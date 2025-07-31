На оборону увеличат расходы: Рада поддержала соответствующий закон

Верховная Рада поддержала закон №13573об изменениях в Бюджет-2025, который включает увеличение расходов на оборону.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Отмечается, чтопредлагается увеличить расходы на сектор обороны на 412,3 млрд грн из которых:

- 115 млрд - на денежное обеспечение военнослужащих всех Сил Обороны;

- 216 млрд - на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов;

- остальное - другие потребности войска.

По словам Железняка,за основу и в целом проголосовали 332 депутата.

Напомним:

Ранее председатель бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа сообщала, что Верховная Рада планирует рассмотреть 31 июля новый законопроект №13573 об изменениях в государственный бюджет-2025.