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Офицер Дмитриев: как финансист из Киева стал главным переговорщиком между Путиным и Трампом

Алексей Павлыш — 21 февраля, 09:30
Офицер Дмитриев: как финансист из Киева стал главным переговорщиком между Путиным и Трампом
Getty Images

18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел первый этап переговоров между делегациями Дональда Трампа и Владимира Путина относительно восстановления отношений и формирования переговорных групп по войне в Украине.

Одним из представителей РФ на встрече, где стороны "договорились договариваться" и готовить встречу лидеров, был 49-летний Кирилл Дмитриев - уроженец Киева, выпускник Стэнфордского и Гарвардского университетов, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и близкий соратник российского диктатора.

Агентство Bloomberg называет его, помощника Путина Юрия Ушакова и главу Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина "тяжеловесами". При этом именно у Дмитриева - ключевая роль в неофициальных контактах с командой Трампа.

Как Дмитриев прошел путь от физико-математической школы до дипломов самых престижных университетов мира, "крыши" ФСБ, статуса "решалы" Кремля и посланника Путина? Как в этом помогла дружба с дочерью российского правителя и почему ему не удалось вывести вакцину "Спутник V" на мировой уровень?

Киев, образование в США, инвестфонд Пинчука и удостоверение ГРУ

Кирилл Дмитриев родился в 1975 году в украинской семье ученого-биолога. Он учился в физико-математической школе и хотел получить образование в США. В начале 1990-х годов Дмитриев познакомился с американской семьей, которая приехала в Киев по программе "народной дипломатии". Они подсказали, что нужно сделать иностранцу, чтобы стать студентом в Соединенных Штатах.

Сначала Дмитриев поступил в калифорнийский Foothill College, а через два года стал студентом Стэнфордского университета, который окончил в 1996 году с отличием, став бакалавром по экономике.

"Никаких родственников у меня в Штатах не было, я оказался одним из немногих иностранных студентов, получивших полную стипендию на весь срок обучения", - рассказывал впоследствии Дмитриев, уже возглавляя Российский фонд прямых инвестиций.

Получив престижное образование, будущий посланник Путина начал работать в Нью-Йорке в банке Goldman Sachs, а затем - в консалтинговой компании McKinsey, которая и оплатила молодому финансисту обучение в Гарвардской бизнес-школе. Там он получил степень MBA - тоже с отличием.

В одном из интервью он рассказывал, что после окончания учебы ему предлагали продолжить работу в McKinsey или в Goldman Sachs. Однако уроженец Киева решил строить карьеру в России.

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В 2000 году 25-летний Дмитриев переехал в Москву и стал заместителем гендиректора в IT-компании IBS. Тогда же о нем впервые написали российские СМИ.

В интервью газете "Коммерсантъ" основатель IBS Анатолий Карачинский утверждал, что россиянам-эмигрантам пора возвращаться домой, что правительство "наконец-то пытается говорить с бизнесом", что "пришло время становиться богатой страной", и что для этого "нужна помощь лучших эмигрантов", упомянув именно Дмитриева.

Переехав в Москву, Дмитриев поселился в двухкомнатной квартире и купил подержанный Land Rover. Он имел украинский паспорт, но машину оформил на российское офицерское удостоверение №АМ1198939, выданное в 2000 году.

Удостоверение с похожими буквами и цифрами получали выпускники Академии службы внешней разведки РФ и кадровые офицеры ГРУ. Как у гражданина Украины оказался такой документ, журналисты не выяснили, но их собеседники говорили, что раздобыть такое удостоверение человеку со связями несложно.

Через два года "офицер" Дмитриев стал директором по инвестициям в компании Delta Private Equity - подразделении созданного при Билле Клинтоне фонда "Россия - США". Последний впоследствии превратили в Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию, а в 2015 году в РФ его признали "нежелательной организацией".

В Delta Private Equity он работал до 2007 года, занимаясь крупными сделками, в частности, продажей телеканала ТВ-3 холдингу "Профмедиа" за 530 млн долл.

В 2007 году Дмитриев вернулся в Украину и возглавил инвестфонд Icon Private Equity Виктора Пинчука с капиталом около миллиарда долларов. Фонд инвестировал и в РФ. Там он провел ряд крупных сделок: продажа Delta Bank компании General Electric, Delta Credit - Société Générale, акций "СТС медиа" - Fidelity Investments.

