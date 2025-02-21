Путин приказал подготовиться к возвращению западных компаний в РФ - FT

Владимир Путин приказал своему кабинету министров подготовиться к возвращению западных компаний.

Об этом пишет Financial Times.

Лидер Кремля заявил, что хочет, чтобы российские компании имели "определенные преимущества" перед "теми, что возвращаются на наш рынок", как возмездие за западные санкции.

В издании отмечают, что эти комментарии являются первым признаком готовности России приветствовать западные компании после того, как полномасштабное вторжение Путина в Украину три года назад привело к бегству бизнеса из страны.

По данным KSE, с тех пор 472 иностранные компании покинули российский рынок, а еще 1360 сократили свое присутствие в стране.

Кирилл Дмитриев, глава российского Фонда национального благосостояния, который помог организовать переговоры РФ и США, утверждает, что американские компании потеряли 324 млрд долл из-за выхода из страны

Институт KSE утверждает, что американские компании имели лишь 52 млрд долл активов в России, тогда как американские компании, которые ушли, сгенерировали лишь 36 млрд долл в период с 2021 по 2023 год.

Первый вице-премьер-министр Денис Мантуров сказал, что детальные дискуссии маловероятны, пока западные страны не отменят санкции.

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Напомним:

Россия ожидает, что ряд американских компаний возобновит работу на ее рынке уже во втором квартале 2025 года. Об этом заявил глава Фонда национального благосостояния Кирилл Дмитриев после встреч с представителями США.