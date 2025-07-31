Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону более чем на 400 миллиардов

Президент Владимир Зеленский подписал закон №13573, предусматривающий увеличение расходов на оборонный сектор на 412,3 млрд грн.

Об этом говорится на сайте парламента.

Согласно пояснительной записке, на национальную безопасность и оборону увеличатся расходы на 412 374,9 млн грн, в том числе: общий фонд - 401 605,0 млн грн, специальный фонд - 10 769,9 млн гривен.

Из общего фонда средства выделят для: Минобороны (вместе с Госспецтрансслужбой) - 310 843,3 млн грн; системы МВД (Госпогранслужба, Нацполиция, Нацгвардия) - 84 088,0 млн грн; Службы безопасности - 1 564,5 млн грн; Главного управления разведки Минобороны - 4 539,7 млн грн; Администрации Госспецсвязи - 64,5 млн грн; Управления государственной охраны - 505 млн грн. Напомним: 31 июля Верховная Рада поддержала закон №13573об изменениях в Бюджет-2025, который включает увеличение расходов на оборону. Закономпредлагается увеличить расходы на сектор обороны на 412,3 млрд грн из которых:

- 115 млрд - на денежное обеспечение военнослужащих всех Сил Обороны;

-216 млрд - на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов;

- остальное - другие потребности войска.