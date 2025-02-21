РФ может согласиться отдать $300 миллиардов активов в рамках мирного соглашения – Reuters

Россия может согласиться на использование $300 миллиардов своих замороженных активов в Европе для восстановления Украины, но будет настаивать, чтобы часть этих средств пошла на восстановление территорий, которые сейчас находятся под ее контролем (около 20% страны).

Об этом сообщили три источника агентству Reuters.

После вторжения России в Украину в 2022 году США и их союзники запретили финансовые операции с Центральным банком РФ и Министерством финансов, заблокировав $300-350 миллиардов российских активов.

Большинство этих средств хранится в виде европейских, американских и британских государственных облигаций в европейских депозитариях.

Несмотря на то, что переговоры между Россией и США находятся на очень раннем этапе, в Москве рассматривают возможность использования значительной части замороженных резервов для восстановления Украины в рамках потенциального мирного соглашения, отмечают источники.

По оценкам Всемирного банка по состоянию на прошлый год, восстановление Украины будет стоить $486 миллиардов.

Агентство утверждает, что тот факт, что Россия может согласиться на использование замороженных активов для восстановления Украины, ранее не сообщался.

"Это может свидетельствовать о готовности Москвы к определенным компромиссам в переговорах с Вашингтоном, особенно на фоне того, что Трамп продвигает идею получения США доступа к украинским полезным ископаемым в обмен на поддержку", - пишет Reuters.

Напомним:

Россия намерена расширить свои полномочия, которые позволят ей конфисковать замороженные средства иностранных компаний и инвесторов.

Президент США Дональд Трампготов удвоить санкции, чтобы заставить Россию прекратить войну против Украины, заявил его спецпредставитель по Украине и России Кит Келлог.