Проведя детство в Киеве, Дмитриев потом, вспоминая Украину, говорил в унисон с российской пропагандой
Проведя детство в Киеве, Дмитриев потом, вспоминая Украину, говорил в унисон с российской пропагандой
Источник: "Росконгресс"

В 2010 году Дмитриев попал в перечень молодых глобальных лидеров Всемирного экономического форума в Давосе. Еще через год - вернулся в РФ и возглавил новосозданный Российский фонд прямых инвестиций.

Впоследствии, войдя в близкое окружение Путина, Дмитриев говорил об Украине так: "Там произошли так называемые демократические изменения в результате Оранжевой революции, что привело к повышению коррупции в три-четыре раза, к дикой битве между этими демократическими кланами, которые только в начале борьбы были объединены, а после того, как пришли к власти, начали пожирать других и друг друга и в результате проиграли. Демократическая идея в Украине во многом дискредитирована именно благодаря Оранжевой революции".

Друг дочери Путина и кремлевский инвестор

И российские, и британские медиа единодушны: звездный час для Дмитриева в России наступил после знакомства, а затем и брака с Натальей Поповой - близкой подругой и бизнес-партнершей дочери Путина Екатерины Тихоновой.

"Когда-то Попова ютилась с родителями в подмосковном Дедовске (город в 40 км от Москвы), работала внештатным журналистом в "Комсомольской правде", клерком в Импексбанке и радовалась Mitsubishi Carisma, купленной в кредит. Но после знакомства с путинской дочерью ее жизнь пошла резко вверх", - писал The Insider.

Они вместе учились в Московском государственном университете (МГУ). Сейчас Попова - заместитель дочери Путина в фонде "Иннопрактика". По ее словам, именно Тихонова "позвала ее на службу". Дмитриев входит в попечительский совет фонда.

Екатерина Тихонова (в центре в первом ряду) и Наталья Попова (в центре во втором ряду) во время учебы в МГУ
Екатерина Тихонова (в центре в первом ряду) и Наталья Попова (в центре во втором ряду) во время учебы в МГУ
Источник: Meduza

Дружба жены с Тихоновой сделала Дмитриева "могущественной фигурой в Кремле". Еще до свадьбы Попова познакомила жениха с дочерью Путина и ее тогдашним мужем Кириллом Шамаловым, а те свели его с тогдашним главой Администрации президента Медведева Сергеем Ивановым, который взял Дмитриева под свою "крышу".

Российское правительство тогда провозгласило курс на модернизацию экономики, улучшение инвестиционного климата и создание института инвестиционных уполномоченных. Эльвира Набиуллина, которая тогда возглавляла Министерство экономического развития РФ, искала человека, который бы возглавил государственный инвестфонд с иностранным участием.

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"Я видел, что он коммуникабельный, с прекрасным английским, имеет большие связи и профессионально разбирается в инвестиционном бизнесе", - вспоминал экс-глава ВЭБ.РФ Владимир Дмитриев (не родственник), который был одним из инициаторов создания фонда.

Хорошую рекомендацию Дмитриеву дал и Пинчук. Собеседование в Кремле прошло успешно и в 2011 году он возглавил РФПИ с уставным фондом 10 млрд долл.

"Президент Медведев и премьер Путин поддержали проект и поставили задачу создать такую модель, которая бы стала итогом открытого диалога с ведущими мировыми инвесторами и пользовалась их поддержкой", - хвастался Дмитриев.

Его характеризовали в Кремле как "гарвардского мальчика" с прекрасными коммуникационными навыками: "Было видно: он может с кем угодно договориться".

Постепенно непубличный фонд, о деятельности которого было известно либо из заявлений Дмитриева, либо из расследований СМИ, стал важным для Кремля как элемент привлечения инвестиций в РФ и улучшения отношений со странами "глобального Юга", в частности, с Китаем, ОАЭ и Саудовской Аравией.

Так, 650 млн долл. инвестиций в капитал "Московской биржи" зашли от китайских и американских компаний, затем появился совместный российско-китайский инвестфонд, а с РФПИ начал сотрудничать суверенный фонд Кувейта, который вложил более 1 млрд долл. в инфраструктурные проекты РФ. В 2023 году Дмитриев пообещал, что фонд и Саудовская Аравия вложат в экономику России более 1 трлн руб.

