Бюджетное déjà vu: государству не хватает 300 миллиардов на войну до конца года. Что делать?

До конца 2025 года на войну не хватает около 300 млрд грн, однако власть продолжает раздавать деньги украинцам. Откуда в оборонном бюджете взялась новая "дыра" и как правительство собирается ее покрывать?

Едва ли не каждую неделю правительство Юлии Свириденко принимает решение о выделении средств на новые программы поддержки: увеличение финансирования "Национального кэшбека", гранты для малых предпринимателей, "пакет школьника", финансирование центров жизнестойкости и тому подобное.

Такая "щедрость" власти вызывает вопросы, если учесть, что до конца 2025 года в бюджете может не хватить средств на самое необходимое - оборону.

Расходы сметы этого года накануне, в июле, уже пересматривали, увеличив финансирование обороны на дополнительные 400 млрд грн. Однако еще тогда в Министерстве финансов понимали, что этой суммы будет недостаточно.

Сейчас бюджет обороны необходимо снова увеличивать - еще на около 300 млрд грн. Эти изменения необходимы для финансирования расходов в последние два месяца года. И пока что источников покрытия этих потребностей нет.

Почему власть занимается раздачей денег и как будет финансировать оборону в конце года?

Проблема двух бюджетов

С начала большой войны международные партнеры профинансировали Украину на 144,7 млрд долл., свидетельствуют данные Министерства финансов. Правда, такие беспрецедентные объемы финансирования имели одно значительное ограничение: тратить деньги на военные нужды запрещено.

На практике это означает, что государственный бюджет фактически состоит из двух частей: оборонного, который финансируется только внутренними доходами (налоги, сборы, поступления от приватизации, внутренние заимствования), и гражданского (образование, медицина, государственный аппарат, судебная система). Именно на финансирование последнего правительство и тратит все привлеченные внешние ресурсы.

Такие ограничения порождают проблему: даже в случае, когда объемы внешней помощи поступают с избытком, Украина может испытывать нехватку средств для финансирования военных нужд. Фактически, эта ситуация и происходит в государственных финансах сейчас.

По данным Министерства финансов, с начала 2025 года Украина привлекла от партнеров 29,5 млрд долл. При этом, общие "гражданские" расходы составили около 900 млрд грн или около 21 млрд долл. (по среднегодовому курсу). Даже если учесть, что часть внешней помощи от Великобритании можно использовать на закупку вооружения, то на счетах правительства остаются "лишние" 6-7 млрд долл.

Именно такой избыток и объясняет постоянный поток инициатив по "раздаче денег": от "пакета школьника" до финансирования центров жизнестойкости, от финансирования перепрофилирования работников до программы грантов для ФЛП, работающих в сфере культуры.

При этом с оборонными расходами ситуация как всегда сложная. На военные цели правительство тратит фактически все средства, которые собирает в форме налогов, и этого все равно не хватает. Поэтому ежегодно с начала большой войны Рада принимает большие пакеты бюджетных изменений, увеличивая план оборонных расходов на сотни миллиардов гривен.

Финансируют такие увеличенные расходы по-разному: увеличением плана внутренних заимствований, повышением налогов для банков и финансового сектора, а также повышением налогов для всех украинцев.

Сейчас Украина оказалась на пороге очередных таких изменений - несмотря на то, что последний бюджетный пакет приняли лишь чуть больше месяца назад.

Драгоценная война

Еще в начале 2025 года ЭП писала, что правительство перевыполняет план оборонных расходов (то есть, тратит больше, чем предполагалось), из-за чего в бюджет необходимо вносить изменения и увеличивать объемы финансирования. Хотя в Минфине эту информацию отрицали, однако впоследствии именно это ведомство разработало соответствующий законопроект и через правительство внесло его в парламент.

Причин увеличения оборонных расходов было несколько, однако самая весомая из них - необходимость увеличения финансирования на закупку вооружения и боеприпасов.

После избрания Дональда Трампа президентом США состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, во время которого и было принято решение увеличивать финансирование на закупку вооружения. Учитывая политику новоизбранного американского президента и дальнейшие его решения о временном прекращении поставок вооружения, такой шаг оказался вполне оправданным.

Средства на покупку оружия и боеприпасов брали из будущей выплаты денежного обеспечения военнослужащих в конце года. Поэтому уже с середины года деньги в бюджетной росписи Минобороны на денежное обеспечение закончились и возникла необходимость увеличивать план расходов на 400 млрд грн.

Источником покрытия дополнительных оборонных расходов стало перевыполнение бюджета (правительство сознательно закладывало меньшие ожидания от налогов, когда планировало бюджет на 2025 год, ожидая блекаутов зимой) и увеличение плана внутренних заимствований.

Однако уже в конце июля, когда Рада проголосовала за изменения в бюджет, правительству было понятно, что эти изменения не последние и расходы обороны придется увеличивать снова.

В Министерстве обороны подсчитали, что до конца 2025 года им не будет хватать еще 417 млрд грн, сообщил собеседник ЭП во власти. Однако после "продуктивного обсуждения" этой суммы внутри правительства ее удалось "сбить" до 280 млрд грн. Учитывая потребности и других оборонных ведомств (НГУ, СБУ, ГУР МО и других), оборонные расходы до конца года необходимо увеличить на примерно 300 млрд грн.

