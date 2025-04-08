У бюджеті знову не вистачає грошей на війну: під загрозою зарплати військових наприкінці року

Государству снова не хватает денег на войну. Власти должны увеличить расходы обороны более чем на 200 млрд грн, иначе военнослужащие в конце года могут остаться без денежного обеспечения. Где будут брать средства?

С начала 2025 года Министерство обороны перевыполняет свой план по расходам. Главная причина - закупка боеприпасов, на которые начали использовать финансирование, предусмотренное для выплат денежного обеспечения военным.

Уже вскоре правительству и парламенту нужно будет менять закон "О государственном бюджете на 2025 год". Объем изменений измеряется сотнями миллиардов гривен, на которые придется увеличить расходную часть бюджета. Иначе в конце года военнослужащие рискуют остаться без выплат.

В 2024 году Украина находилась в подобной ситуации. Тогда дефицит средств на оборону достиг полтриллиона гривен, а для его покрытия парламенту пришлось принять решение о повышении налогов всем украинцам.

Почему военные расходы снова вышли за пределы принятого бюджета и будут ли повышать украинцам налоги снова, чтобы профинансировать войну?

Расходы приближаются

Заложенные в бюджете на 2025 год расходы Министерства обороны составляют 1,568 трлн грн, что лишь на 31 млрд грн больше, чем в 2024 году. Такой объем - приблизительный предел возможностей экономики по финансированию главного ведомства во время войны. Чтобы приблизиться к нему, в прошлом году Верховной Раде пришлось пойти на повышение налогов для всех украинцев.

Однако похоже, что нынешнего бюджета обороны все еще будет мало. По крайней мере, об этом свидетельствует статистика первых трех месяцев года. Собеседники ЭП в правительстве и Раде отмечают, что сейчас государство приближает расходы Министерство обороны, из-за чего в конце года их может не хватить на выплату денежного обеспечения военным.

Приближение расходов - это способ финансирования перевыполнения расходов Минобороны сейчас за счет средств, предусмотренных в будущие периоды. Такие действия не требуют изменений в закон о госбюджете, ведь годовой план расходов ведомства остается неизменным. По крайней мере пока что.

Если говорить предметнее, то в январе-марте 2025 года Минобороны начало использовать средства, которые запланировано использовать в последние месяцы года. То есть за деньги, которые должны пойти на выплату денежного обеспечения военным в октябре-декабре, сейчас закупаются боеприпасы и другое вооружение.

По данным одного собеседника ЭП в правительстве, сейчас государство уже использовало расходы на выплаты военным за последний квартал года. Другой собеседник, знакомый с состоянием финансового обеспечения Минобороны, отметил, что государство уже начало использовать деньги на выплаты военным за сентябрь.

Общий объем расходов, которые таким образом приблизили, уже превысил 200 млрд грн. По данным собеседников ЭП подавляющее большинство этих средств пошло на контрактирование снарядов. Еще часть - на закупку дронов и другого вооружения.

ЭП обратилась в Минобороны с просьбой предоставить информацию об объеме расходов, которые ведомство приблизило с конца года, а также о причинах такого приближения. Однако на момент выхода материала ответ не поступил.

Ситуация с приближением расходов в Минобороны создает реальный риск того, что в последние 3-4 месяца года государство не сможет выплачивать денежное обеспечение военнослужащим, ведь соответствующий лимит этих расходов на тот момент уже будет исчерпан.

Для того, чтобы этот сценарий не реализовался, правительству и парламенту нужно наработать и принять изменения в государственный бюджет. Они должны вступить в силу по крайней мере в августе, чтобы в сентябре государство имело достаточно средств на выплаты военным.

Почему не хватает денег на снаряды

2025 год - не первый, когда в Украине будут увеличивать расходы обороны на сотни миллиардов гривен посреди года. Власти пересматривают оборонный бюджет ежегодно после начала большой войны. Например, в бюджете на 2023 год правительство и парламент закладывали с учетом того, что активная фаза войны продлится до середины года.

В 2024-м также возникла необходимость значительно увеличивать расходы обороны. Связана она была с отсутствием американской военной помощи с октября 2023 года по апрель 2024-го. Тогда американские конгрессмены в течение более шести месяцев не могли договориться о принятии закона, который предусматривал предоставление для нужд Украины около 61 млрд долл. - прежде всего в форме военной помощи.

