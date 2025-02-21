Офицер Дмитриев: как финансист из Киева стал главным переговорщиком между Путиным и Трампом

18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел первый этап переговоров между делегациями Дональда Трампа и Владимира Путина относительно восстановления отношений и формирования переговорных групп по войне в Украине.

Одним из представителей РФ на встрече, где стороны "договорились договариваться" и готовить встречу лидеров, был 49-летний Кирилл Дмитриев - уроженец Киева, выпускник Стэнфордского и Гарвардского университетов, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и близкий соратник российского диктатора.

Агентство Bloomberg называет его, помощника Путина Юрия Ушакова и главу Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина "тяжеловесами". При этом именно у Дмитриева - ключевая роль в неофициальных контактах с командой Трампа.

Как Дмитриев прошел путь от физико-математической школы до дипломов самых престижных университетов мира, "крыши" ФСБ, статуса "решалы" Кремля и посланника Путина? Как в этом помогла дружба с дочерью российского правителя и почему ему не удалось вывести вакцину "Спутник V" на мировой уровень?

Киев, образование в США, инвестфонд Пинчука и удостоверение ГРУ

Кирилл Дмитриев родился в 1975 году в украинской семье ученого-биолога. Он учился в физико-математической школе и хотел получить образование в США. В начале 1990-х годов Дмитриев познакомился с американской семьей, которая приехала в Киев по программе "народной дипломатии". Они подсказали, что нужно сделать иностранцу, чтобы стать студентом в Соединенных Штатах.

Сначала Дмитриев поступил в калифорнийский Foothill College, а через два года стал студентом Стэнфордского университета, который окончил в 1996 году с отличием, став бакалавром по экономике.

"Никаких родственников у меня в Штатах не было, я оказался одним из немногих иностранных студентов, получивших полную стипендию на весь срок обучения", - рассказывал впоследствии Дмитриев, уже возглавляя Российский фонд прямых инвестиций.

Получив престижное образование, будущий посланник Путина начал работать в Нью-Йорке в банке Goldman Sachs, а затем - в консалтинговой компании McKinsey, которая и оплатила молодому финансисту обучение в Гарвардской бизнес-школе. Там он получил степень MBA - тоже с отличием.

В одном из интервью он рассказывал, что после окончания учебы ему предлагали продолжить работу в McKinsey или в Goldman Sachs. Однако уроженец Киева решил строить карьеру в России.

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В 2000 году 25-летний Дмитриев переехал в Москву и стал заместителем гендиректора в IT-компании IBS. Тогда же о нем впервые написали российские СМИ.

В интервью газете "Коммерсантъ" основатель IBS Анатолий Карачинский утверждал, что россиянам-эмигрантам пора возвращаться домой, что правительство "наконец-то пытается говорить с бизнесом", что "пришло время становиться богатой страной", и что для этого "нужна помощь лучших эмигрантов", упомянув именно Дмитриева.

Переехав в Москву, Дмитриев поселился в двухкомнатной квартире и купил подержанный Land Rover. Он имел украинский паспорт, но машину оформил на российское офицерское удостоверение №АМ1198939, выданное в 2000 году.

Удостоверение с похожими буквами и цифрами получали выпускники Академии службы внешней разведки РФ и кадровые офицеры ГРУ. Как у гражданина Украины оказался такой документ, журналисты не выяснили, но их собеседники говорили, что раздобыть такое удостоверение человеку со связями несложно.

Через два года "офицер" Дмитриев стал директором по инвестициям в компании Delta Private Equity - подразделении созданного при Билле Клинтоне фонда "Россия - США". Последний впоследствии превратили в Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию, а в 2015 году в РФ его признали "нежелательной организацией".

В Delta Private Equity он работал до 2007 года, занимаясь крупными сделками, в частности, продажей телеканала ТВ-3 холдингу "Профмедиа" за 530 млн долл.