Его ценят в Кремле: он возглавляет фонд уже почти 15 лет. Хорошие связи у него и за рубежом: президент Франции Макрон удостоил его звания Кавалера ордена почетного легиона, а наследный принц Саудовской Аравии - Ордена имени короля Абдель-Азиза второй степени, высшей награды королевства. Дмитриев также сопровождал Путина во время его визитов в Абу-Даби и Эр-Рияд в 2023 году.

Дмитриев часто сопровождает Путина в поездках на Ближний Восток
Дмитриев часто сопровождает Путина в поездках на Ближний Восток
Фото РБК

Он входит в наблюдательные советы крупнейших российских государственных компаний: Газпромбанка, "Ростелекома", "Алросы", "Транснефти" и РЖД.

Дмитриев не просто дружил с тогдашним мужем Тихоновой, но и использовал дружбу для общих бизнес-интересов, "сливая" данные о будущих сделках фонда. Так, в 2012 году он передал Шамалову конфиденциальную информацию о планах РФПИ войти в капитал "Ростелекома".

СМИ написали об этом в августе 2013-го, а закрыли сделку в октябре. С июля по октябрь акции "Ростелекома" выросли на 30%. Через три года фонд и другие инвесторы вложили 3,3 млрд долл. в проект "Запсибнефтехим" компании "Сибур" - ведущего нефтехимического комплекса РФ. Шамалову тогда принадлежал 21% "Сибура".

Бывший муж дочери Путина Кирилл Шамалов, который помог Дмитриеву стать своим в Кремле
Бывший муж дочери Путина Кирилл Шамалов, который помог Дмитриеву стать "своим" в Кремле
Фото "Сибура"

В 2018 году дочь Путина и Шамалов развелись. Ее новым избранником стал танцовщик Игорь Зеленский. Она летала к нему в Мюнхен на бизнес-джете РФПИ.

Идеолог "Спутника V"

Едва ли не самый известный проект фонда под руководством Дмитриева - российская вакцина против ковида "Спутник V". РФПИ стал стратегическим инвестором разработки препарата, а бывший киевлянин активно включился в его популяризацию.

Он изучал критерии подачи заявки на Нобелевскую премию, чтобы выдвинуть на ее получение разработчика вакцины Центр им. Гамалеи и призвал улучшить отношения между США и РФ ради победы над коронавирусом. "Кирилл чувствовал себя мессией, для него распространение вакцины по миру - абсолютно евангелическая, подвижническая задача", - писала Meduza со ссылкой на бывшего сотрудника РФПИ.

В РФ рассчитывали, что "Спутник V" будет работать как "мягкая сила". Дмитриев постоянно общался с западными СМИ, называл вакцину самой безопасной и эффективной и "разоблачал информационную кампанию" против "Спутника V", обвиняя мировые фармакологические гиганты и "антироссийские политические круги".

Дмитриев активно пиарил вакцину Спутник V, но как мягкая сила для мира она не сработала
Дмитриев активно пиарил вакцину "Спутник V", но как "мягкая сила" для мира она не сработала
Фото Getty Images

Однако вакцина не получила мирового признания и одобрения Всемирной организации здравоохранения. Более того, ВОЗ находила проблемы с перекрестным заражением и стерильностью на заводе по производству "Спутник V".

Главный "решала" в Кремле и санкции

В 2023 году The Insider назвал Дмитриева "самой яркой фигурой на лоббистском фронте Кремля" и одним из тех, у кого есть "доступ к телу" Путина.

По данным издания, влиятельным покровителем главы РФПИ стал начальник Управления президента по вопросам противодействия коррупции генерал-лейтенант ФСБ Андрей Чеботов, который служил с руководителем Аппарата президента Ивановым. С такими связями перед ним открылись едва ли не все двери Кремля и спецслужб.

"Через Кирилла можно решить любую проблему, но к нему очень трудно попасть на прием, приходится "дергать" его жену или знакомых", - говорил один из московских бизнесменов.