Как следствие, в начале 2024 года Украине приходилось тратить бюджетные ресурсы на приобретение военной техники и снарядов, которые она ожидала получить от США бесплатно. Для этого в начале прошлого года также происходило приближение расходов и также по денежному обеспечению военнослужащих с конца года.

В итоге, чтобы удовлетворить потребности военных в финансировании, правительство и парламент приняли изменения в государственный бюджет объемом в полтриллиона гривен. Дополнительные расходы покрывали прежде всего благодаря внутренним заимствованиям, перевыполнению доходной части бюджета, а также повышению налогов.

В 2025 году на приближение расходов обороны также влияет фактор США. "В декабре 2024 года Зеленский дал указание на Ставке (Верховного главнокомандующего) готовиться к тому, что США перестанут оказывать военную помощь. Одним из сценариев, который прорабатывался, была максимальная закупка того ресурса, которым мы сами владеем.

Кроме разговоров о том, что США могут прекратить поставлять оружие, говорили, что Америка может нас заставить сесть за стол переговоров. Рассматривались сценарии, что в первом полугодии могут состояться какие-то переговоры и заморозка конфликта, а это означает интенсификацию военных действий до того момента", - делится с ЭП собеседник, ознакомленный с решением Ставки.

Для подготовки к описанным выше сценариям военное командование решило нарастить объемы контрактирования боеприпасов за бюджетные средства в первые месяцы 2025 года. Это позволило Украине быть менее зависимой от решений администрации Белого дома.

Сейчас выглядит так, что обсуждаемые на Ставке сценарии начали реализовываться. Соединенные Штаты действительно давят на Украину в вопросе завершения войны.

После спора между Трампом и Зеленским в Белом доме 28 февраля США даже ненадолго перекрыли поставки Украине военного оборудования и снарядов из пакетов помощи, согласованных еще администрацией Байдена. Поэтому решение расширять источники поставок и наращивать объемы заказов не были напрасными.

Однако к эффективности этих расходов сейчас есть ряд вопросов. В частности и среди военнослужащих.

Проблемные закупки

На оборонные закупки государство тратит сотни миллиардов гривен. В то же время такие контракты закрыты для общества. Благодаря этому покупка оружия имеет высокие коррупционные риски, которые не только могут стоить миллиардных потерь для бюджета, но и потерь жизней военнослужащих.

За последние несколько лет государство несколько раз "обжигалось" на закупках снарядов. Например, в 2022 году заплатило одной компании полтора миллиарда гривен за снаряды, которые так и не получило.

Собеседники ЭП в правительстве отмечают, что объем безнадежной дебиторской задолженности Минобороны сейчас составляет более 50 млрд грн - это просроченные контракты на закупку оружия и боеприпасов, выполнение которых даже в самом военном ведомстве считают маловероятным.

Для минимизации коррупционных рисков при покупке оружия в Украине создали Агентство оборонных закупок (АОЗ), через которое такие закупки и должны происходить под наблюдением независимых экспертов и наблюдательного совета.

Однако кажется, что и она с этой задачей справляется не слишком успешно. Так, в 2024 году АОЗ заключило скандальные контракты на поставку 120-миллиметровых мин с одним госпредприятием. В итоге контракт оказался проблемным, а часть снарядов - бракованной.

Собеседники ЭП в Минобороны отмечают, что команда АОЗ в 2024 году неэффективно использовала бюджетные средства, из-за чего росли объемы просроченных контрактов. Часть средств агентство вообще не успевало использовать, из-за чего около 20 млрд грн на закупку снарядов "перебросили" на Госпогранслужбу. Последняя, хотя и находится в вертикали Министерства внутренних дел, имеет право осуществлять закупки за средства и для нужд Минобороны.

В конце концов, в начале 2025 года руководство АОЗ решили перезагрузить, часть членов наблюдательного совета - уволить. Вместо главы фонда "Вернись живым" Тараса Чмута и бывшего заместителя министра обороны Юрия Джигиря представителями государства в наблюдательном совете АОЗ стали экс-заместитель министра обороны Станислав Гайдер и первый заместитель министра Иван Гаврилюк. Как пересказывают ЭП собеседники в оборонном ведомстве, последний фактически отвечает за закупки и распределение финансового ресурса в Минобороны.