В 2007 году Дмитриев вернулся в Украину и возглавил инвестфонд Icon Private Equity Виктора Пинчука с капиталом около миллиарда долларов. Фонд инвестировал и в РФ. Там он провел ряд крупных сделок: продажа Delta Bank компании General Electric, Delta Credit - Société Générale, акций "СТС медиа" - Fidelity Investments.

Проведя детство в Киеве, Дмитриев потом, вспоминая Украину, говорил в унисон с российской пропагандой Источник: "Росконгресс"

В 2010 году Дмитриев попал в перечень молодых глобальных лидеров Всемирного экономического форума в Давосе. Еще через год - вернулся в РФ и возглавил новосозданный Российский фонд прямых инвестиций.

Впоследствии, войдя в близкое окружение Путина, Дмитриев говорил об Украине так: "Там произошли так называемые демократические изменения в результате Оранжевой революции, что привело к повышению коррупции в три-четыре раза, к дикой битве между этими демократическими кланами, которые только в начале борьбы были объединены, а после того, как пришли к власти, начали пожирать других и друг друга и в результате проиграли. Демократическая идея в Украине во многом дискредитирована именно благодаря Оранжевой революции".

Друг дочери Путина и кремлевский инвестор

И российские, и британские медиа единодушны: звездный час для Дмитриева в России наступил после знакомства, а затем и брака с Натальей Поповой - близкой подругой и бизнес-партнершей дочери Путина Екатерины Тихоновой.

"Когда-то Попова ютилась с родителями в подмосковном Дедовске (город в 40 км от Москвы), работала внештатным журналистом в "Комсомольской правде", клерком в Импексбанке и радовалась Mitsubishi Carisma, купленной в кредит. Но после знакомства с путинской дочерью ее жизнь пошла резко вверх", - писал The Insider.

Они вместе учились в Московском государственном университете (МГУ). Сейчас Попова - заместитель дочери Путина в фонде "Иннопрактика". По ее словам, именно Тихонова "позвала ее на службу". Дмитриев входит в попечительский совет фонда.

Екатерина Тихонова (в центре в первом ряду) и Наталья Попова (в центре во втором ряду) во время учебы в МГУ Источник: Meduza

Дружба жены с Тихоновой сделала Дмитриева "могущественной фигурой в Кремле". Еще до свадьбы Попова познакомила жениха с дочерью Путина и ее тогдашним мужем Кириллом Шамаловым, а те свели его с тогдашним главой Администрации президента Медведева Сергеем Ивановым, который взял Дмитриева под свою "крышу".

Российское правительство тогда провозгласило курс на модернизацию экономики, улучшение инвестиционного климата и создание института инвестиционных уполномоченных. Эльвира Набиуллина, которая тогда возглавляла Министерство экономического развития РФ, искала человека, который бы возглавил государственный инвестфонд с иностранным участием.

"Я видел, что он коммуникабельный, с прекрасным английским, имеет большие связи и профессионально разбирается в инвестиционном бизнесе", - вспоминал экс-глава ВЭБ.РФ Владимир Дмитриев (не родственник), который был одним из инициаторов создания фонда.

Хорошую рекомендацию Дмитриеву дал и Пинчук. Собеседование в Кремле прошло успешно и в 2011 году он возглавил РФПИ с уставным фондом 10 млрд долл.

"Президент Медведев и премьер Путин поддержали проект и поставили задачу создать такую модель, которая бы стала итогом открытого диалога с ведущими мировыми инвесторами и пользовалась их поддержкой", - хвастался Дмитриев.

Его характеризовали в Кремле как "гарвардского мальчика" с прекрасными коммуникационными навыками: "Было видно: он может с кем угодно договориться".

Постепенно непубличный фонд, о деятельности которого было известно либо из заявлений Дмитриева, либо из расследований СМИ, стал важным для Кремля как элемент привлечения инвестиций в РФ и улучшения отношений со странами "глобального Юга", в частности, с Китаем, ОАЭ и Саудовской Аравией.

