зеленский раскритиковал завышенные цены на лекарства и пригрозил кадровыми изменениями, если ситуация не изменится.



