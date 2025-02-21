"Это месть": Макогон отреагировал на подозрение в убытках госбюджету на 18 миллиардов

Экс-глава "Оператора ГТС" Сергей Макогон заявил, что подозрение от Нацполиции в убытках госбюджета на 18 миллиардов - "месть" за его позицию по ситуации на рынке газа и их запасами в Украине.

Такую позицию он высказал в комментарии ЭП.

Ранее, правоохранители объявили подозрение бывшему гендиректору "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергею Макогону в нанесенных более 18 млрд убытков госбюджету.

По данным следствия, в 2021 году газотранспортный монополист получил 20 млрд грн прибыли, из которых 90% должен был направить в бюджет. Однако чиновник якобы решил не выплачивать дивиденды, нанеся государству ущерб на более 18 млрд грн, утверждают в Нацполиции.

"Все знают, что дивиденды определяет и распределяет не генеральный директор, а общее собрание акционеров или наблюдательный совет. И они были распределены соответствующим решением единственного участника ООО "Оператор ГТС Украины", - отметил Макогон в комментарии ЭП.

Он отметил, что "деньги не были куда-то выведены", а остались в государственной компании.

"Буду защищать свою позицию в суде. Думаю, что это еще связано с конкурсом на позицию председателя правления "Оператора ГТС Украины". Кто-то очень не хочет, чтобы я туда подавался", - добавил он.

Напомним:

16 сентября 2022 года Наблюдательный совет "Магистральных газопроводов Украины" прекратил полномочия гендиректора Оператора ГТС Украины Сергея Макогона. Он занимал должность с 2019 года.