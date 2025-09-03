Государство в июле потратило на "Национальный кэшбек" рекордную сумму

Украинцы в июле приобрели товаров местного производства на 5,07 млрд грн в рамках программы "Национальный кэшбек". Это самая большая сумма за месяц со старта программы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

За эти покупки государство выплатило 507 млн грн кэшбека 3,6 миллиона участников программы, которые накопили более 2 гривен кэшбека и активировали свои карты для выплат в приложении "Дія".

"В июле украинцы приобрели товаров, зарегистрированных в программе, на рекордные 5,07 миллиарда гривен. Это более 66% от общей суммы, которую они потратили в сентябре-декабре прошлого года", - отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Андрей Телюпа.

Читайте также: Новая программа от государства: что такое "Национальный кэшбек" и как он работает

Напомним:

Программа "Национальный кэшбек" стартовала в тестовом режиме 2 сентября 2024 года, официальный запуск состоялся 11 октября 2024 года.

С момента запуска программы государство поддержало продажу украинских товаров на сумму около 40 млрд грн, из которых 32,4 млрд грн - с начала 2025 года. Соответственно, участники программы уже получили около 4 млрд грн "Национального кэшбека".

Полученные по программе средства можно потратить до конца 2025 года на коммунальные и другие услуги, книги и лекарства, зарегистрированные в программе.

Также средства можно направить на благотворительность, купить военные облигации или задонатить на ВСУ.