Похоже, что несмотря на перезагрузку АОЗ доверие к эффективности работы агентства не восстановилось, ведь часть расходов, которые ведомство приблизило по выплате денежного обеспечения в конце года (около 78 млрд грн) Минобороны в начале года решило снова направить на закупку снарядов не через АОЗ, а через Государственную пограничную службу.

"В министерстве никто не понимает, почему (директору АОЗ Арсену) Жумадилову нельзя было напрямую поехать в те страны, где снаряды покупают пограничники, и не поработать самостоятельно", - делится с ЭП собеседник в оборонном ведомстве.

"АОЗ с каждого контракта получает 0,4% (но не более 450 млн грн в год). За эти средства она имеет крутой офис, команду юристов, финансистов и закупщиков. То есть, они мотивированы этим заниматься. Пограничники же ничего не получают. Это военнослужащие, которые, в лучшем случае, получат чуть большую премию за заключенный контракт", - добавляет он.

Как сообщили ЭП в АОЗ, в 2025 году там финансируют 17 контрактов на закупку снарядов на 131 млрд грн. Речь идет как о контрактах, заключенных уже в этом году, так и о контрактах за предыдущие периоды.

Где искать деньги

В прошлом году для финансирования дополнительной потребности обороны на полтриллиона гривен чиновники прибегли к повышению военного сбора для физических лиц, ввели военный сбор для ФЛП и второй раз повысили ставку налога на прибыль для банков до 50%.

Это решение обсуждалось с экспертами Международного валютного фонда, которые указали, что в случае дальнейшей нехватки средств для нужд обороны властям придется повышать ставку налога на добавленную стоимость.

Ранее в комментарии ЭП глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев сообщал, что повышение ставки НДС на 1 процентный пункт может привести к увеличению доходов бюджета на 30-40 млрд грн в год. Следовательно, профинансировать дополнительные 200 млрд грн для нужд обороны можно было бы, повысив ставку НДС до 25% (если бы такое решение вступило в силу с начала года). Однако этого делать никто не планирует.

Собеседники ЭП в экономическом блоке правительства и парламенте пока уверены, что профинансировать увеличение расходов обороны на 200 млрд грн можно без повышения налогов. По их словам, источников покрытия этих расходов несколько.

Во-первых, перевыполнение плана доходов бюджета. За первый квартал 2025 года налоговая принесла дополнительные 36 млрд грн: в январе план перевыполнили на 9,8 млрд грн (14,8%), в феврале - на 12,1 млрд грн (18,2%), в марте - на 14,1 млрд грн (9,6%).

"Здесь нет заслуги нового руководства Государственной налоговой службы (31 декабря 2024 года правительство назначило главой ГНС Руслана Кравченко). Просто при планировании бюджета мы закладывали гораздо худшие условия: например, что зимой света не будет по 12 часов в сутки. Как видим, этот сценарий не сбылся", - говорит ЭП собеседник в экономическом блоке правительства.

Он добавил, что правительство также ожидает большие отчисления прибыли от Национального банка, однако не уточнил, на сколько. Сейчас в бюджете заложены доходы от НБУ в размере 38,6 млрд грн.

Во-вторых, часть оборонных закупок профинансируют за счет партнеров. В частности, Великобритания направит свою долю кредита, обеспеченного замороженными российскими активами (около 90 млрд грн) на закупку оружия. Сейчас эти средства в бюджете технически выглядят как перевыполнение доходов, пояснил ЭП собеседник в одном из экономических комитетов Рады.

В-третьих, правительство готово нарастить объемы внутренних заимствований через выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Вероятно, для этого необходимо будет прибегать к административным мерам Нацбанка, чтобы тот стимулировал банки наращивать вложения в государственный долг.

Однако чиновники в разговоре с ЭП не исключают, что объем необходимых изменений в бюджет может оказаться гораздо больше. Именно поэтому Министерство финансов еще не начинало работать над проектом этих изменений, несмотря на реальные риски для выплаты денежного обеспечения военным уже осенью этого года.

"Все зависит от того, что будет происходить на поле боя и на переговорах. Во многом это будет определять стратегию, тактику и необходимость в финансировании до конца года", - добавил собеседник ЭП в правительстве.