Так, 650 млн долл. инвестиций в капитал "Московской биржи" зашли от китайских и американских компаний, затем появился совместный российско-китайский инвестфонд, а с РФПИ начал сотрудничать суверенный фонд Кувейта, который вложил более 1 млрд долл. в инфраструктурные проекты РФ. В 2023 году Дмитриев пообещал, что фонд и Саудовская Аравия вложат в экономику России более 1 трлн руб.

Его ценят в Кремле: он возглавляет фонд уже почти 15 лет. Хорошие связи у него и за рубежом: президент Франции Макрон удостоил его звания Кавалера ордена почетного легиона, а наследный принц Саудовской Аравии - Ордена имени короля Абдель-Азиза второй степени, высшей награды королевства. Дмитриев также сопровождал Путина во время его визитов в Абу-Даби и Эр-Рияд в 2023 году.

Дмитриев часто сопровождает Путина в поездках на Ближний Восток Фото РБК

Он входит в наблюдательные советы крупнейших российских государственных компаний: Газпромбанка, "Ростелекома", "Алросы", "Транснефти" и РЖД.

Дмитриев не просто дружил с тогдашним мужем Тихоновой, но и использовал дружбу для общих бизнес-интересов, "сливая" данные о будущих сделках фонда. Так, в 2012 году он передал Шамалову конфиденциальную информацию о планах РФПИ войти в капитал "Ростелекома".

СМИ написали об этом в августе 2013-го, а закрыли сделку в октябре. С июля по октябрь акции "Ростелекома" выросли на 30%. Через три года фонд и другие инвесторы вложили 3,3 млрд долл. в проект "Запсибнефтехим" компании "Сибур" - ведущего нефтехимического комплекса РФ. Шамалову тогда принадлежал 21% "Сибура".

Бывший муж дочери Путина Кирилл Шамалов, который помог Дмитриеву стать "своим" в Кремле Фото "Сибура"

В 2018 году дочь Путина и Шамалов развелись. Ее новым избранником стал танцовщик Игорь Зеленский. Она летала к нему в Мюнхен на бизнес-джете РФПИ.

Идеолог "Спутника V"

Едва ли не самый известный проект фонда под руководством Дмитриева - российская вакцина против ковида "Спутник V". РФПИ стал стратегическим инвестором разработки препарата, а бывший киевлянин активно включился в его популяризацию.

Он изучал критерии подачи заявки на Нобелевскую премию, чтобы выдвинуть на ее получение разработчика вакцины Центр им. Гамалеи и призвал улучшить отношения между США и РФ ради победы над коронавирусом. "Кирилл чувствовал себя мессией, для него распространение вакцины по миру - абсолютно евангелическая, подвижническая задача", - писала Meduza со ссылкой на бывшего сотрудника РФПИ.

В РФ рассчитывали, что "Спутник V" будет работать как "мягкая сила". Дмитриев постоянно общался с западными СМИ, называл вакцину самой безопасной и эффективной и "разоблачал информационную кампанию" против "Спутника V", обвиняя мировые фармакологические гиганты и "антироссийские политические круги".

Дмитриев активно пиарил вакцину "Спутник V", но как "мягкая сила" для мира она не сработала Фото Getty Images

Однако вакцина не получила мирового признания и одобрения Всемирной организации здравоохранения. Более того, ВОЗ находила проблемы с перекрестным заражением и стерильностью на заводе по производству "Спутник V".

Главный "решала" в Кремле и санкции

В 2023 году The Insider назвал Дмитриева "самой яркой фигурой на лоббистском фронте Кремля" и одним из тех, у кого есть "доступ к телу" Путина.

По данным издания, влиятельным покровителем главы РФПИ стал начальник Управления президента по вопросам противодействия коррупции генерал-лейтенант ФСБ Андрей Чеботов, который служил с руководителем Аппарата президента Ивановым. С такими связями перед ним открылись едва ли не все двери Кремля и спецслужб.

"Через Кирилла можно решить любую проблему, но к нему очень трудно попасть на прием, приходится "дергать" его жену или знакомых", - говорил один из московских бизнесменов.

