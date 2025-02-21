"Считать каждую копейку": Гетманцев предлагает ввести военную цензуру расходов

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предлагает ввести военную цензуру расходов и растянуть гарантированное льготное финансирование ERA в $50 млрд не на год, а на три года на фоне неопределенности в будущем.

Об этом Гетманцев сообщил в Телеграмм-канале.

По его словам, существует прямая связь с событиями в международной политике и украинскими финансами, как следствие Украине стоит критически пересмотреть и консолидировать все доступные внутренние финансовые источники и ресурсы, то есть "считать каждую копейку"

"Для государства - наконец жестко прекратить тень и коррупцию. Вычистить воров из власти. Это враги, хуже россиян. Начать оценивать работу фискалов и правоохранителей по факту уничтожения тени, по результату в цифрах поступлений, а не по количеству возбужденных уголовных дел", - рассказал глава комитета.

Он считает, что стоит убрать любую профанацию. Только от работы Государственной налоговой службы Украина в 2025 году не напрягаясь должна получить более $4 млрд от детенизации, а если напрячься - гораздо больше.

"И ввести военную цензуру расходов. Мы не можем допустить бессмысленного расходования средств на эксперименты отдельных министров вроде провального кэшбека, который дал "прирост" ВВП меньше статистической погрешности. Мы должны растянуть гарантированное льготное финансирование в $50 млрд не на год, а на три года", - подчеркнул Гетманцев.

Он сообщил, что несмотря на относительную обеспеченность финансами в текущем году, это означает рост неопределенности в 2026 году и в дальнейшем, прежде всего, по мере исчерпания инструмента ERA ($50 млрд от доходов за счет обездвиженных активов банка России).

Напомним:

В июне 2024 года участники саммита G7 в Италии достигли политического соглашения по использованию доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине (механизм ERA). Речь шла о предоставлении Киеву кредитов в $50 млрд.