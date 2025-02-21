Украина увеличила производство дронов в 10 раз: правительство выделило еще 8 миллиардов

В январе 2025 года в Украине производство беспилотников увеличилось в 10 раз по сравнению с январем 2024 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль

Он рассказал, что за 2023 и 2024 годы собственное производство артиллерии увеличилось втрое, бронетранспортеров - в 5 раз, противотанкового оружия - в 2 раза, боеприпасов - в 2,5 раза.

"При этом мы сейчас сами производим около трети от необходимого нам оружия. Задача, которую ставит правительство перед собой, - это довести собственное производство оружия как минимум до половины от имеющейся сейчас потребности. Чтобы реализовать эту цель, мы в этом году выделили рекордную сумму на модернизацию собственного ОПК и закупку оружия", - отметил Шмыгаль.

По его словам, правительство приняло решение о выделении еще 7,9 млрд грн на закупку дронов.

"Эти средства будут перенаправлены Госслужбе спецсвязи и защиты информации, которая осуществит необходимые закупки", - добавил Шмыгаль.

Читайте также: "Ад" для россиян. Как Украина делала супер-дрон, а получилась крылатая ракета

Напомним:

Украина развивает оборонное производство, каждая гривна налогоплательщиков идет на Вооруженные Силы Украины.