Принять изменения необходимо до конца октября, ведь уже с ноября правительство будет ограничено в возможностях финансировать денежное обеспечение военнослужащих.

Откуда взялась дополнительная потребность? Частично ее обусловило предварительное приближение расходов бюджета в начале года, частично - увеличение расходов на выплаты денежного обеспечения и особенно - одноразовой денежной помощи (ЕДП) в размере 15 млн грн в случае гибели военного.

В последние месяцы Украина вернула много тел павших защитников в рамках обменов с россиянами. В таких обменах за раз могли возвращаться сотни, а иногда даже тысячи тел. Это означает, что правительство одномоментно устанавливало факт гибели сотен защитников, а затем их родственники получали право на ОГД. Это могло увеличить расходы на такие выплаты сверх показателей, предусмотренных в бюджете.

Накануне ЭП стало известно, что в Украине изменили порядок выплаты ОГД родственникам и близким павших военных. Ранее 15 млн грн платили не одним платежом, а разбивали на части: 3 млн грн - сразу, а остальные 12 млн грн - в течение следующих 40 месяцев. Теперь срок выплаты удвоили до 80 месяцев (первый платеж остался неизменным - 3 млн грн).

Хотя единовременное пособие и устанавливает правительственное постановление №168, однако в 2024 году Кабмин решил, что порядок осуществления таких выплат каждое оборонное ведомство будет определять самостоятельно. Поэтому изменение сроков осуществления выплат могло пройти незамеченным, ведь происходило не решением правительства, а приказами Минобороны или Министерства внутренних дел.

По данным ЭП, такие приказы ведомства провели в августе, а в силу они вступили с 1 сентября, однако публично сообщить о них в Минобороны решили только 7 сентября. "Целью изменений является обеспечение стабильной и предсказуемой финансовой поддержки членов семей погибших защитников с учетом роста расходов на оборону, вызванных полномасштабной российской агрессией", - говорится в сообщении ведомства.

Вероятно, это не последние изменения в выплате ОГД близким павших воинов. Собеседники ЭП во власти отмечают, что правительство планирует внести законопроект, которым может фактически уменьшить сумму такой выплаты для родственников павших защитников, которые перед этим считались пропавшими без вести.

Сейчас, если военный исчезает без вести, то государство продолжает начислять ему денежное обеспечение. Если он исчез на передовой, то вместе с денежным обеспечением начисляется и надбавка в 100 тыс. грн.

Правительственная инициатива будет предлагать зачислять сумму таких выплат в ОГД в случае, если подтвердится факт гибели пропавшего без вести воина. То есть, 15 млн грн уменьшат на сумму средств, которые государство начислило военному за период, когда считало его пропавшим без вести. Сейчас ЭП не удалось подтвердить достоверность таких планов правительства.

Где брать деньги

В Минфине понимали, что предыдущий пакет изменений в бюджет на 400 млрд грн - не последний. Поэтому еще летом там пытались придумать, как профинансировать потребности, которые еще могут возникнуть. Одним из таких способов было предложение увеличить полномочия правительства.

Такая норма содержалась в законопроекте об увеличении необоротных расходов, который Рада приняла в конце августа (до сих пор не подписан президентом из-за "блокирующих" постановлений депутатов). Согласно ей, Минфин мог по своему усмотрению уменьшать объемы финансирования различных распорядителей средств для того, чтобы профинансировать расходы обороны. Такие расширенные полномочия предлагали предоставить на ноябрь-декабрь 2025 года, что дополнительно подтверждает факт недостатка финансирования потребностей обороны именно на последние два месяца года.

Однако во время заседания Бюджетного комитета данную статью законопроекта решили отклонить, поэтому финальный текст закона ее содержать не будет. Следовательно, перераспределение расходов между распорядителями средств и в дальнейшем потребует одобрения парламента. И хотя это хорошая новость для демократии и системы сдержек и противовесов, однако плохая - для стабильности финансирования Вооруженных сил. Ведь источников покрытия дополнительных расходов обороны пока нет.

Помочь выходить из сложной финансовой ситуации в конце года Минфину может управление ликвидностью. Уже сейчас там сознательно уменьшили объемы размещения облигаций внутреннего государственного займа, сообщила глава Бюджетного комитета Роксолана Пидласа. Следовательно, в конце года, когда возникнет дополнительная потребность, правительство сможет привлекать на внутреннем рынке больше.

Кроме этого в правительстве разговаривают с западными партнерами о том, чтобы те сняли запрет на использование по крайней мере части финансовой помощи Украине на военные нужды. Прежде всего речь может идти о доле Евросоюза в программе ERA Loans - кредите на 50 млрд долл., который страны G7 и ЕС предоставили под залог замороженных российских активов.

Читайте также: Евросоюз поможет? Откуда Украина возьмет триллион гривень на войну

Прецедент уже есть: доля Великобритании в ERA Loans - около 3 млрд долл. - уже используется Украиной на закупку вооружения. Если разрешить использовать на военные цели еще и долю ЕС - около 20 млрд долл. - то это существенно упростит проблемы с финансированием войны до конца 2025 года.

Однако в таком случае правительству придется забыть о щедрых программах раздачи денег украинцам за счет международных партнеров. Ведь это финансирование придется тратить на самый большой приоритет воюющей страны - ее собственное Войско.