Развод дочери Путина с Шамаловым, как и отставки Иванова и Чеботова, не повлияли на статус Дмитриева. Сейчас он действует через главу Администрации президента Антона Вайно, который устраивает ему личные встречи с диктатором.

"Дмитриеву есть о чем поговорить с Путиным. Кирилл докладывает, как тратит закачанные в РФПИ деньги Фонда национального благосостояния. С проблемами к Кириллу идут крупный бизнес, банки, арабские и китайские инвесторы. Кого-то "кинули" или что-то у них "отжали". Была история с арестом американца Майкла Калви. То, что его отпустили, - во многом заслуга Дмитриева", - писал The Insider.

Дмитриев регулярно отчитывается Путину напрямую. Последняя встреча была 13 января 2025 года. Фото Getty Images

Правда, это не помешало американцам ввести против Дмитриева и фонда, который он возглавляет, санкции сразу после начала большой войны. Он также находится в санкционных списках Канады, Великобритании, Австралии и других стран. По данным Минфина США, Дмитриев использовал свои связи с университетами и деловыми кругами Соединенных Штатов для продвижения интересов России.

"Мостик" для контактов с Трампом

Дмитриев упоминался в отчете спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследовал вмешательство РФ в выборы в США в 2016 году, на которых победил Трамп.

По словам Мюллера, в январе 2017 года, незадолго до инаугурации 45-го президента США, Дмитриев на Сейшельских островах встретился с Эриком Принсом, спонсором Трампа и основателем частной военной компании Blackwater, чтобы установить непубличную связь между администрацией Белого дома и Кремлем.

Тогда же посланник Путина встретился на форуме в Давосе с советником Трампа Энтони Скарамуччи. Впоследствии телеканал CNN сообщил, что эту встречу расследовали в американском Сенате, но на следующий день канал снял новость из-за "несоответствия редакционным стандартам", а три его сотрудника уволились.

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В 2020 году издание The Daily Beast писало, что Дмитриев более трех лет контактировал с зятем Трампа Джаредом Кушнером и его близким другом финансистом Риком Герсоном. Они работали над "планом примирения в отношениях между США и РФ". Это дело Дмитриеву поручил Путин. Российского правителя глава РФПИ в переписке с американцами называл "боссом".

После возвращения Трампа в Белый дом уроженец Киева снова играет важную дипломатическую роль в отношениях между Соединенными Штатами, Россией и Саудовской Аравией, которая приняла переговоры делегаций 18 февраля.

Первым публичным шагом для Дмитриева стал обмен 11 февраля бывшего американского дипломата и учителя Марка Фогеля на россиянина Александра Винника, осужденного в США за отмывание денег. По данным Reuters, киевлянин участвовал в переговорах с американцами и саудитами по обмену.

Позже это подтвердил спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф: "В России есть джентльмен по имени Кирилл, он много сделал для этого (возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном). Он стал важным мостиком, который соединил две стороны".

Впоследствии Путин включил Дмитриева в команду "тяжеловесов" для переговоров по войне в Украине вместе со своим помощником Ушаковым и главой Службы внешней разведки РФ Нарышкиным. Более того, именно Дмитриев сейчас играет ключевую роль неофициального канала связи с представителями Белого дома.

Кирилл Дмитриев в Саудовской Аравии на переговорах с делегацией США Фото Reuters

Пресс-служба главы РФПИ не комментировала его участие в переговорной группе, но вскоре он в составе делегации РФ прибыл в Эр-Рияд и активно общался с американскими медиа. Дмитриева не было в зале для переговоров, однако его работа в кулуарах показывает его роль в экономическом аспекте переговоров.

Глава РФПИ на встрече с американцами в Эр-Рияде работал в кулуарах Фото РБК

Именно уроженец Киева публично озвучил, что Кремль предлагает Трампу сделку по российским природным ресурсам. По его словам, Россия считает, что американские нефтяные компании могут вернуться в страну. Также РФ заинтересована в совместных с США проектах в Арктике.