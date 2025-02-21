Украина потеряла 40% добычи газа в результате российских ударов - Reuters

Украина планирует импортировать до 800 млн кубометров газа из Европы в феврале и марте, чтобы компенсировать падение производства примерно на 40% после российских ракетных ударов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в отрасли, который пожелал остаться анонимным.

Отмечается, что Украина добывала около 52 млн кубометров газа в сутки, а зимой потребляла от 110 до 140 млн кубометров в сутки.

"В этом отопительном сезоне мы могли бы обойтись без импорта, но атаки на производство заставляют нас импортировать газ, чтобы компенсировать это сокращение внутренней добычи", - сказал источник.

Как пишет издание,о текущем уровне добычи газа источник и энергетики не разглашают. Украина в основном использует газ для отопления домов и приготовления пищи.

Основные газодобывающие мощности Украины являются уязвимыми к атакам России, поскольку они расположены в прифронтовой Харьковской области и соседней Полтавской области.

Источник сообщил, что Украина имеет низкие запасы газа в хранилищах, но с запланированным импортом и собственной добычей газа она сможет пройти отопительный сезон, который обычно длится с октября по апрель, без ограничения подачи газа для промышленности и населения.

По информации источника, весной Украине нужно начать закачку газа для зимнего сезона 2025/26 и необходимо накопить около 13 млрд кубометров газа. На начало текущего сезона в хранилищах Украины было 12,9 млрд кубометров газа.

Пока непонятно, сколько газа можно будет импортировать после марта, поскольку это будет зависеть от уровня местной добычи, на который непосредственно повлияет интенсивность российских ракетных атак, отметил источник.

Напомним:

Украина начала резко увеличивать импорт газа в начале февраля после ряда вражеских ракетных ударов по объектам украинского газового сектора.

В январе Россия запустила десятки ракет и беспилотников в западной части Львовской области, где расположены газовые хранилища, и в Харьковской области, главном регионе добычи газа в Украине.

Российские ракетные атаки на украинские государственные газовые активы заставили страну покупать дорогое альтернативное топливо в Европейском Союзе.