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Развод дочери Путина с Шамаловым, как и отставки Иванова и Чеботова, не повлияли на статус Дмитриева. Сейчас он действует через главу Администрации президента Антона Вайно, который устраивает ему личные встречи с диктатором.

"Дмитриеву есть о чем поговорить с Путиным. Кирилл докладывает, как тратит закачанные в РФПИ деньги Фонда национального благосостояния. С проблемами к Кириллу идут крупный бизнес, банки, арабские и китайские инвесторы. Кого-то "кинули" или что-то у них "отжали". Была история с арестом американца Майкла Калви. То, что его отпустили, - во многом заслуга Дмитриева", - писал The Insider.

Дмитриев регулярно отчитывается Путину напрямую. Последняя встреча была 13 января 2025 года.
Дмитриев регулярно отчитывается Путину напрямую. Последняя встреча была 13 января 2025 года.
Фото Getty Images

Правда, это не помешало американцам ввести против Дмитриева и фонда, который он возглавляет, санкции сразу после начала большой войны. Он также находится в санкционных списках Канады, Великобритании, Австралии и других стран. По данным Минфина США, Дмитриев использовал свои связи с университетами и деловыми кругами Соединенных Штатов для продвижения интересов России.

"Мостик" для контактов с Трампом

Дмитриев упоминался в отчете спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследовал вмешательство РФ в выборы в США в 2016 году, на которых победил Трамп.

По словам Мюллера, в январе 2017 года, незадолго до инаугурации 45-го президента США, Дмитриев на Сейшельских островах встретился с Эриком Принсом, спонсором Трампа и основателем частной военной компании Blackwater, чтобы установить непубличную связь между администрацией Белого дома и Кремлем.

Тогда же посланник Путина встретился на форуме в Давосе с советником Трампа Энтони Скарамуччи. Впоследствии телеканал CNN сообщил, что эту встречу расследовали в американском Сенате, но на следующий день канал снял новость из-за "несоответствия редакционным стандартам", а три его сотрудника уволились.

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В 2020 году издание The Daily Beast писало, что Дмитриев более трех лет контактировал с зятем Трампа Джаредом Кушнером и его близким другом финансистом Риком Герсоном. Они работали над "планом примирения в отношениях между США и РФ". Это дело Дмитриеву поручил Путин. Российского правителя глава РФПИ в переписке с американцами называл "боссом".

После возвращения Трампа в Белый дом уроженец Киева снова играет важную дипломатическую роль в отношениях между Соединенными Штатами, Россией и Саудовской Аравией, которая приняла переговоры делегаций 18 февраля.

Первым публичным шагом для Дмитриева стал обмен 11 февраля бывшего американского дипломата и учителя Марка Фогеля на россиянина Александра Винника, осужденного в США за отмывание денег. По данным Reuters, киевлянин участвовал в переговорах с американцами и саудитами по обмену.

Позже это подтвердил спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф: "В России есть джентльмен по имени Кирилл, он много сделал для этого (возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном). Он стал важным мостиком, который соединил две стороны".

Впоследствии Путин включил Дмитриева в команду "тяжеловесов" для переговоров по войне в Украине вместе со своим помощником Ушаковым и главой Службы внешней разведки РФ Нарышкиным. Более того, именно Дмитриев сейчас играет ключевую роль неофициального канала связи с представителями Белого дома.

Кирилл Дмитриев в Саудовской Аравии на переговорах с делегацией США
Кирилл Дмитриев в Саудовской Аравии на переговорах с делегацией США
Фото Reuters

Пресс-служба главы РФПИ не комментировала его участие в переговорной группе, но вскоре он в составе делегации РФ прибыл в Эр-Рияд и активно общался с американскими медиа. Дмитриева не было в зале для переговоров, однако его работа в кулуарах показывает его роль в экономическом аспекте переговоров.

Глава РФПИ на встрече с американцами в Эр-Рияде работал в кулуарах
Глава РФПИ на встрече с американцами в Эр-Рияде работал в кулуарах
Фото РБК

Именно уроженец Киева публично озвучил, что Кремль предлагает Трампу сделку по российским природным ресурсам. По его словам, Россия считает, что американские нефтяные компании могут вернуться в страну. Также РФ заинтересована в совместных с США проектах в Арктике.

Россия США инвестиции Пинчук Трамп война